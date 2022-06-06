الشرطة الهندية تعذب بطريقة وحشية شابا مسلما بزعم ذبح بقرة

وطن – نشر الصحفي الهندي، ذاكر علي تياقي، مقطع فيديو صادم لشاب هندي مسلم تعرض للتعذيب على أيدى 5 أفراد شرطة بزعم ذبحه بقرة.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الشاب أثناء إحضاره إلى المستشفى في حالة مزرية جراء تعذيبه، حيث ظهر وهو مغمى عليه وفي حالة تشنج كبيرة.

وقال “تياقي” تعليقا على الفيديو: “صعق بالتيار الكهربائي لشاب محتجز لدى الشرطة وطعنه في أعضائه التناسلية بعصا”.

وأضاف: “أن 5 من رجال الشرطة وشخصين مجهولين قاموا بإلقاء القبض على الشخص بتهمة ذبح بقرة، وأعطوه تيارًا كهربائيًا وطعنوه في أعضائه التناسلية بعصا!”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” المحلية أن مسؤولًا عن مخفر شرطة و4 آخرين من رجال الشرطة وشخصين “مجهولين” احتجزوا إثر تعذيبهم شابًا يشتبه بضلوعه في ذبح بقرة بمدينة بوداون، في ولاية أوتار براديش في الهند.

ونقلت الصحيفة عن والدة الشاب (22 عامًا) قولها إن “أفرادًا في الشرطة، بقيادة مساعد المفتش ساتيا بال، أدخلوا عصا في شرج ولدي، وقاموا بتعريضه لصدمات كهربائية متكررة”.

وقالت الصحيفة إن الضحية الذي يعمل بائع خضروات كان يعاني من نوبات صرع أثناء نقله إلى المستشفى.

وقال برافين سينغ تشاوهان مفتش الشرطة في المدينة إنه “بناء على التحقيقات الأولية تبين أن الاتهامات ضد أفراد الشرطة الخمسة صحيحة، وسجلنا شكوى جنائية بحقهم بسبب تعذيبهم للشاب وتصرفاتهم غير المشروعة”.

وأضاف أنه يتم اتخاذ خطوات لإيقافهم عن عملهم، كما سيفتح تحقيق نزيه في القضية.

اقرأ ايضا: