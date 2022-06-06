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طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يتصدر السوشيال ميديا

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يتصدر السوشيال ميديا watanserb.com
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وطن– تشهد علاقة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بزوجها الفنان أحمد العوضي، توتراً واضحاً، في نفس الوقت الذي تعرضت به لانتكاسة صحية.

خلاف طبيعي

وبعد أن قامت ياسمين عبدالعزيز بإلغاء متابعة زوجها أحمد العوضي على “انستجرام”، خرج الأخير عن صمته.

ياسمين عبدالعزيز

ونشر العوضي صورة تجمعه بياسمين عبر حسابه على “انستجرام” معقباً عليها: “”مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك”.

كما كتب العوضي توضيحاً عاماً للجميع عبر “فيسبوك” جاء نصه: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه. فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي خلاف اوكلام فاضي”.

العين فلقت الحجر

ولمحت الفنانة بدرية طلبة إلى حدوث أمر جلل بين الثنائي، فنشرت صورة ياسمين والعوضي عبر خاصية الستوري. وكتب عليها: ” العين فلقت الحجر وجت في الحلوين. هم مش حيستغنوا عن بعض والصورة دي حتفضل موجودة”.

ياسمين عبدالعزيز

وفي سياق آخر، لوحت ياسمين عبدالعزيز بالاتجاه إلى القانون ضد شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز.

وكانت البداية حين رد وائل على رسائل ياسمين التي تعبر فيها عن وحدتها أثناء مرورها بمحنة جديدة. وكتب: “يا بنتي أنتي ليكي إحنا بعد ربنا وتعبك تعابنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين .. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله”.

ياسمين عبدالعزيز

“بعت أختك بعربية مرسيدس”

وعبر خاصية الستوري،  كتبت ياسمين رداً على شقيقها: “أتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس”.

وبعد ساعات أصدرت الفنانة بيانًا صحفيًا من مكتب محاميها بالنقض والدستورية والإدارية العليا أشرف عبد العزيز.

وجاء في البيان: ” يحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز،  أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي. تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز”.

ياسمين عبدالعزيز

 

وأضاف البيان: ” لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات. أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز. وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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