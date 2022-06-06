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الهدهد

ما قصّة العثور على قميص المواطن العماني المفقود في النهر بتركيا!؟ (صور)

البحث عنه مستمر من قبل السلطات التركية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قميص العماني المفقود في النهر بتركيا watanserb.com
سفارة السلطنة نفت أن يكون هذا القميص الذي كان يرتديه المواطن المفقود في النهر

وطن – أصدرت سفارة سلطنة عمان في أنقرة بيانا نفت فيه صحة الإشاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على قميص المواطن العماني فوزي الرواحي على حافة مجرى النهر الذي سقط فيه شمال تركيا.

وقالت السفارة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”تنفي السفارة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على القميص الذي كان يرتديه المواطن المفقود على حافة مجرى النهر، حيث ان القميص العائد للمفقود يتواجد من ضمن متعلقاته الشخصية بالفندق”.

وأكدت السفارة على “أن البحث مستمر من قبل السلطات التركية”.

شائعة العثور على قميص فوزي الرواحي

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لأحد أفراد الدفاع المدني التركي وهو عرض قميصا ممزقا زعموا من خلالها أن القميص يعود للمفقود فوزي الرواحي.

من جانبها، عرضت السفارة صورة لقميص المفقود شبيه لصورة القميص الذي تم تداوله، وهو ما يؤكد عدم صحة الانباء المتداولة.

ابن شقيق المفقود يتحدث عن الحادثة

وكان هشام الرواحي، ابن شقيق المواطن المفقود في تركيا قد تحدث لإذاعة “هلا أف أم“، وأكد على أن عملية البحث عن عمه لا زالت مستمرة، موضحا أن تدفق النهر قوي جدا مما يصعب عملية البحث.

وأشار “الروحي” أن أهل المفقود لم يعلموا عن الواقعة إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. موضحا أن والدته الكبيرة في السن لا تعلم عن الواقعة حتى الآن.

كما طالب ابن شقيق المفقود الجميع بتحري الدقة حول تداول المعلومات. مؤكدا بأن الإشاعات تؤثر جدا على عائلته وأبنائه.

وكان عمانيون تداولوا مقطع فيديو، الجمعة، يوثق لحظة سقوط المواطن العماني “الرواحي” بأحد الأنهار شمال تركيا، بعد ان فقد توازنه أثناء وقوفه على إحدى الصخور.

ويبيّن الفيديو شابًا يقف على صخرة عند نهر شديد التدفق. وبعدما واجه العدسة التي رصدته عن بعد ووثّقت زيارته للمكان، انحنى يغسل يديه ثم حاول الوقوف مجددًا.

حينها لم يتمكن من استعادة توازنه، فسقط في الماء وغاب عن الأنظار وسط المياه الهادرة.

المصدرسفارة سلطنة عمان في أنقرة - هلا أف أم - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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