الرئيسيةرياضةكيف يمكنك شراء تذاكر كأس العالم 2022 في قطر؟!
رياضة

كيف يمكنك شراء تذاكر كأس العالم 2022 في قطر؟!

كأس العالم في دولة قطر سيكون الأغلى في تاريخ البطولة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
شراء تذاكر كأس العالم 2022 في قطر watanserb.com
مونديال قطر ينطلق بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022) بمشاركة 32 منتخبا

وطن – يتطلع محبو الساحرة المستديرة إلى حضور مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر، والتي من المقرر أن تنطلق بين (21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022) بمشاركة 32 منتخبا، كأول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي.

شراء تذاكر كأس العالم 2022 في قطر

تم طرح تذاكر مونديال قطر للبيع لأول مرة على موقع FIFA.com/tickets في 22 يناير.

تذاكر كأس العالم في قطر 2022
تذاكر كأس العالم في قطر 2022

وقد استمرت المرحلة الأولى من بيع التذاكر لغاية 29 مارس وقد بدأت بسحب اختيار عشوائي وقد اعتمدت خلالها مبدأ من “يأتي أولاً يُخدم أولاً”.

وانطلقت المرحلة الثانية من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم في قطر بعد قرعة النهائيات في 1 أبريل بإعتماد طريقة مماثلة للعملية الأولية.

استاد الجنوب سيستضيف 6 مباريات من دور المجموعات بمونديال قطر
استاد الجنوب سيستضيف 6 مباريات من دور المجموعات بمونديال قطر

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

المرحلة الثالثة والأخيرة من مبيعات التذاكر هي مرحلة “اللحظة الأخيرة”، والتي تتم على أساس أسبقية الحضور، وستمتد حتى نهاية البطولة.

وقد تم تذكير جميع المشجعين الذين يخططون لحضور المباريات في نهائيات كأس العالم من قبل FIFA بأنه “بناءً على طلب السلطات القطرية، سيتعين على جميع المشجعين المحليين والدوليين الذين يحضرون مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022 تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا.”

وهي بطاقة تخوّل لك دخول دولة قطر ودخول الملعب (جنبًا إلى جنب مع تذكرة المباراة). وسيحتاج المشجعون الدوليون أيضًا إلى تأكيد خطط إقامتهم.

 

المصدرgoal - fifa - ترجمة وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
الهدهد

جاسم بهمن يزعم: “ما فيه كأس عالم في قطر”.. “وأنصحكم بتخزين مواد غذائية سنة لقدام”

الهدهد

الكشف عن تفاصيل اتفاق الشراكة بين سلطنة عمان وقطر بشأن مونديال 2022

رياضة

قرار صادم من “الفيفا” لأنصار المنتخب الجزائري!

الهدهد

مونديال قطر 2022 .. سفينة سياحية فارهة من فئة 5 نجوم تنتظر المشجعين

رياضة

مونديال قطر 2022.. قيمة الجوائز والبطل سيحصل على هذا المبلغ الضخم

رياضة

ما سر تناول مدحت شلبي “جوز حمام” قبل تعليقه على المباريات؟!

رياضة

المنتخبات العربية تنعش آمالها بنتائج إيجابية في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا

رياضة

طرد روسيا من مونديال قطر 2022 على أجندة الفيفا .. وهذا شرط البقاء

تقارير

“بلومبيرغ”: هل ستسمح قطر بالمشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم 2022!؟

رياضة

الفيفا يكشف عن الرقم القياسي لبيع تذاكر مونديال قطر خلال 24 ساعة

الهدهد

ارتفاع أسعار تذاكر نهائي مونديال قطر يثير الجدل..والصحافة العالمية تسلط الضوء!

الهدهد

قطر تجبر المقاولين على دفع تعويضات بالملايين لعمال ملاعب مونديال 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام يفشل وهبوط كبير بإيراداته

يديره سفيان السامرائي.. “مجتهد” يكشف عنوان مكتب بتركيا يروج للتطبيع بأمر من محمد بن سلمان

داعية كويتي يتطاول على مفتي عُمان أحمد الخليلي ويصفه بأنه “خميني جديد” (فيديو)

أخت آمبر هيرد تخرج عن صمتها وتنشر رسالة قويّة بعد فوز جوني ديب عليها

“نوايا سامة” .. براد بيت غاضب من أنجلينا جولي بسبب ما فعلته في مصنع النبيذ (شاهد)

سعد لمجرد وأنابيلا هلال .. أحضان وقُبل ساخنة أمام الحضور! (فيديو)

مسؤول سعودي لـ”وول ستريت”: “ما دامت حماس تحتمي بإيران فسنحتمي بإسرائيل”

جوني ديب يلتقي عائلة مُسلمة ولن تُصدق كم دفع بحفل فوزه على آمبر هيرد! (شاهد)

آخر رسالة من العماني فوزي الرواحي قبل سقوطه في أحد أنهار تركيا

انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا