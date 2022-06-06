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محمد الشوربجي يُحرج نظام السيسي وقرر اللعب باسم بريطانيا لا مصر.. لماذا؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد الشوربجي watanserb.com
محمد الشوربجي

وطن- في خطوة صادمة، أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش أن اللاعب المصري محمد الشوربجي، المصنف الأول في العالم سابقًا، قد قرر اللعب باسم إنجلترا بدلا من مصر.

محمد الشوربجي

وقال موقع “إسكواش إنجلترا” في بيان له أن “الشوربجي”، حول انتماؤه ليلعب باسم إنجلترا.

حيث سيتنافس النجم المقيم في بريستول الآن في بطولات المحترفين للاسكواش والاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

ووفقا للموقع، فإن “الشوربجي” المولود في مصر بمحافظة الإسكندرية، هو أحد أكثر لاعبي الإسكواش تميزا على الإطلاق، حيث قضى 50 شهرًا في المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.

وحصل “الشوربجي” لقب بطل العالم السابق، وفاز ببطولة إنجلترا ثلاث مرات، وحصل على 44 لقبًا احترافيًا باسمه، مما جعله يحتل المركز السادس في قائمة الفائزين على الإطلاق للرجال.

محمد الشوربجي أسطورة الإسكواش

ويحتل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا المرتبة الثالثة حاليًا في العالم، ويعيش في إنجلترا منذ أن كان عمره 15 عامًا.

حيث التحق بمدرسة “ميلفيلد” في “سومرست” حيث لعب الإسكواش تحت وصاية المدرب الأسطوري “جوناه بارينجتون”، بطل بطولة بريطانيا المفتوحة 6 مرات.

واستقر “الشوربجي” منذ ذلك الحين في بريستول، حيث درس في جامعة غرب إنجلترا.

ولفت الموقع أن “الشوربجي” رفع أول لقب له في بطولة العالم قبل 5 سنوات، بفوزه على شقيقه الأصغر مروان في مانشستر، على التراب الإنجليزي.

ونقل الموقع عن “الشوربجي” قوله: “أنا متحمس حقًا لتمثيل إنجلترا الآن”. “لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين”.

وأضاف:”جئت للدراسة في إنجلترا عام 2006 ومنذ ذلك الحين أصبحت بريستول موطني. بصفتي مواطنًا بريطانيًا الآن ، سأقدم كل ما بوسعي لدولة دعمتني لسنوات عديدة”.

وتابع قائلا:”لقد قدم لي المدرب الوطني ديفيد كامبيون وفريق إنجلترا للاسكواش الكثير من الدعم على مر السنين. عندما يكون لديك أشخاص من هذا القبيل يقدرونك على ما أنت عليه ، دون توقع أي شيء ، فهذا يعني الكثير “.

وأكد على أن “فرصة تمثيل إنجلترا مثيرة للغاية وسأمنحها كل ما لدي من اللعب تحت العلم الإنجليزي.”

هذا وشدد الشوربجي في تصريحات أخرى أنه لم يتلقى أي دعم من مصر في مسيرته، وأن كل ما حققه ناتج عن مجهوده الذاتي.

بطولة “نيكر موريشيوس” المفتوحة

وبحسب الموقع، ستكون أول بطولة للشوربجي تحت علم إنجلترا هي بطولة نيكر موريشيوس المفتوحة ، وهي إحدى جولات PSA العالمية ، في الفترة ما بين 7-11 يونيو.

وسيظهر لأول مرة في بطولة بريطانيا الوطنية للإسكواش في مانشستر بين 14 و 18 يونيو، حيث سيكون المصنف الأول للرجال.

كما سيخوض الشوربجي أول ظهور له مع منتخب إنجلترا في بطولة الفرق الأوروبية عام 2023.

ولاقى قرار محمد الشوربجي، ضجة واسعة على مواقع التواصل في مصر وقوبل بردود فعل متباينة.

وفي هذا السياق كتب الإعلامي المصري هيثم ابوخليل:” صدمة كبرى
نهاية الإهمال وعدم التقدير وإختزال الرياضة في كرة القدم!”

مضيفا:”الاتحاد الإنجليزي للإسكواش يعلن تجنيس اللاعب المصري محمد الشوربجي المصنف الأول على العالم سابقا والثالث عالميا حاليا للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية المقبلة!”

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المصدرإسكواش إنجلترا ، توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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