فرح يوسف منعت زوجها كريستيان من دخول الإسلام لسبب صادم! (فيديو)

وطن– أثارت الفنانة السورية فرح يوسف، جدلاً بتصريحاتها الصادمة حول ما كشفته عن زوجها الفنزويلي كريستيان وكيف تعاملت مع اختلاف ديانتهما.

الزواج المدني

وكشفت فرح يوسف أنها منعت زوجها من دخول الإسلام. وطالبت خلال استضافتها في برنامج “شو القصة” مع الإعلامية رابعة الزيات، بضرورة إقرار الزواج المدني في سوريا.

وشددت الفنانة السورية على أنها ترى أنه لا يجب أن يلجأ أحد لتغيير ديانته خصيصا من أجل الزواج.

وأردفت: “حرام اتنين بيحبوا بعض ويدخلوا في مشاكل بسبب فرق الدين”.

وكشفت فرح يوسف أنها ارتبطت بزوجها كريستيان بعد علاقة حب استمرت لمدة 3 سنوات. ثم عرض عليها الزواج.

ليس عدلاً

وقالت إن زوجها عرض عليها تغيير ديانته المسيحية واعتناق الديانة الإسلامية كي يسرع في إجراءات الزواج.

وأضافت: “رفضت طبعاً، زوجي مسيحي وأنا مسلمة يكمل كل منا الآخر وهذا لا يعني أننا مختلفون .. وليس من العدل أن يغير ديانته من أجل الزواج بي”.

على الصعيد الفني، انتهت الفنانة السورية موخراً تصوير كليب أغنيتها “مسؤولة منك” في لبنان مع المخرجة بتول عرفة. وهي من كلمات يحيى صالح والحان احمد بركات.

من هي فرح يوسف؟

واشتهرت فرح يوسف من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج “أراب أيدول” والذي فاز فيه الفنان الفلسطيني محمد عساف.

نشأت فرح في طرطوس بسوريا وبدأت الغناء أمام الجمهور بالصدفة منذ سن سبع سنوات.

وكانت فرح تدرس لاربع سنوات الطب البشري، ولم تكمل، ثم درست أدب إنكليزي قبل مشاركتها في أراب آيدل. وكذلك درست سنة واحدة في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.

وأدت فرح شارة المسلسل السوري الولادة من الخاصرة قبل أن يتعرف عليها الجمهور في برنامج عرب آيدول.

كما أدت فرح شارة مسلسل “الأميمي” ومسلسل “بيت عامر” .