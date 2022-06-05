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حياتنا

هذه هي الحسناء التي خان بيكيه شاكيرا معها (صور)

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الحسناء البرازيلية سوزي كورتيس watanserb.com
الحسناء البرازيلية سوزي كورتيس

وطن-قلبت العارضة سوزي كورتيز “Suzy Cortés”، الملقبة بـ “Miss Bum Bum” حياة بيكي رأسًا على عقب وكشفت عن رسائل خطيرة بينها وبين لاعب كرة القدم الإسباني.

تسببت الشائعات حول الخيانة المحتملة للاعب برشلونة، جيرارد بيكيه  لزوجته المغنية والنجمة الكولومبية شاكيرا، في إثارة ضجة في الساعات الأخيرة وبدأت أيضًا في إلقاء الضوء على بعض القصص التي يمكن أن تدعم هذه الفرضية، بحسب ما نشرته صحيفة “إيرالدو مكسيكو” المكسيكية.

سوزي كورتيز
سوزي كورتيز

وطبقا لما ترجمته “وطن”، فإن المعلومات ذات الصلة ظهرت للضوء في الساعات الماضية من قبل عارضة الأزياء البرازيلية الأصل، سوزي كورتيز  والمعروفة عالميًا باسم “ميس بوم بوم”، اللقب المتميزة به بسبب مؤخرتها الضخمة.

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وفقًا لبوم بوم البالغة من العمر 32 عامًا، فقد كتب لاعب برشلونة رسائل مكثفة لها في عدة مناسبات واحتراما لشاكيرا لم يقل أي شيء، ولكن بالنظر إلى الخيانة المحتملة لنجم برشلونة، قرر عدم التزام الصمت؛ حيث نشر بعض تفاصيل الأحاديث التي أجراها لاعب كرة القدم معها.

 الدليل

وذكرت العارضة والمؤثرة في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، أن بيكيه أرسل لها رسائل وبعضها لم يكن يعجب الفتاة، وبحسب قولها فإن الكثير منها كان مزعجًا.

كما أشارت العارضة البرازيلية خلال المقابلة.: “لقد كان بيكي الشخص الوحيد الذي أرسل لي رسالة مباشرة واللاعبان الوحيدان اللذان لم يرسللا لي أي شيء هما ميسي وكوتينيو. إنهم أزواج رائعون ويحترمون زوجاتهم كثيرًا. شاكيرا لا تستحق هذا”.

العارضة البرازيلية
العارضة البرازيلية

يُذكر أن الفاتنة البرازيلية التقت بيكيه وبقية فريق أبطال أوروبا في أفضل أوقاتهم بفضل القرب من الرئيس السابق لفريق البلوجرانا (ساندرو روسيل) وبحسب قصتها  طلب منها مدافع بارسا رقم هاتفها ومن من ثم بدأ في إرسال رسائل لها عبر حساب Instagram الخاص بها.

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علاوة على ذلك، قالت البرازيلية عن بيكي: “إنه يسألني دائما عن حجم مؤخرتي ويقول إنه يشعر بالغيرة من إعجابي بميسي”.

هذا وأثارت تصريحات سوزي التوتر  بين لاعب كرة القدم والفنانة الكولومبية، لكنهما لم يتحدثا عن ذلك حتى الآن ولم يتحدثا عن شائعات انفصالهما.

المصدرإيرالدوميكسيكو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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