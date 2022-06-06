غابرييل جيسوس يعرض نفسه على ريال مدريد .. فهل سيوافق الأخير؟!

وطن – كشفت تقارير إسبانية، بأن النجم البرازيلي غابرييل جيسوس صاحب 35 عاماً، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قد عرض نفسه على إدارة ريال مدريد للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، بأن وكلاء البرازيلي جيسوس. قد عرضوا خدمات اللاعب على أندية كبرى في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها نادي ريال مدريد.

ريال مدريد وغابرييل جيسوس

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب جيسوس لم يكن في خطة ريال مدريد خلال الميركاتو هذا الصيف، لكنه لاعب يلائم ما يبحث عنه الفريق الملكي في الوقت الراهن في سوق الانتقالات”.

تم عرض غابرييل جيسوس على ريال مدريد ، والنادي الملكي معجب به pic.twitter.com/vWPKljyOwD — E P L W O R L D (@EPLworld) June 5, 2022

اقرأ أيضاً:

كما وتابعت، ” البرازيلي جيسوس لديه الخبرة الكبيرة في البطولات الكبرى في أوروبا، حيث سيندمج بشكل سريع مع مواطنيه فينيسيوس جونيور، وردريغو غويس. كاسيميرو، إيدير ميليتاو”.

قيمة العرض

وأوضحت، بأن وكلاء اللاعب جيسوس قد طلبوا الحصول على راتب 5 ملايين يورو سنوياً، كما وستبلغ قيمة صفقة التعاقد ب50 مليون يورو.

ماركا | المشكلة الرئيسية في نقل غابرييل جيسوس هي أنها ستكون طويلة الأمد. – يريد ريال مدريد حلاً قصير المدى لمعرفة ما سيحدث مع هالاند والشرط الجزائي الخاص به في غضون سنوات قليلة. pic.twitter.com/O526ryju0l — Insider Real (@RMCFarab) June 6, 2022

اقرأ أيضاً:

فيما لا تزال إدارة الريال الإسباني، تدرس صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي. غابرييل جيسوس، كما أن المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي يعرف إمكانياته جيداً ومعجب به.

اقرأ أيضاً:

وانضم جيسوس إلى صفوف نادي مانشستر سيتي عام 2017، لكنه لم يحظى الشهرة الواسعة، على الرغم من الأداء والمهارات الذي يتمتع بها اللاعب. خصوصاً الموسم المتألق .الذي ظهر به خلال الموسم المنصرم في حسم المباريات المهمة مع الفريق اللندني.

MARCA | يعتقد ريال مدريد أن غابرييل جيسوس يتناسب تمامًا مع أسلوب لعب كارلو أنشيلوتي. • قبل وصول غابرييل ، يجب على ريال مدريد إيجاد مكان له في قائمة اللاعبين الذين لا يملكون جواز سفر أوروبي. pic.twitter.com/5EOaVsC8nw — RMC World (@RMC_AH7) June 6, 2022

كما وينتهي عقد البرازيلي غابرييل جيسوس مع نادي مانشستر سيتي في صيف عام 2023، في ظل رغبته في الرحيل هذا الصيف من أجل خوض تجربة أخرى في القارة العجوز.

قد يهمك أيضاً: