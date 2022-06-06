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رياضة

غابرييل جيسوس يعرض نفسه على ريال مدريد .. فهل سيوافق الأخير؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يدرس عرض التعاقد مع غابرييل جيسوس watanserb.com
نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس

وطن – كشفت تقارير إسبانية، بأن النجم البرازيلي غابرييل جيسوس صاحب 35 عاماً، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قد عرض نفسه على إدارة ريال مدريد للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، بأن وكلاء البرازيلي جيسوس. قد عرضوا خدمات اللاعب على أندية كبرى في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها نادي ريال مدريد.

ريال مدريد وغابرييل جيسوس

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب جيسوس لم يكن في خطة ريال مدريد خلال الميركاتو هذا الصيف، لكنه لاعب يلائم ما يبحث عنه الفريق الملكي في الوقت الراهن في سوق الانتقالات”.

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كما وتابعت، ” البرازيلي جيسوس لديه الخبرة الكبيرة في البطولات الكبرى في أوروبا، حيث سيندمج بشكل سريع مع مواطنيه فينيسيوس جونيور، وردريغو غويس. كاسيميرو، إيدير ميليتاو”.

قيمة العرض 

وأوضحت، بأن وكلاء اللاعب جيسوس قد طلبوا الحصول على راتب 5 ملايين يورو سنوياً، كما وستبلغ قيمة صفقة التعاقد ب50 مليون يورو.

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فيما لا تزال إدارة الريال الإسباني، تدرس صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي. غابرييل جيسوس، كما أن  المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي  يعرف إمكانياته جيداً ومعجب به.

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وانضم جيسوس إلى صفوف نادي مانشستر سيتي عام 2017، لكنه لم يحظى الشهرة الواسعة، على الرغم من الأداء والمهارات الذي يتمتع بها اللاعب. خصوصاً الموسم المتألق .الذي ظهر به خلال الموسم المنصرم في حسم المباريات المهمة مع الفريق اللندني.

كما وينتهي عقد البرازيلي غابرييل جيسوس مع نادي مانشستر سيتي في صيف عام 2023، في ظل رغبته في الرحيل هذا الصيف من أجل خوض تجربة أخرى في القارة العجوز.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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