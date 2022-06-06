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الهدهد

شرطة عمان السلطانية تدعو المواطنين للبحث معها عن مواطن مفقود

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مواطن عماني مفقود watanserb.com
شرطة عُمان السلطانية تبحت عن مواطن عماني مفقود

وطن – أصدرت شرطة عمان السلطانية، عن مفقود يدعى عبدالله بن أحمد بن محمد الشحي، طالبة من يجده أو لديه معلومات عنه الاتصال على مركز عمليات الشرطة عبر الرقم 9999.

وقالت الشرطة في منشور لها عبر صفحته الرسمية على “تويتر” أن المفقود أعلاه، قد خرج من منزله الكان بولاية خصب منذ يوم السبت الفائت، موضحة أنه لم يعد حتى الآن.

ويأتي الإعلان عن المفقود في وقت لا زال فيه الدفاع المدني التركي يبذل جهودا مضنية للعثور على مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي، سقط الجمعة في أحد الأنهار في شمال تركيا.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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