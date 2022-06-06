إضراب القضاة في تونس ينجح بامتياز.. حراس العدالة يصفعون قيس سعيد

وطن – حالة من الشلل التام أصابت المحاكم التونسية الاثنين، وذلك إثر نجاح الإضراب الذي بدأه القضاة؛ احتجاجًا على الرئيس الانقلابي قيس سعيد بعزل 57 قاضيا.

وقالت وسائل إعلام وناشطون في تونس، إنّ الإضراب الذي من المفترض أن يستمر أسبوعا، حقّق نجاحا كبيرا من حيث حجم الاستجابة به من قِبل القضاة، وقد كشفت تقديرات أن نسبة الإضراب بلغت 100% ما يعكس حجم الرفض الواسع لقرار سعيّد.

نجاح باهر لإضراب القضاة بكامل محاكم الجمهورية في يومه الأول.. — مدار تونس (@mdartunisia) June 6, 2022

وكان لافتا أن حجم إضراب القضاة في تونس تناول جميع الهيئات القضائية بتقسيماتها الثلاث “عدلي – إداري – مالي”، وذلك رفضا لما يوصف بأنه قرار غير مسبوق اتخذه الرئيس التونسي الذي بات يوصف بأنه مغتصب العدالة.

إضراب ناجح للقضاة هذا اليوم و بحث ناجح أيضا في قضية الدكتور أبو يعرب المرزوقي… الحمد لله ونأمل كل الخير إن شاء الله ✌️✌️🌹#يسقط_الانقلاب_في_تونس — 🌟🌟 ✌️✌️ناااااايلة🌼🌺🌷🌺 (@Nallou1222) June 6, 2022

وأشاد مغردون بنجاح إضراب القضاة في تونس، باعتبارها مهد الربيع العربي وكانت باكورة الثورات على الحكام الذين وصفهم شعوبهم بالطغاة، فأزاحت الثورة التونسية بزين العابدين بن علي، وانتقل ربيعها إلى مصر لتُسقط حكم حسني مبارك، ومنها إلى سوريا واليمن.

#تونس هي من كانت شرارة بما يسمى " الربيع العربي " ..! درس تونس الربيعي الآن هو " تعليق القضاة أعمالهم وقضاياهم بلا مظاهرات ولا إعلام " مما تسبب بـ لخبطة سريعة وإنهيار قريب لمؤسسات الدولة إن إستمر الأمر … ! — فهد_الناصر (@Old_styler) June 6, 2022

كما حرص عدد كبير من المحامين على مؤازرة إضراب القضاة في تونس؛ وتجمعوا في ساحات المحاكم ورددوا هتافات مطالبة باستقلالية السلطة القضائية.

محامون وسياسيون يساندون القضاة في إضرابهم

#تونس pic.twitter.com/sMGCZdCNHD — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) June 6, 2022

والخميس الماضي، أصدر قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا بتهم الفساد والتستر في قضايا إرهاب.

وشملت القائمة يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي قام بحله سعيد سابقا، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.

قرار سعيد جاء بعدما وجه اتهامات وُصفت بالخطيرة لعدد من القضاة التونسيين، زاعما وجود جملة من التجاوزات والخروقات، وقال إن مسؤوليته أمام الشعب تحتم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيا في المقابل أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء، وفق زعمه.

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