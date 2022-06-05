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وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن عقار جديد مضاد للأرق

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
وكالة الأدوية الأوروبية عقار جديد مضاد للأرق watanserb.com
وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن عقار جديد مضاد للأرق

وطن-منحت وكالة الأدوية الأوروبية ترخيصها لعقار مضاد للأرق يسمى Quviviq. رخصت له السلطات الصحية في الولايات المتحدة منذ ما يقارب أسبوعين. كما يمكن أن يكون هذا الدواء انجازا عظيما لأي شخص يعاني من اضطرابات النوم هذا.

بحسب ما نشرته مجلة “توب سانتي” الفرنسية نقلا عن المجلة الطبية الفرنسية Public Health France، يمكن أن يكون هذا العلاج الجديد “ثورة حقيقية” لأولئك الذين يعانون من الأرق المزمن، علما وأن 13.1٪ من الأشخاص البالغين بين 18-75 عامًا يعانون من هذه المشكلة.

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من جهته، أشار Figaro Jean-Paul Clozel، الرئيس التنفيذي لشركة Idorsia: “يسمح العقار Quviviq، يبالحصول على نوم طبيعي أثناء الليل مع الحفاظ على نوعية حياة المريض أثناء النهار. وفي الحقيقة، هذه خطوة مهمة إلى الأمام لجميع أولئك الذين يخشون الذهاب إلى الفراش لأنهم يخشون النوم السيئ”.

هذا وتم ترخيص Quviviq في يناير الماضي وهو متاح منذ سبوعين في الولايات المتحدة، وقد تلقى للتو الضوء الأخضر من وكالة الأدوية الأوروبية، ليتم تسويقه، وفقا لترجمة “وطن”.

وقال بيان من والأدوية الأوروبية، إنه يستخدم “لعلاج البالغين الذين يعانون من الأرق (صعوبة النوم) الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل والذي يؤثر بشكل كبير على أدائهم خلال النهار”.

هل العلاج فعال؟

تم إثبات فعاليته في دراسة أجريت على 930 مريضًا ونشرت في فبراير 2022 في مجلة The Lancet Neurology. تلقى بعض المشاركين 50 مجم من Quviviq لمدة ثلاثة أشهر: وهكذا انخفض متوسط ​​الوقت الذي يقضونه مستيقظين في الليل بمقدار 29 دقيقة، مقارنة بـ 11 دقيقة فقط لأولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا. بعد ثلاثة أشهر، نام المرضى الذين تلقوا العلاج بمعدل 35 دقيقة أسرع من ذي قبل.

يُؤخذ العلاج عن طريق وصفة طبية
يُؤخذ العلاج عن طريق وصفة طبية

كيف يؤثر دواء Quviviq على جسم الإنسان؟

هي المرة الأولى التي يُسمح فيها بعلاج الأرق في أوروبا، باستثناء الحبوب المنومة. سيكون لهذا النوع من الأدوية تأثير على النوم على الدماغ. لكن على العكس من ذلك، فإن العلاج الحديث المصنّع من شركة Idorsia سيعمل على الاستيقاظ، وذلك بفضل مادة فعالة تسمى daridorexant.

يتابع البيان الصحفي الصادر عن الوكالة: “إن الدواء يعمل عن طريق منع عمل الأوريكسين، وهي مادة ينتجها الدماغ تعزز اليقظة. للقيام بذلك، يرتبط Quviviq بنوعين من مستقبلات أوروكسين. وهذا يعني أن Quviviq يساعد الناس على النوم بشكل أسرع  والبقاء نائمين لفترة أطول وبالتالي تحسين عملهم خلال النهار”.

الجرعة؟

الجرعة الموصى بها من Quviviq هي قرص واحد 50 ملغ – في بعض الأحيان 25 ملغ إذا شعر الطبيب أنه ينبغي تقليل معدل الجرعة. هذا الدواء يؤخذ في المساء، قبل موعد النوم بما لا يزيد عن 30 دقيقة، كما سيكون متاحًا فقط بوصفة طبية. قد يتأخر تأثيره إذا تم تناول الدواء مع الوجبة.

يجب أن يكون العلاج قصيرًا قدر الإمكان وأن يعاد تقييمه كل ثلاثة أشهر بواسطة أخصائي رعاية صحية.

أُثبتت فعالية العقار بعد دراسة أجريت على 930 مريضًا
أُثبتت فعالية العقار بعد دراسة أجريت على 930 مريضًا

هل لدى دواء Quviviq أي آثار جانبية؟

كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي لوحظت في الدراسات هي الصداع والنعاس، والتي قد تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص، وهذه الآثار الجانبية خفيفة إلى معتدلة.

يرجى ملاحظة أن العلاج ممنوع لبعض الأشخاص:

المصدرتوب سونتي- ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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