كارلوس تيفيز يكشف عن مهنته المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم

وطن – كشف النجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز 38 عاماً، السبت، عن مهنته المستقبيلة بعد قرراه اعتزال كرة القدم.

وقال الأرجنتيني كارلوس، في تصريح صحفي عبر قناة “America TV“، “سأصبح مدرباً، ولقد اتخذت هذا القرار. وهناك مشروع أعمل به مع أشقائي منذ عدة شهور، كما أنني متحمس لتلك الخطوة”.

اعتزال كارلوس تيفيز

وأوضح نجم يوفنتوس ومانشستر يوناتيد السابق كارلوس تيفيز، ” في الوقت الراهن، استمتع بحياتي وعائلتي، لقد لعبت الكثيرة في عالم كرة القدم. وضاع مني الكثير من الوقت”.

كارلوس تيفيز : "لقد اعتزلت، هذا مؤكد، تلقيت الكثير من العروض ولكن كلاعب لقد قدمت كل ما لدي". "السنة الماضية كانت صعبة بعد رحيل والدي، استيقظت في أحد الأيام وقلت لزوجتي إنني لا أريد اللعب مجددا".

"اتصلت بأدريان وكيل أعمالي وقلت له اسمع أنا لن ألعب مجددا، أنا اعتزلت". pic.twitter.com/OiOTZhrKMc — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) June 4, 2022

كما وأضاف، ” لقد قررت اعتزال كرة القدم، وهذا الأمر مؤكد، بعد وفاة والدي كان قراري واضحاً، ولقد وصلني الكثير من العروض. لكن هذا القرار كان مهماً من أجل عائلتي، وكلاعب قدمت كل ما لديّ، وهذا ما يجعلني أكثر هدوءا الآن”.

لن أعود إلى الملاعب

وختم حديثه،” لقد استيقظت ذات يوم وقلت لن أعود إلى الملعب مرة آخرى مع بوكا جونيورز، كما أنني أتصلت بوكيلي وأخبرته بذلك. وطلبت منه أن يحضر لي المؤتمر الصحفي”.

كارلوس تيفيز لديه ذكريات لا تنسى في دوري أبطال أوروبا 🔥pic.twitter.com/Ujow1kprVd — GOAL Arabia (@GoalAR) June 4, 2022

اقرأ أيضاً:

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة الأرجنتيني كارلوس تيفيز المعروف بلقب “الأباتشي”، في عام 1992 مع أول بويز، لينتقل بعدها إلى صفوف بوكا جونيورز في عام 1997. متدرجاً حتى وصوله للعب مع الفريق الأول.

وبعدها انتقل إلى الدوري البرازيلي من بوابة نادي كورينثيانز عام 2005، وبعدها انضم إلى فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، ثم مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي. ليقرر بعدها الانتقال إلى نادي يوفنتوس عام 2013.

أرقام كارلوس تيفيز مع يوفنتوس : – 🎽 96 مباراة

– ⚽️ 50 هدف

– 🎯 19 آسيست – 🏆🏆 الدوري الإيطالي

– 🏆 كأس إيطاليا

– 🏆 السوبر الإيطالي – 🎖لاعب السنة في الدوري الإيطالي

– 🎖🎖تشكيلة السنة في الدوري الإيطالي

– 🎖🎖 لاعب السنة في يوفنتوس pic.twitter.com/hYNIFbgzr8 — Curva Juventus (@CurvaJ) June 4, 2022

ليقرر بعدها العودة إلى ناديه الأم الذي بدأ مشواره الاحترافي في صفوفه بوكا جونيورز عام 2015، وبعدها انتقل إلى شانغهاي الصيني. ثم العودة مجدداً لفريق بوكا جونيورز عام 2018. ليعلن اعتزاله مع نهاية الموسم المنصرم.

منتخب الأرجنتين

كما وشارك 683 مباراة مع كافة الأندية المختلفة طوال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، استطاع من خلالها إحراز 250 هدفاً، وحصد 27 لقباً.

🏟 683 مباراة

⚽️ 250 هدف

🎯 121 أسيست

🏆 27 بطولة مسيرة مذهلة .. كارلوس تيفيز يعلن الاعتزال. pic.twitter.com/NQLVNVlebh — Amr (@Amr21DS) June 4, 2022

بينما على الصعيد الدولي مع منتخب الأرجنتين، فقد شارك في 75 مباراة، مسجلاً 24 هدفاً. كما وتوج بالميدالية الذهبية في دورة أثينا (اليونان) في صيف عام 2004.

اقرأ أيضاً: