حملة هندية لمقاطعة شركة الطيران القطرية ردا على غضب الدوحة من الإساءة للرسول

وطن – أطلق ناشطون هنديون وسما ضد دولة قطر، وذلك ردا على موقف الدوحة المندد والمستنكر للإساءة التي صدرت عن الحزب الحاكم في الهند للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ففي الوقت الذي أثارت فيه الإساءة غضب قطر التي تحركت دبلوماسيا عبر استدعاء السفير الهندي، فقد أطلقت حملة على موقع تويتر، من داخل الهند لمقاطعة الخطوط الجوية القطرية كرد على خطوة الدوحة.

البداية كانت مع تصريح المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم نافين كومار جيندال، تضمن إساءة للنبي محمد، ما تسبب في موجة غضب عارمة عربيا وإسلاميا، أزيح الرجل من منصبه على إثرها.

“جيندال” كان قد قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “أريد أن أسأل أقارب الرسول أن نبيكم يتزوج في سن 53 من طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، عائشة في سن 56 ، تقيم علاقة مع عائشة البالغة من العمر 9 سنوات … ألا تندرج تلك العلاقة ضمن فئة الاغتصاب؟”.

الرد القطري كان حادا، إذ استدعت وزارة الخارجية القطرية، السفير الهندي وسلّمته مذكرة رسمية برفض الدوحة وشجبها لتصريحات المسؤول الهندي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، أمس الأحد، إنّه تم استدعاء ديباك ميتال سفير الهند لدى قطر، وسلمته مذكرة رسمية.

وفي هذه المذكرة، أعربت الدوحة عن رفضها التام وشجبها التصريحات التي أدلى بها المسؤول في الحزب الحاكم بالهند ضد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضت الدوحة، أنها تتوقع اعتذارا علنيا وإدانة قوية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند، محذرة من أن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطرًا جسيمًا على حماية حقوق الإنسان وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية.

حدة الموقف الدبلوماسي القطري أثار غضبا في الهند، فأطلق وسم يحض على مقاطعة الخطوط الجوية القطرية باسم “BoycottQatarAirways”.

وقال ناشط هندي في تغريدة كتبها باللغة الإنجليزية: “أنا أدعم هذا الاتجاه ، يرجى كتابة وإعادة تغريد قائمة (شركات) بلدي الوطنية كلها”.

ووجه حساب باسم “YorkerDetailing” إهانة عنصرية للقطريين بوصفهم أنهم شعب من الدرجة الثالثة.

وغرد حساب باسم “Abhishek”: “(الخطوط القطرية ستدفع ثمن تجاوزات بلدها وستتسبب مقاطعتنا في ضرر كبير لاقتصادها”.

