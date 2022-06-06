شرطة عمان السلطانية تدعو المواطنين للبحث معها عن مواطن مفقود

وطن – أصدرت شرطة عمان السلطانية، عن مفقود يدعى عبدالله بن أحمد بن محمد الشحي، طالبة من يجده أو لديه معلومات عنه الاتصال على مركز عمليات الشرطة عبر الرقم 9999.

وقالت الشرطة في منشور لها عبر صفحته الرسمية على “تويتر” أن المفقود أعلاه، قد خرج من منزله الكان بولاية خصب منذ يوم السبت الفائت، موضحة أنه لم يعد حتى الآن.

إعلان عن خروج مواطن وفق المنشور المُرفق ولمن يجده أو لديه معلومات عن مكان وجوده الاتصال بأقرب مركز شرطة أو على مركز عمليات الشرطة عبر الرقم ٩٩٩٩#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/de4XZqOzXJ — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 6, 2022

ويأتي الإعلان عن المفقود في وقت لا زال فيه الدفاع المدني التركي يبذل جهودا مضنية للعثور على مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي، سقط الجمعة في أحد الأنهار في شمال تركيا.

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