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إضراب القضاة في تونس ينجح بامتياز.. حراس العدالة يصفعون قيس سعيد

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إضراب القضاة تونس watanserb.com
إضراب القضاة في تونس

وطن – حالة من الشلل التام أصابت المحاكم التونسية الاثنين، وذلك إثر نجاح الإضراب الذي بدأه القضاة؛ احتجاجًا على الرئيس الانقلابي قيس سعيد بعزل 57 قاضيا.

وقالت وسائل إعلام وناشطون في تونس، إنّ الإضراب الذي من المفترض أن يستمر أسبوعا، حقّق نجاحا كبيرا من حيث حجم الاستجابة به من قِبل القضاة، وقد كشفت تقديرات أن نسبة الإضراب بلغت 100% ما يعكس حجم الرفض الواسع لقرار سعيّد.

وكان لافتا أن حجم إضراب القضاة في تونس تناول جميع الهيئات القضائية بتقسيماتها الثلاث “عدلي – إداري – مالي”، وذلك رفضا لما يوصف بأنه قرار غير مسبوق اتخذه الرئيس التونسي الذي بات يوصف بأنه مغتصب العدالة.

وأشاد مغردون بنجاح إضراب القضاة في تونس، باعتبارها مهد الربيع العربي وكانت باكورة الثورات على الحكام الذين وصفهم شعوبهم بالطغاة، فأزاحت الثورة التونسية بزين العابدين بن علي، وانتقل ربيعها إلى مصر لتُسقط حكم حسني مبارك، ومنها إلى سوريا واليمن.

كما حرص عدد كبير من المحامين على مؤازرة إضراب القضاة في تونس؛ وتجمعوا في ساحات المحاكم ورددوا هتافات مطالبة باستقلالية السلطة القضائية.

والخميس الماضي، أصدر قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا بتهم الفساد والتستر في قضايا إرهاب.

وشملت القائمة يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي قام بحله سعيد سابقا، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.

قرار سعيد جاء بعدما وجه اتهامات وُصفت بالخطيرة لعدد من القضاة التونسيين، زاعما وجود جملة من التجاوزات والخروقات، وقال إن مسؤوليته أمام الشعب تحتم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيا في المقابل أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء، وفق زعمه.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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