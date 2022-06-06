الدخان يغطي سماء بيروت.. انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية

وطن – سمع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أوردته وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة، وأكده ناشطون عبر موقع “تويتر”.

وقالت هذه المصادر إنّ أعمدة كثيفة من الدخان غطت سماء بيروت عند منطقة قصقص، دون الكشف بشكل رسمي عن أسباب الانفجار.

المشاهد الأولية لانفجار مولد كهربائي وخزاني مازوت في محلة قصقص – بيروت#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/aJtP1IhOkn — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 6, 2022

وفي رواية لم تعقب عليها السلطات، قال موقع “لبنان 24” إن الحادث هو عبارة عن انفجار مولد كهربائي وخزاني مازوت في محلة قصقص بالعاصمة بيروت.

وبث الموقع لقطات أظهرت نيرانا كثيفة اندلعت جرّاء الانفجار، وسط حالة من الكر والفر بين المواطنين في تلك المنطقة.

ولم يرصد في هذه اللقطات أي وجود لرجال الإطفاء لإخماد النيران، كما لم يتم الحديث عن سقوط ضحايا من عدمه.

وأفادت تقارير محلية، بأنّ الحادث وقع داخل بورة للحديد في أرض جلول، وبدأ بحريق للنفايات امتد إلى خزان قريب يحتوي على مادة المازوت.

يأتي هذا فيما نُقلت رواية عن مصادر غرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي، أن أعمدة الدخان سببها حريق داخل بؤرة في المحلة، نافيا ما أثير عن حدوث انفجار قنبلة في المنطقة.

بعد التداول بمعلومات عن سماع دوي انفجار في منطقة قصقص – بيروت وتصاعد اعمدة الدخان، اكّدت مصادر غرفة العمليات في قوى الامن الداخلي لـ"صوت كل لبنان"، ان لا صحة لما يتم تداوله، مشيرة الى ان تصاعد اعمدة الدخان ناتج عن حريق داخل بؤرة في المحلّة. — Ali Hajj Chehade (@AliHajjChehadeh) June 6, 2022

في غضون ذلك، قال الإعلامي اللبناني حسين مرتضى، إن الانفجار الذي سُمع دويه في محلة قصقص في بيروت ناجم عن احتراق مولد كهرباء وخزان المازوت الخاص به.

الانفجار الذي سُمع دويه في محلة قصقص في بيروت ناجم عن احتراق مولد كهرباء وخزان المازوت الخاص به. pic.twitter.com/P6kRqPSUFq — حسين مرتضى hoseinmortada (@HoseinMortada) June 6, 2022

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