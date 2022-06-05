نيرمين محسن تخلع الحجاب بعد عام فقط من التوبة! (فيديو)

وطن– فاجأت الفنانة السعودية نيرمين محسن، متابعيها عبر “سناب شات”، بخلع الحجاب بعد عام فقط على ارتداءه.

خلعته دون مقدمات

وظهرت نيرمين محسن بفيديو عبر “سناب شات”، بدون حجاب، وبلا مقدمات حول خلعه. ولم تتطرق للأمر في المقطع.

وتحدثت نيرمين محسن بالفيديو حول بيت الشعر الذي تفضله. وقالت: “بيت الشعر هو: المرأة الحقيقية تستطيع أن تتدبر جميع شؤونها بنفسها، ولكن الرجل الحقيقي لن يتركها تفعل ذلك”.

وبالعودة إلى حساب نيرمين عبر “انستجرام”، لا تزال الفنانة السعودية تحافظ على صورها بالحجاب هناك.ولم تنشر لها صورة بدونه بعد.

قرار من المسجد النبوي

وأعلنت نيرمين محسن العام الماضي ارتداء الحجاب من داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة. وظهرت حينها وهي ترتدي حجابا أسودا وملابس فضفاضة، لتعلن الخبر على الملأ.

وعلقت الفنانة السعودية في حينها: “هذه الأيام أنا حبيت أجلس فيها مع نفسي لأنني كنت أبغى آخذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي. وإن شاء الله إنه ينفعني الله به في الدارين”.

وأوضحت الفنانة السعودية أنها أرادت اتخاذ هذا القرار بعيداً عن كل البشر. مشيرةً أنه لا يوجد أي شخص شاركها هذ القرار وأن أول شخص عرف بارتدائها الحجاب كان والدتها.

وتابعت: “قبل أن أرجع إلى الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيراً لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر”.

من هي نيرمين محسن؟

ونيرمين محسن الزهراني تبلغ من العمر 29 عامًا، واشتهرت عندما شاركت في البرنامج الكوميدي ”واي فاي“، العام 2012. ومن أهم أعمالها أيضًا مسلسل ”العاصوف“ من بطولة الممثل ناصر القصبي، وإخراج المثنى صبح.

ولدت نيرمين لأم من المنطقة الشرقية (السعودية) وأب من جدة، وجدتها من أمها من أصول تركية.

عاشت نيرمين في سوريا سنوات الدراسة حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة. ودرست في جامعة الملك عبد العزيز تخصص لغة عربية.

بدأت التمثيل عام 2010 من خلال تجسيدها دور نصابة في مسلسل أبو جانتي مع سامر المصري.

وبعد هذا المسلسل اختارها ياسر العظمة لتشارك معه في مسلسل مرايا 2011 وقامت بالمشاركة بأدوار صغيرة خلاله.

كما شاركت نيرمين في 2014 في عدد من المسلسلات. وظهرت في المسلسل الكويتي الحب سلطان حيث تؤدي دور الفتاة الحالمة التي تبحث عن الرومانسية رغم الظروف العائلية التي تمرّ بها.

وفي يوليو 2014، وقفت على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض لتأدية العمل المسرحي الأول في مشوارها المهني في مسرحية بنات الأكاديمية (أكاديمية نادية) من إخراج المصرية بسنت حمدي.