اتباع أسلوب شامل يساعد على علاج قصور الغدة الدرقية

وطن– إن علاج قصور الغدة الدرقية يشمل تقييم الشخص المصاب بالحالة بصفة عامة، كما لا يقتصر الأمر على الإكتفاء بالنظر في تركيبته البيولوجية فحسب، بل ينبغي التطرق إلى معرفة بيئته وتاريخه الغذائي وحتى وضعه الاجتماعي.

كل فرد منا فريد من نوعه ويتميز عن غيره كيميائيًا، لذلك من المهم فهم علم وظائف الأعضاء بما يتجاوز الأعراض ومستويات الهرمونات.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نهج التحول إلى الأطعمة الغنية بالمغذيات والحفاظ على نظام غذائي صحي إلى تحسين وظيفة الغدة الدرقية بعدة طرق بالإضافة إلى التخلص من الأطعمة فائقة المعالجة التي تسبب الالتهابات، ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا بالتخلي عنها.

وفقا لما ترجمته “وطن”، يجب أن يقدم الطب نهجًا شاملاً للبحث عن الأسباب الجذرية لأي خلل في الغدة الدرقية وعلاجها بدلاً من مجرد علاج الأعراض.

كما أنه من المرجح أن يؤدي أخذ نظرة شاملة للفرد على صحته وتطوير حل يساعده على رعاية صحتة الشخصية/ إلى نتائج طويلة الأجل وتحسين الصحة العامة للمريض.

فيما يلي 5 طرق لعلاج قصور الغدة الدرقية بشكل شامل

غالبًا ما يتضمن علاج قصور الغدة الدرقية تنفيذ تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، جنبًا إلى جنب مع المكملات الغذائية والأدوية. وبالطبع، ستعتمد أكثر الاستراتيجيات فعالية بالنسبة لك على سبب اضطراب الغدة الدرقية. هذه خمس طرق يمكن أن يساعدك بها الطب الوظيفي أو التكاملي في الوصول إلى جذور قصور الغدة الدرقية لديك.

تناول دواء خمول الغدة الدرقية الصحيح

عادة ما يكون الدواء ضروريًا لتصحيح قصور الغدة الدرقية. في الحالات التي تكون فيها فعالة، فإنها تفيد أكثر من إلحاق الضرر ولا توجد بدائل بدون دواء بنفس التأثير، ثم يتم اختيار الدواء

من المهم تناول هرمون الغدة الدرقية الصحيح أو دواء خمول الغدة الدرقية، بناءً على سبب قصور الغدة الدرقية لديك ومعالجة أي مشكلات أساسية أخرى تساهم في المشكلة. في الحقيقة، لن تحل أدوية الغدة الدرقية وحدها مرض هاشيموتو أو خلل التنسج المعوي أو مشاكل السكر في الدم أو أي من الأسباب الكامنة الأخرى لهذه الحالة، وهنا يمكن أن يساعد النظام الغذائي ونمط الحياة والمكملات الغذائية في تحسن الحالة الصحية.

التدخلات الغذائية لعلاج قصور الغدة الدرقية

هناك العديد من التغييرات الغذائية التي يمكن أن تساعد في قصور الغدة الدرقية، مثل:

تجنب الغلوتين تمامًا: إذا كنت مصابًا بمرض هاشيموتو، فمن المستحسن التخلص من الغلوتين من نظامك الغذائي.

تناول نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات: يمكن أن يكون النظام الغذائي المضاد للالتهابات مفيدًا جدًا لأي شخص مصاب بمرض هاشيموتو (وهو أيضًا نظام غذائي رائع لتعزيز صحة الأمعاء). هذا النظام الغذائي خالٍ من الأطعمة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية مثل زيوت البذور والسكر المكرر، بالإضافة إلى الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى استجابة مناعية مثل الباذنجان والبيض ومنتجات الألبان والحبوب والبقوليات (على سبيل المثال لا الحصر).

تناول الطعام العضوي: سيساعدك تناول المنتجات العضوية على تجنب السموم الضارة مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب.

احصل على ما يكفي من الألياف القابلة للتخمر: تناول الأطعمة الغنية بالألياف المخمرة، لأنها يمكن أن تحسن صحة الأمعاء. جرب التفاح والحمضيات والجزر والبصل والثوم والهليون ودقيق الموز الأخضر.

قلل من استهلاك الأطعمة المسببة للغدد الليمفاوية وقم بإعدادها بشكل صحيح: يمكن أن يقلل الغليان والبخار من المحتوى الجيتروجيني للطعام، وبالطبع يمكن أن يقلل تخفيف استهلاك هذه الأطعمة من ضررك.

