أخت آمبر هيرد تخرج عن صمتها وتنشر رسالة قويّة بعد فوز جوني ديب عليها

وطن – عبّرت ويتني هيرد، شقيقة آمبر هيرد عن دعمها لها برسالة بعد انتهاء المحاكمة مع زوجها السابق جوني ديب، في “قضية التشهير” .

ونشرت أخت آمبر هيرد رسالة دعم عاطفية بعد أن خسرت “آمبر” المحاكمة أمام جوني ديب.بحسب “celebritygig”

وقالت ويتني هيرد في رسالتها: سأظل فخورة دائمًا بحقيقة أن آمبر، شهدت ضد ديب على الرغم من حكم هيئة المحلفين لصالح نجم “سلسلة قراصنة الكاريبي” يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت في رسالتها على Instagram:”ما زلت أقف معك. بالأمس واليوم وغدًا سأظل دائمًا فخوراً بك لأنك دافعت عن نفسك وشهادتك هنا في فرجينيا وفي المملكة المتحدة. ولكونك صوت الكثيرين الذين لا يستطيعون التحدث عن الأشياء التي تحدث خلف الأبواب المغلقة”.

واعترفت “ويتني” أنها و”أمبر” علمتا أن الدعاوى القضائية ستكون “معركة شاقة” وأن “الملفات مكدسة” ضدهما، لكنها نسبت لها الفضل في التحدث “بغض النظر”.

وتابعت قائلة: “يشرفني جدًا أن أشهد لك، وسأفعل ذلك مليون مرة لأنني أعرف ما رأيته ولأن الحقيقة في صفك إلى الأبد”.

وقالت: “أنا آسف جدًا لأنه لم ينعكس في القرار الذي اتخذته لجنة التحكيم هذه، لكنني لن أتخلى عنك أبدًا. إلى الأبد بجانبك… #istandwithamberheard. ”

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ومنحت هيئة المحلفين ديب 15 مليون دولار بعد أن قررت أن هيرد قد شوهت سمعة زوجها السابق في مقالها الافتتاحي لعام 2018 لصحيفة واشنطن بوست، والذي أشارت فيه إلى نفسها كشخصية عامة تمثل العنف المنزلي.

وتم منح ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

وسجلت هيرد انتصارًا طفيفًا بنفسها في دعواها المضادة ضد ديب، حيث منحتها هيئة المحلفين 2 مليون دولار كتعويضات ولكن 0 دولار كتعويضات عقابية.

بعد أن أعلن القاضي حكم هيئة المحلفين ، قالت هيرد إنها “حزينة” ووصفته بأنه “نكسة للنساء”.

في غضون ذلك ، أشاد ديب بالنتيجة وقال إنه استعاد “حياته” أخيرًا.