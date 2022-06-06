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حياتنا

الشرطة الهندية تعذب بطريقة وحشية شابا مسلما بزعم ذبح بقرة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تعذيب شاب هندي مسلم watanserb.com
الشرطة الهندية تعذب شاب هندي مسلم

وطن – نشر الصحفي الهندي، ذاكر علي تياقي، مقطع فيديو صادم لشاب هندي مسلم تعرض للتعذيب على أيدى 5 أفراد شرطة بزعم ذبحه بقرة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الشاب أثناء إحضاره إلى المستشفى في حالة مزرية جراء تعذيبه، حيث ظهر وهو مغمى عليه وفي حالة تشنج كبيرة.

وقال “تياقي” تعليقا على الفيديو: “صعق بالتيار الكهربائي لشاب محتجز لدى الشرطة وطعنه في أعضائه التناسلية بعصا”.

وأضاف: “أن 5 من رجال الشرطة وشخصين مجهولين قاموا بإلقاء القبض على الشخص بتهمة ذبح بقرة، وأعطوه تيارًا كهربائيًا وطعنوه في أعضائه التناسلية بعصا!”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” المحلية أن مسؤولًا عن مخفر شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة وشخصين “مجهولين” احتجزوا إثر تعذيبهم شابًا يشتبه بضلوعه في ذبح بقرة بمدينة بوداون، في ولاية أوتار براديش في الهند.

ونقلت الصحيفة عن والدة الشاب (22 عامًا) قولها إن “أفرادًا في الشرطة، بقيادة مساعد المفتش ساتيا بال، أدخلوا عصا في شرج ولدي، وقاموا بتعريضه لصدمات كهربائية متكررة”.

وقالت الصحيفة إن الضحية الذي يعمل بائع خضروات كان يعاني من نوبات صرع أثناء نقله إلى المستشفى.

وقال برافين سينغ تشاوهان مفتش الشرطة في المدينة إنه “بناء على التحقيقات الأولية تبين أن الاتهامات ضد أفراد الشرطة الخمسة صحيحة، وسجلنا شكوى جنائية بحقهم بسبب تعذيبهم للشاب وتصرفاتهم غير المشروعة”.

وأضاف أنه يتم اتخاذ خطوات لإيقافهم عن عملهم، كما سيفتح تحقيق نزيه في القضية.

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المصدرتايمز أوف إنديا + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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