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رياضة

مصطفى محمد يُنقذ منتخب مصر من التعثر أمام غينيا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
منتخب مصر يحقق الفوز على غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
فوز منتخب مصر على غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – أنقذ نجم المنتخب المصري مصطفى محمد، من تعثر بلاده أمام غينيا، في بداية مشوارها بتصفيات أمم أفريقيا 2023، بهدف نظيف، جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

وسجل المصري محمد هدف منتخب مصر الوحيد بالمباراة، في الدقيقة ال87، بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل، ليسددها اللاعب بقوة على يسار حارس المنتخب الغيني.

تفوق منتخب مصر على غينيا  

وتفوق منتخب “الفراعنة” على نظيره غينيا، على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ بنسبة 63%، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 8 تسديدات فقط. كما واستحواذ على الكرة بنسبة 37%.

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كما ونجح المدرب الجديد إيهاب جلال، رغم الأداء المتواضع للمنتخب المصري أمام غينيا، بتحقيق الفوز في أول مباراة له، منذ تولي تدريب منتخب الفراعنة خلفاً للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

ويستعد منتخب مصر، الخميس، لمواجهة ليست سهلة أمام نظيره إثيوبيا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

تشكيلة منتخب مصر

ولعب المدرب إيهاب جلال بتشكيلة أساسية أمام منتخب غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، حيث جاء في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: أيمن أشرف، محمود حمدي، ياسر إبراهيم، عمر جابر، كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

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واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، عمر مرموش، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويتصدر منتخب مالاوي صدارة المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا .برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف مصر بنفس الرصيد من النقاط.

كما وآتى في منتخب إثيوبيا وغينيا في المركزين الثالث والرابع من الترتيب بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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