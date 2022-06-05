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رياضة

كارلوس تيفيز يكشف عن مهنته المستقبلية بعد اعتزال كرة القدم

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كارلوس تيفيز يقرر اعتزال كرة القدم watanserb.com
كارلوس تيفيز يقرر اعتزال كرة القدم

وطن – كشف النجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز 38 عاماً، السبت، عن مهنته المستقبيلة بعد قرراه اعتزال كرة القدم.

وقال الأرجنتيني كارلوس، في تصريح صحفي عبر قناة “America TV“، “سأصبح مدرباً، ولقد اتخذت هذا القرار. وهناك مشروع أعمل به مع أشقائي منذ عدة شهور، كما أنني متحمس لتلك الخطوة”.

اعتزال كارلوس تيفيز

وأوضح نجم يوفنتوس ومانشستر يوناتيد السابق كارلوس تيفيز، ” في الوقت الراهن، استمتع بحياتي وعائلتي، لقد لعبت الكثيرة في عالم كرة القدم. وضاع مني الكثير من الوقت”.

كما وأضاف، ” لقد قررت اعتزال كرة القدم، وهذا الأمر مؤكد، بعد وفاة والدي كان قراري واضحاً، ولقد وصلني الكثير من العروض. لكن هذا القرار كان مهماً من أجل عائلتي، وكلاعب قدمت كل ما لديّ، وهذا ما يجعلني أكثر هدوءا الآن”.

لن أعود إلى الملاعب

وختم حديثه،” لقد استيقظت ذات يوم وقلت لن أعود إلى الملعب مرة آخرى مع بوكا جونيورز، كما أنني أتصلت بوكيلي وأخبرته بذلك. وطلبت منه أن يحضر لي المؤتمر الصحفي”.

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مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة الأرجنتيني كارلوس تيفيز المعروف بلقب “الأباتشي”، في عام 1992 مع أول بويز، لينتقل بعدها إلى صفوف بوكا جونيورز في عام 1997. متدرجاً حتى وصوله للعب مع الفريق الأول.

وبعدها انتقل إلى الدوري البرازيلي من بوابة نادي كورينثيانز عام 2005، وبعدها انضم إلى فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، ثم مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي. ليقرر بعدها الانتقال إلى نادي يوفنتوس عام 2013.

ليقرر بعدها العودة إلى ناديه الأم الذي بدأ مشواره الاحترافي في صفوفه بوكا جونيورز عام 2015، وبعدها انتقل إلى شانغهاي الصيني. ثم العودة مجدداً لفريق بوكا جونيورز عام 2018. ليعلن اعتزاله مع نهاية الموسم المنصرم.

منتخب الأرجنتين 

كما وشارك 683 مباراة مع كافة الأندية المختلفة طوال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم، استطاع من خلالها إحراز 250 هدفاً، وحصد 27 لقباً.

بينما على الصعيد الدولي مع منتخب الأرجنتين، فقد شارك في 75 مباراة، مسجلاً 24 هدفاً. كما وتوج بالميدالية الذهبية في دورة أثينا (اليونان) في صيف عام 2004.

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المصدروطن + America TV
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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