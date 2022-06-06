سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.. انخفاض طفيف

وطن – شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الثلاثاء 7 يونيو 2022، انخفاضا طفيفا في كل الأعيرة، قياسا بالأسعار التي تم تسجيلها أمس الاثنين.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

وبلغ سعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.83 ريالا للجرام، ما يعادل 59.29 دولارا.

وجاء سـعر الذهب عيار 22 عند 20.92 ريال للجرام ما يعادل 54.35 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 19.97 ريال بما يعادل 51.88 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.12 ريال ريالا، بما يعادل 44.47 دولارا.

كما بلغ سعر عيار 14 في سلطنة عمان 13.32 ريال بما يعادل 34.59 دولار، وعيار 12 في السوق 11.41 دولار بما يعادل 29.64 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب، 709.92 ريال بما يعادل 1844 دولارًا، وسعر جنيه الذهب 159.79 ريال بما يعادل 415.04 دولار، فيما سعر كيلو الذهب 22827 ريالًا بما يعادل 59289 دولارًا.

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا؟

يرتبط ارتفاع سعـر الذهب في السلطنة بارتفاعه عالميا أو انخفاضه، وكذلك يرتبط بسعر الريال العماني أمام الدولار.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

كانت أسعار الذهب بالسوق العالمية، قد ارتفعت أمس الاثنين، إذ استأنفت مكاسبها التي توقفت مؤقتا، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بسبب تراجع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية.

وسجلت أسعار الذهب 1,856.65 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.35%.