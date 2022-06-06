سعر صرف الدولار في السودان يوم الاثنين 6 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

وطن – شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الاثنين 6 يونيو 2022، استقرارا في بنوك السودان.بحسب بنك الخرطوم

سعـر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في السودان، 567 جنيها للشراء، مقابل 571.25 جنيها للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وفي السوق السوداء، وصل سعر الدولار في السودان اليوم إلى 567.50 جنيه سوداني للشراء، و571.75 جنيه للبيع.

سعـر اليورو في السودان اليوم بالبنوك

كما حافظت العملات الأخرى على استقرار أسعارها، إذ بلغ سعر اليورو 608.6 جنيها للشراء، و613.2 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 708.9 جنيهات للشراء، و 714.3 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.1 جنيه للشراء، مقابل 152.2 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.5 جنيها للشراء، مقابل 155.7 جنيها للبيع.

البنك المركزي في السودان كان قد أصدر بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، قد اتخذت قرارات بهدف “معالجة التحديات الاقتصادية”، ومن بين هذه القرارات توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وقررت الحكومة الانتقالية في السودان، مؤخرا، رفع حالة الطوارئ، في خطوة رآها محللون أنها قد تساهم في انتعاش حركة الاقتصاد وتقلل من حالة الجمود التي فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي، وذلك في وقت أكد فيه تجار أن الأسواق لم تتأثر إيجابا بعد بالخطوة السياسية التي اتخذتها السلطات هناك.