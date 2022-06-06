كيف يمكنك شراء تذاكر كأس العالم 2022 في قطر؟!

وطن – يتطلع محبو الساحرة المستديرة إلى حضور مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر، والتي من المقرر أن تنطلق بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022) بمشاركة 32 منتخبا، كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

شراء تذاكر كأس العالم 2022 في قطر

تم طرح تذاكر مونديال قطر للبيع لأول مرة على موقع FIFA.com/tickets في 22 يناير.

وقد استمرت المرحلة الأولى من بيع التذاكر لغاية 29 مارس وقد بدأت بسحب اختيار عشوائي وقد اعتمدت خلالها مبدأ من “يأتي أولاً يُخدم أولاً”.

على المشجّعين الراغبين في تأمين مقاعدهم بناءً على طلبات التذاكر المقدمة خلال فترة المبيعات العشوائية، إتمام عملية الدفع قبل يوم 15 يونيو 2022 الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الدوحة 🤩 أكمل عملية الدفع الآن عبر زيارة الرابط https://t.co/0mUk6qcrjK#قطر٢٠٢٢ #عالوعد pic.twitter.com/v5OYryKdM7 — Road to 2022 (@roadto2022) June 1, 2022

وانطلقت المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم في قطر بعد قرعة النهائيات في 1 أبريل بإعتماد طريقة مماثلة للعملية الأولية.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

المرحلة الثالثة والأخيرة من مبيعات التذاكر هي مرحلة “اللحظة الأخيرة”، والتي تتم على أساس أسبقية الحضور، وستمتد حتى نهاية البطولة.

وقد تم تذكير جميع المشجعين الذين يخططون لحضور المباريات في نهائيات كأس العالم من قبل FIFA بأنه “بناءً على طلب السلطات القطرية، سيتعين على جميع المشجعين المحليين والدوليين الذين يحضرون مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا.”

وهي بطاقة تخوّل لك دخول دولة قطر ودخول الملعب (جنبًا إلى جنب مع تذكرة المباراة). وسيحتاج المشجعون الدوليون أيضًا إلى تأكيد خطط إقامتهم.