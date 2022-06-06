سرطان القلب يصيب أحد أشهر مؤديي الراب في مصر: “النهاية قريبة”

وطن– أعلن مؤدي الراب المصري عمرو سليمان المعروف بـ”أفرو”، خبر إصابته بسرطان القلب، بطريقة مؤثرة.

النهاية قريبة

وعبر حسابه على “إنستغرام”، نشر أفرو عدة رسائل عبر خاصية الستوري، جاء فيها: ” سرطان قلب، الحمد لله يا رب، النهاية ستكون قريبة، بالنسبة لي”.

وتابع في رسالة أخرى: “أتمنى من الجميع أن يسامحني لو فعلت أي شيء خاطئ في حقهم. ليس لدى وقت كثير متبقى الحمد لله”.

وأضاف: “لا تشعر بالحزن من أجلي، أنا راض بالقضاء والقدر، ودائما خطة الله أفضل خطة”.

واختتم سلسلة تدويناته قائلا: “سأغادر الأرض أسرع مما تظن”.

ويعتبر أفرو من أشهر مؤديي الراب في مصر، ولديه العديد من الأغاني على رأسها “أدرينالين”، “كرايم”، “جندي”، “هومجادا”، وغيرها.

أندر أنواع السرطان

ويعد هذا الـسرطان من أندر أنواع السرطانات في العالم.

وعلى الرغم من أن معظم الأورام التي تتكون في القلب تكون غير سرطانية. ولكن قد تكون بعض أورام القلب سرطانية.

ويكون السرطان الذي يبدأ في القلب هو في الغالب من نوع الساركومة. وهو نوع من السرطان ينشأ في الأنسجة الليّنة للجسم.

أورام القلب

وأجرت إحدى الدراسات أكثر من 12.000 تشريح فوجدت سبعة أشخاص فقط مصابين بورم أساسي في القلب. ويظهر في المتوسط شخص واحد مصاب بسرطان القلب فقط كل عام.

وبالرغم من ندرة هذا المرض، إلا أن معظم الأمراض السرطانية التي تظهر في القلب تأتي من مكانٍ آخر في الجسم غير القلب.

وقد تنمو السرطانات التي تظهر بالقرب من القلب، مثل سرطان الرئة وسرطان الثدي، لتشمل القلب أو البطانة التي تحيط بالقلب (كيس التامور). أو قد يظهر السرطان في مكان آخر بالجسم وينتقل إلى القلب من خلال مجرى الدم.

وتشمل الأمراض السرطانية التي قد تؤثر على القلب سرطان الرئة، وسرطان الثدي، وسرطان الكلى، وابيضاض الدم (اللوكيميا) واللمفومة، والورم الميلانيني، وغيرها.

أعراض المرض

ولا تسبب أورام القلب عادةً أعراضًا عندما تكون صغيرة. وعندما يكبر الورم تبدأ الأعراض بالظهور، ومن أبرزها:

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

سعال مصحوب بدم

فشل القلب الإحتقاني

جلطات الدم

تغيير في ضربات القلب

فقدان الوزن

الشعور بالتعب والضعف

هذه الأعراض مشتركة بين سرطان القلب وأمراض القلب الأخرى، مثل: السكتة الدماغية، والنوبة القلبية، ومرض القلب التاجي، ومشكلات ضربات القلب.