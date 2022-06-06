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حملة هندية لمقاطعة شركة الطيران القطرية ردا على غضب الدوحة من الإساءة للرسول

بواسطة
خالد الأحمد
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الإساءة للرسول قطر watanserb.com
دعوات هندية لمقاطعة الطيران القطري عقب تصدي الدوحة للاساءة للرسول محمد

وطن – أطلق ناشطون هنديون وسما ضد دولة قطر، وذلك ردا على موقف الدوحة المندد والمستنكر للإساءة التي صدرت عن الحزب الحاكم في الهند للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ففي الوقت الذي أثارت فيه الإساءة غضب قطر التي تحركت دبلوماسيا عبر استدعاء السفير الهندي، فقد أطلقت حملة على موقع تويتر، من داخل الهند لمقاطعة الخطوط الجوية القطرية كرد على خطوة الدوحة.

البداية كانت مع تصريح المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم نافين كومار جيندال، تضمن إساءة للنبي محمد، ما تسبب في موجة غضب عارمة عربيا وإسلاميا، أزيح الرجل من منصبه على إثرها.

“جيندال” كان قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “أريد أن أسأل أقارب الرسول أن نبيكم يتزوج في سن 53 من طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، عائشة في سن 56 ، تقيم علاقة مع عائشة البالغة من العمر 9 سنوات … ألا تندرج تلك العلاقة ضمن فئة الاغتصاب؟”.

الرد القطري كان حادا، إذ استدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الهندي وسلّمته مذكرة رسمية برفض الدوحة وشجبها لتصريحات المسؤول الهندي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، أمس الأحد، إنّه تم استدعاء ديباك ميتال سفير الهند لدى قطر، وسلمته مذكرة رسمية.

وفي هذه المذكرة، أعربت الدوحة عن رفضها التام وشجبها التصريحات التي أدلى بها المسؤول في الحزب الحاكم بالهند ضد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضت الدوحة، أنها تتوقع اعتذارا علنيا وإدانة قوية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند، محذرة من أن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطرًا جسيمًا على حماية حقوق الإنسان وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية.

حدة الموقف الدبلوماسي القطري أثار غضبا في الهند، فأطلق وسم يحض على مقاطعة الخطوط الجوية القطرية باسم “BoycottQatarAirways”.

وقال ناشط هندي في تغريدة كتبها باللغة الإنجليزية: “أنا أدعم هذا الاتجاه ، يرجى كتابة وإعادة تغريد قائمة (شركات) بلدي الوطنية كلها”.

ووجه حساب باسم “YorkerDetailing” إهانة عنصرية للقطريين بوصفهم أنهم شعب من الدرجة الثالثة.

https://twitter.com/ProDetailing62/status/1533706620273758208?s=20&t=0JpE6BbDQ34A7WIV3IkqFw

وغرد حساب باسم “Abhishek”: “(الخطوط القطرية ستدفع ثمن تجاوزات بلدها وستتسبب مقاطعتنا في ضرر كبير لاقتصادها”.

وكتب “Ajay”: “حان الوقت الآن لكي تعتذر قطر للهند أو تستعد لمواجهة عواقب ذلك. قاطعوا أيضًا جميع منتجات قطر”.

في المقابل، تفاعل قطريون وعرب مع الوسم الهندي، إذ قال حساب باسم “الرادع المغربي”: “الذباب الهندوسي يستعمل روايات محور الشر العربي لمهاجمة قطر والمطالبة بمقاطعة الخطوط الجوية القطرية.. مالا يعرفه الهندوس ان قطر قادرة تشتريهم هم وحزبهم الحيواني”.

وكتب “حمد لحدان المهندي”: “بعد موقف قطر من الإساءة للنبي الكريم واستدعاء السفير الهندي ، حملة من مؤيدي المسيء ضد قطر وشركاتها”.

وضمن حرب الوسوم أيضا، أطلق وسم بعنوان مقاطعة المنتجات الهندية، يحض على توجيه ضربة اقتصادية للهند عبر العزوف عن شراء منتجاتها بشكل كامل.

في الوقت نفسه، لا يزال وسم “#إلا_رسول_الله_يا_مودي ضمن الأكثر تداولا على موقع تويتر، يعبر من خلاله المسلمون والعرب عن غضبهم الشديد جرّاء الإساءة الهندية للرسول الكريم.

وكانت الهند، قد سعت لاحتواء حدة الغضب باتخاذها قرارًا بإقالة بإقالة اثنين من متحدثيه وهما نافين جيندال ونوبور شارما، بسبب تطاولهما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح الحزب الحاكم أنه علق المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما ردا على تعليقات أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية بشأن النبي محمد.

وزعم الحزب في بيان، أنه يحترم جميع الأديان ويدين إهانة أي شخصيات دينية لأي دين.

 

مصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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