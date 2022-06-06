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الدخان يغطي سماء بيروت.. انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية

بواسطة
خالد السعدي
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انفجار بيروت watanserb.com
انفجار يهز منطقة قصقص في العاصمة اللبنانية بيروت

وطن – سمع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما أوردته وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة، وأكده ناشطون عبر موقع “تويتر”.

وقالت هذه المصادر إنّ أعمدة كثيفة من الدخان غطت سماء بيروت عند منطقة قصقص، دون الكشف بشكل رسمي عن أسباب الانفجار.

وفي رواية لم تعقب عليها السلطات، قال موقع “لبنان 24” إن الحادث هو عبارة عن انفجار مولد كهربائي وخزاني مازوت في محلة قصقص بالعاصمة بيروت.

وبث الموقع لقطات أظهرت نيرانا كثيفة اندلعت جرّاء الانفجار، وسط حالة من الكر والفر بين المواطنين في تلك المنطقة.

ولم يرصد في هذه اللقطات أي وجود لرجال الإطفاء لإخماد النيران، كما لم يتم الحديث عن سقوط ضحايا من عدمه.

وأفادت تقارير محلية، بأنّ الحادث وقع داخل بورة للحديد في أرض جلول، وبدأ بحريق للنفايات امتد إلى خزان قريب يحتوي على مادة المازوت.

يأتي هذا فيما نُقلت رواية عن مصادر غرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي، أن أعمدة الدخان سببها حريق داخل بؤرة في المحلة، نافيا ما أثير عن حدوث انفجار قنبلة في المنطقة.

في غضون ذلك، قال الإعلامي اللبناني حسين مرتضى، إن الانفجار الذي سُمع دويه في محلة قصقص في بيروت ناجم عن احتراق مولد كهرباء وخزان المازوت الخاص به.

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مصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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