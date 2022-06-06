محمد الشوربجي يُحرج نظام السيسي وقرر اللعب باسم بريطانيا لا مصر.. لماذا؟

وطن- في خطوة صادمة، أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش أن اللاعب المصري محمد الشوربجي، المصنف الأول في العالم سابقًا، قد قرر اللعب باسم إنجلترا بدلا من مصر.

محمد الشوربجي

وقال موقع “إسكواش إنجلترا” في بيان له أن “الشوربجي”، حول انتماؤه ليلعب باسم إنجلترا.

حيث سيتنافس النجم المقيم في بريستول الآن في بطولات المحترفين للاسكواش والاتحاد الدولي للإسكواش تحت علم إنجلترا.

معربًا عن سعادته بتمثيل منتخب #إنجلترا للإسكواش.. بطل العالم السابق والمصنف الـ3 عالميًا #محمد_الشوربجي يقول إن إنجازاته مع #مصر تحقَّقت بمجهوده الذاتي دون تلقي أي دعم pic.twitter.com/58FeEE4lr0 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 6, 2022

ووفقا للموقع، فإن “الشوربجي” المولود في مصر بمحافظة الإسكندرية، هو أحد أكثر لاعبي الإسكواش تميزا على الإطلاق، حيث قضى 50 شهرًا في المركز الأول عالميًا بين 2014-2021.

وحصل “الشوربجي” لقب بطل العالم السابق، وفاز ببطولة إنجلترا ثلاث مرات، وحصل على 44 لقبًا احترافيًا باسمه، مما جعله يحتل المركز السادس في قائمة الفائزين على الإطلاق للرجال.

محمد الشوربجي أسطورة الإسكواش

ويحتل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا المرتبة الثالثة حاليًا في العالم، ويعيش في إنجلترا منذ أن كان عمره 15 عامًا.

حيث التحق بمدرسة “ميلفيلد” في “سومرست” حيث لعب الإسكواش تحت وصاية المدرب الأسطوري “جوناه بارينجتون”، بطل بطولة بريطانيا المفتوحة 6 مرات.

❌ صدمة كبرى

نهاية الإهمال وعدم التقدير وإختزال الرياضة في كرة القدم!

الاتحاد الإنجليزي للإسكواش يعلن تجنيس اللاعب المصري محمد الشوربجي المصنف الأول على العالم سابقا والثالث عالميا حاليا للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية المقبلة!!#محمد_الشوربجي pic.twitter.com/ApkYr2morr — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 6, 2022

واستقر “الشوربجي” منذ ذلك الحين في بريستول، حيث درس في جامعة غرب إنجلترا.

ولفت الموقع أن “الشوربجي” رفع أول لقب له في بطولة العالم قبل 5 سنوات، بفوزه على شقيقه الأصغر مروان في مانشستر، على التراب الإنجليزي.

ونقل الموقع عن “الشوربجي” قوله: “أنا متحمس حقًا لتمثيل إنجلترا الآن”. “لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي وتدربت على يد مدربين بريطانيين”.

تعليقا على حصوله على الجنسية الإنجليزية ..#محمد_الشوربجي : لم اتلق اي دعم من مصر في مسيرتي pic.twitter.com/FIC7jBLbCo — قناة الشرق (@ElsharqTV) June 6, 2022

وأضاف:”جئت للدراسة في إنجلترا عام 2006 ومنذ ذلك الحين أصبحت بريستول موطني. بصفتي مواطنًا بريطانيًا الآن ، سأقدم كل ما بوسعي لدولة دعمتني لسنوات عديدة”.

وتابع قائلا:”لقد قدم لي المدرب الوطني ديفيد كامبيون وفريق إنجلترا للاسكواش الكثير من الدعم على مر السنين. عندما يكون لديك أشخاص من هذا القبيل يقدرونك على ما أنت عليه ، دون توقع أي شيء ، فهذا يعني الكثير “.

وأكد على أن “فرصة تمثيل إنجلترا مثيرة للغاية وسأمنحها كل ما لدي من اللعب تحت العلم الإنجليزي.”

الوسط الرياضي تحت وقع الصدمة..

بطل العالم السابق في الاسكواش محمد الشوربجي يعلن تمثيل منتخب إنجلترا في البطولات المقبلة pic.twitter.com/lQYjP2E4xo — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 6, 2022

هذا وشدد الشوربجي في تصريحات أخرى أنه لم يتلقى أي دعم من مصر في مسيرته، وأن كل ما حققه ناتج عن مجهوده الذاتي.

بطولة “نيكر موريشيوس” المفتوحة

وبحسب الموقع، ستكون أول بطولة للشوربجي تحت علم إنجلترا هي بطولة نيكر موريشيوس المفتوحة ، وهي إحدى جولات PSA العالمية ، في الفترة ما بين 7-11 يونيو.

وسيظهر لأول مرة في بطولة بريطانيا الوطنية للإسكواش في مانشستر بين 14 و 18 يونيو، حيث سيكون المصنف الأول للرجال.

كما سيخوض الشوربجي أول ظهور له مع منتخب إنجلترا في بطولة الفرق الأوروبية عام 2023.

ولاقى قرار محمد الشوربجي، ضجة واسعة على مواقع التواصل في مصر وقوبل بردود فعل متباينة.

وفي هذا السياق كتب الإعلامي المصري هيثم ابوخليل:” صدمة كبرى

نهاية الإهمال وعدم التقدير وإختزال الرياضة في كرة القدم!”

مضيفا:”الاتحاد الإنجليزي للإسكواش يعلن تجنيس اللاعب المصري محمد الشوربجي المصنف الأول على العالم سابقا والثالث عالميا حاليا للعب تحت علم إنجلترا في المسابقات الدولية المقبلة!”