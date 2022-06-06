ما قصّة العثور على قميص المواطن العماني المفقود في النهر بتركيا!؟ (صور)

وطن – أصدرت سفارة سلطنة عمان في أنقرة بيانا نفت فيه صحة الإشاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على قميص المواطن العماني فوزي الرواحي على حافة مجرى النهر الذي سقط فيه شمال تركيا.

وقالت السفارة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”تنفي السفارة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على القميص الذي كان يرتديه المواطن المفقود على حافة مجرى النهر، حيث ان القميص العائد للمفقود يتواجد من ضمن متعلقاته الشخصية بالفندق”.

وأكدت السفارة على “أن البحث مستمر من قبل السلطات التركية”.

تنفي السفارة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على القميص الذي كان يرتديه المواطن المفقود على حافة مجرى النهر، حيث ان القميص العائد للمفقود يتواجد من ضمن متعلقاته الشخصية بالفندق، وتؤكد على ان البحث مستمر من قبل السلطات التركية. #تركيا pic.twitter.com/Wn0iWDqawg — سفارة سلطنة عمان – أنقرة (@oman_ankara) June 5, 2022

شائعة العثور على قميص فوزي الرواحي

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لأحد أفراد الدفاع المدني التركي وهو عرض قميصا ممزقا زعموا من خلالها أن القميص يعود للمفقود فوزي الرواحي.

من جانبها، عرضت السفارة صورة لقميص المفقود شبيه لصورة القميص الذي تم تداوله، وهو ما يؤكد عدم صحة الانباء المتداولة.

ابن شقيق المفقود يتحدث عن الحادثة

وكان هشام الرواحي، ابن شقيق المواطن المفقود في تركيا قد تحدث لإذاعة “هلا أف أم“، وأكد على أن عملية البحث عن عمه لا زالت مستمرة، موضحا أن تدفق النهر قوي جدا مما يصعب عملية البحث.

ضيفنا هشام الرواحي ابن شقيق #فوزي_الرواحي المفقود في تركيا عبر #كل_الأسئلة: @KhuloodAlwai آخر المستجدات تواصلت معهم قبل 10 دقائق وإلى الآن عملية البحث مستمرة؛ تدفق النهر قوي وعملية البحث بها صعوبة"#هلا_اف_ام https://t.co/c7JMujuK0a — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) June 5, 2022

وأشار “الروحي” أن أهل المفقود لم يعلموا عن الواقعة إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. موضحا أن والدته الكبيرة في السن لا تعلم عن الواقعة حتى الآن.

كما طالب ابن شقيق المفقود الجميع بتحري الدقة حول تداول المعلومات. مؤكدا بأن الإشاعات تؤثر جدا على عائلته وأبنائه.

♦️هشام الرواحي ابن أخ المفقود في تركيا #فوزي_الرواحي عبر #هلا_اف_ام: "عملية البحث عن فوزي مازالت مستمرة ولكن تدفق النهر قوي، الأهل سمعوا الخبر من مواقع التواصل، والدته امراة كبيرة وإلى الحين ما تعرف عن الموضوع، الإشاعات تأثر علينا وعلى أولاده" 🎙#كل_الأسئلة مع @KhuloodAlwai pic.twitter.com/HE0LirR56X — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) June 5, 2022

وكان عمانيون تداولوا مقطع فيديو، الجمعة، يوثق لحظة سقوط المواطن العماني “الرواحي” بأحد الأنهار شمال تركيا، بعد ان فقد توازنه أثناء وقوفه على إحدى الصخور.

لحظة سقوط مواطن عماني في احد الانهار شمال تركيا لازال البحث جاري عنه .. الله يرده لاهله سالم ويرحمه ويغفرله ان كان ميت..واضح انه اصيب بدوار واختل توازنه pic.twitter.com/8LdWfRY7YT — saudi forever33ابن عساف (@saudiforever33) June 4, 2022

ويبيّن الفيديو شابًا يقف على صخرة عند نهر شديد التدفق. وبعدما واجه العدسة التي رصدته عن بعد ووثّقت زيارته للمكان، انحنى يغسل يديه ثم حاول الوقوف مجددًا.

حينها لم يتمكن من استعادة توازنه، فسقط في الماء وغاب عن الأنظار وسط المياه الهادرة.