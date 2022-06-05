مصطفى محمد يُنقذ منتخب مصر من التعثر أمام غينيا (فيديو)

وطن – أنقذ نجم المنتخب المصري مصطفى محمد، من تعثر بلاده أمام غينيا، في بداية مشوارها بتصفيات أمم أفريقيا 2023، بهدف نظيف، جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

وسجل المصري محمد هدف منتخب مصر الوحيد بالمباراة، في الدقيقة ال87، بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل، ليسددها اللاعب بقوة على يسار حارس المنتخب الغيني.

تفوق منتخب مصر على غينيا

وتفوق منتخب “الفراعنة” على نظيره غينيا، على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ بنسبة 63%، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 8 تسديدات فقط. كما واستحواذ على الكرة بنسبة 37%.

📹 ملخص المباراة: 🇪🇬 1-0 🇬🇳 البديل مصطفى محمد يحصد نقاط المباراة لمنتخب مصر على حساب غينيا في ختام مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ #TotalEnergiesAFCONQ2023 ⚽@EFA | @fgfofficiel pic.twitter.com/yRB9SThlmU — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 5, 2022

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كما ونجح المدرب الجديد إيهاب جلال، رغم الأداء المتواضع للمنتخب المصري أمام غينيا، بتحقيق الفوز في أول مباراة له، منذ تولي تدريب منتخب الفراعنة خلفاً للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

ويستعد منتخب مصر، الخميس، لمواجهة ليست سهلة أمام نظيره إثيوبيا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

تشكيلة منتخب مصر

ولعب المدرب إيهاب جلال بتشكيلة أساسية أمام منتخب غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، حيث جاء في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

فرحة بداية الطريق لكأس الأمم الإفريقية 2023 🥳 🇪🇬 أول أهداف منتخب مصر في #TotalEnergiesAFCONQ2023

كانت بأقدام مصطفى محمد 🎯@mmostafa_11 | @EFA pic.twitter.com/SjV0WQ4xjp — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 5, 2022

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: أيمن أشرف، محمود حمدي، ياسر إبراهيم، عمر جابر، كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

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واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، عمر مرموش، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويتصدر منتخب مالاوي صدارة المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا .برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف مصر بنفس الرصيد من النقاط.

🔴 📸 | اتحاد الكرة يكرم النجم المصري العالمي محمد صلاح 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ أقام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، تكريما للكابتن محمد صلاح قائد منتخب مصر باستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.#EFA pic.twitter.com/856ZexKAVH — EFA.eg (@EFA) June 5, 2022

كما وآتى في منتخب إثيوبيا وغينيا في المركزين الثالث والرابع من الترتيب بدون أي من النقاط.

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