احصل على ما يكفي من اليود والسيلينيوم في نظامك الغذائي: يعد الحصول على كمية كافية من اليود والسيلينيوم في نظامك الغذائي طريقة رائعة لتجنب المكملات. تعتبر المأكولات البحرية والملح المعالج باليود مصادر جيدة لليود، بينما تعد المكسرات البرازيلية مصدرًا ممتازًا للسيلينيوم

تجنب النظام الغذائي الكيتو: يمكن أن تقلل الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مثل نظام الكيتو من وظيفة الغدة الدرقية. هذا ليس هو الحال دائمًا للجميع، لذلك إذا كانت لديك أسباب مقنعة لاتباع نظام الكيتو، فقد يكون من الأفضل إجراء تشخيص لازم

التغييرات في نمط الحياة

إدارة الإجهاد: يمكن أن يساعد العثور على الراحة من الإجهاد المزمن في التخفيف من أي خلل في محور HPA يسبب مشاكل الغدة الدرقية. يمكن للاستراتيجيات مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس واليقظة أن تحدث فرقًا كبيرًا.

مارس عادات نوم جيدة: النوم ضروري لصحتك العامة وكذلك شرط أساسي ليكون لديك أمعاء صحية. حاول أن تنام ثماني ساعات كل ليلة واجلس في غرفة باردة ومظلمة وقلل من تعرضك للضوء الاصطناعي.

قم بتطوير روتين تمرين مستدام: تعتبر التمارين المنتظمة مفيدة لصحة الأمعاء واستقلاب السكر في الدم، وإدارة الإجهاد، ولكن من المهم تحقيق التوازن الصحيح وليس الإجهاد المفرط.

الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس: لقد ثبت أن التعرض لأشعة الشمس له تأثير وقائي ضد أمراض المناعة الذاتية.

شراء مرشح مياه عالي الجودة: يمكن لمرشحات التناضح العكسي إزالة السموم الضارة بالغدة الدرقية بشكل فعال مثل البركلورات والمبيدات الحشرية وثنائي الفينيل متعدد الكلور والبلاستيك ومجموعة واسعة من المعادن الثقيلة.

الحد من استخدام البلاستيك: إذا أمكن، لا تشرب أو تخزن الطعام في عبوات بلاستيكية. ومع ذلك إذا اخترت استخدام بعض المنتجات البلاستيكية، فابحث عن خيارات “خالية من BPA“. لكن اعلم أن المنتجات الخالية من مادة BPA قد لا تزال تحتوي على مشتقات بيسفينول أخرى لها تأثيرات محتملة على الغدة الدرقية.

استبدال أدوات الطهي بأخرى غير لاصقة: تخلص من أدوات الطهي اللاصقة واستبدلها بخيارات أفضل مثل المصنوعة من المينا أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

المكملات الغذائية

أخيرًا، قد تكون المكملات الغذائية هي ما تحتاجه للمحافظة على صحة الغدة الدرقية (ويوصى بالعمل مع طبيب متكامل أو وظيفي لضمان حصولك على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية). قد تحتاج إلى:

اليود والسيلينيوم: إذا كنت تعاني من نقص كبير ولا يمكنك الحصول على ما يكفي من نظامك الغذائي.

فيتامين د، إذا لم تحصل على مستويات كافية من التعرض للشمس.

البروبيوتيك والتي يمكن أن تساعدك على التئام أمعائك.

احصل على المساعدة في حالة قصور الغدة الدرقية

أفضل طريقة لعلاج نفسك من قصور الغدة الدرقية هي العمل مع مختص الطب الوظيفي الذي يكون على استعداد لمعالجة السبب الجذري لحالتك. من الأهمية بمكان أن تجد شخصًا يمكنه تحديد سبب مشكلتك حقًا، حيث ستختلف خطة العلاج الخاصة بك بناءً على ذلك.

واعتمادًا على هذا السبب، قد يوصي طبيبك أيضًا بمكملات أو أدوية محددة، بالإضافة إلى تغييرات في نمط الحياة، مثل إدارة مستويات التوتر لديك.

أولا يقوم الطبيب بطلب فحوصات الدم ووصف العلاج ومراقبة تقدمك. كما يساعدك خبير تغذية على إجراء تغييرات في نظامك الغذائي، مثل التخلص من الغلوتين أو اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات أو تقليل تناولك لمواد تسبب قصور الغدة الدرقية.

هذا ويمكنك الاستعانة بمدرب صحي يدعمك لتغير عاداتك أو مدرب شخصي للتأكد من أن روتين التمرين الخاص بك يساعدك على التحست لكن دون زيادة الضغط وتفاقم حالة الغدة الدرقية. بالإضافة إلى خبير اليقظة الذهنية الذي يسعلمك كيفية البقاء حاضرًا وإدارة مستويات التوتر لديك.