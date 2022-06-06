سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 6 يونيو 2022.. ارتفاع طفيف

وطن – شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الاثنين 6 يونيو 2022، ارتفاعا طفيفا في كل الأعيرة، قياسا بالأسعار التي تم تسجيلها أمس الأحد.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

وبلغ سعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.99 ريالا للجرام، ما يعادل 59.68 دولارا.

وجاء سـعر الذهب عيار 22 عند 21.07 ريال للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 20.11 ريال بما يعادل 52.23 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.24 ريال ريالا، بما يعادل 44.76 دولارا.

كما بلغ سعر وجاء عيار 14 في سلطنة عمان 13.41 ريال بما يعادل 34.82 دولار، وعيار 12 في السوق 11.49 دولار بما يعادل 29.84 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب، 714.91 ريال بما يعادل 1856 دولار، وسعر جنيه الذهب 160.92 ريال بما يعادل 417.8 دولار، فيما سعر كيلو الذهب 22987 ريال مقابل بما يعادل 59685 دولار.

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا؟

يرتبط ارتفاع سعـر الذهب في السلطنة بارتفاعه عالميا أو انخفاضه، وكذلك يرتبط بسعر الريال العماني أمام الدولار.

استئناف التداول في البورصة العالمية

ومن المقرر أن تستأنف بورصة الذهب العالمية التداول خلال ساعات، لتعاود التداول على المعدن الأصفر مستهل الاثنين الموافق 6 من يونيو الجاري.

تراجع تعاملات الجمعة

وكانت تعاملات الجمعة الماضية، قد شهدت تراجع الأوقية عند مستوي 1851 دولار، لتخسر نحو 20 دولارا على مدار الأسبوع قبل الإغلاق.

وهناك حالة من التوتر وعدم الاستقرار تسود على أسواق الذهب، وذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع نسبة التضخم، وكذا التأثر بأسعار الدولار وقرارات رفع سعر الفائدة.