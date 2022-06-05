وفاة ٤ فلسطينيين قبل فوزهم بقرعة الحج

وطن- توفي أربعة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، قبل تمكنهم من أداء فريضة الحج رغم فوزهم في القرعة التي أجرتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن المواطنين الأربعة هم سليمان حامد محمود من بلدة طوباس. ومحمد صالح أبو حليمة، من قلقيلية. وفتحية قطاوي من مخيم بلاطة في نابلس. و منير محمود فاخوري من بلدة جبع بمحافظة جنين.

قرعة الحج

وكانت وزارة الأوقاف قد أجرت اليوم الأحد، قرعة الحج 2022 – 1443 في مبنى الوزارة في مدينة البيرة.

وعبر موقعها الرسمي، أعلنت الوزارة أسماء حجاج فلسطين 2022 في الضفة الغربية.

وقال وزير الأوقاف حاتم البكري: ” تم إبلاغ الوزارة من الجهات المختصة في السعودية، بأن موسوم الحج الحالي تم خفضه من الناحية العددية إلى (45%)، من الحصة الخاصة بدولة فلسطين. كما كانت معتمدة قبل “كورونا”، وعددهم (2988) حاجا، يتوزعون على الضفة الغربية، وقطاع غزة”.

إجراءات تسهيلية

وتابع البكري خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، للإعلان عن قرعة موسم الحج للعام الحالي بعد انقطاع لمدة عامين، بسبب جائحة “كورونا”: “الحاج الذي حالفه الحظ في قرعة الاختيار، يجب عليه تسليم جواز سفره الفلسطيني في مديريات الأوقاف في المحافظات المختلفة. وذلك بعد انتهائه من دفع الرسوم، وحصوله على وصل الدفع حسب المواعيد التي سنحددها”.

وأكد البكري أن طواقم الوزارة انتهت من إجراءات استئجار سكن الحجاج لهذا الموسم في “المدينة المنورة”، و”مكة المكرمة”.

وأردف: ” اتخذنا منذ اللحظة الأولى إجراءات داخلية وخارجية، للتسهيل على الحجاج”.

جرعتين وفحص قبل 72 ساعة

وأوضح البكري أن الجهات المختصة في السعودية اشترطت أن يكون الحاج قد حصل على جرعتين كحدٍ أدنى من المطاعيم المعترف بها داخل المملكة.

كما اشترطت السلطات السعودية أن يجري الحاج الذي تم اختياره في القرعة فحص كورونا (PCR) قبل (72) ساعة من السفر. وألا يزيد عمره عن سن (65) عاماً، وألا يعاني من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

ونوه البكري إلى أنه أنه سيتم تحديد الرسوم الخاصة بالحج لاحقاً. وذلك فور الانتهاء من إجراءات فتح (عطاء النقل) المتوقع نهاية الأسبوع المقبل، وضبط المبلغ الكلي للرسوم بناء عليه.

يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في السعودية، هي: فايزر- بيونتك – Pfizer-BioNtech، موديرنا – Moderna، أكسفورد-أسترازينكا – Oxford-Astrazeneca، جانسن – Janssen، كوفوفاكس – Covovax، نوفاكسوفيد – Nuvaxovid، سينوفارم – Sinopharm، ساينوفاك – Sinovac، كوفاكسين – Covaxin، سبوتنك – Sputnik-V.