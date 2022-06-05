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حياتنا

شيرين عبدالوهاب تحسم مصير علاقتها بحسام حبيب ومشاعرها تجاهه! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شيرين عبدالوهاب تحسم مصير علاقتها بحسام حبيب ومشاعرها تجاهه! (شاهد) watanserb.com
شيرين عبدالوهاب

وطن– عادت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، لمصارحة جمهورها من جديد، والإجابة على جميع تساؤلاتهم، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالفنان حسام حبيب.

لا أحبه ولا أكرهه

وعبر خاصية ask على ستوري موقع الفيديوهات والصور إنستجرام. حسمت شيرين عبدالوهاب مصير عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب.

ورداً على سؤال متابع قال: “لسه بتحبي حسام ولا خلاص شيلتيه من قلبك؟”. قالت شيرين:” أنا مش بحبه ولا بكرهه”.

شيرين عبدالوهاب

وكتب لها متابع آخر: “لو حسام طلب منك ترجعوا راح تقبلي ولا ترفضي”، لتجيب شيرين “لا طبعا”.

شيرين عبدالوهاب

لكن شيرين لمحت إلى إمكانية مسامحة حسام، حين سألتها متابعة: “بتحبي تعطي فرصة تانية لأي شخص كسرك أو زعلك؟”.

فأجابت شيرين: “طبعا، ربنا بيعفو انا مش هعفو؟”.

إنسانة طيبة

وكانت محامي حسام حبيب، قد كشف في وقت سابق أن الفنانة شيرين فاجأته بتصرفها بعدما تسببت في القبض عليه.

وقال جميل سعيد، المحامي بالنقض، ان شيرين عبدالوهاب اتصلت به لتطمئن على حسام حبيب وتسأله كيف تساعده.

وقال سعيد مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON.:”شيرين كانت اتصلت بي لتطمئن على حسام. وسألتني ماذا أستطيع أن أفعل حتى أنجيه إذا كان في دائرة اتهام”.

وأضاف: “هي إنسانة طيبة الفنان له مشاعر أخرى، الفنان مرهف الحس وهي فنانة”.

وأوضح محامي حسام حبيب أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد دفع الكفالة واستدعاء من قال الفنان إنهم كانوا شهودا على واقعة ردها إلى عصمته.

وسبق أن كشف المحامي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، إن الخلاف نشب بين شيرين وحسام في الساعة الـ10 مساء. وذلك أثناء وجوده في فيلا الزوجية.

فيلا الزوجية

وأكد محامي حسام إنهما يعيشان معا كزوج وزوجة، بعد أن قام بردها لعصمته شفهيا وبشهادة 4 من الشهود. من بينهم سارة الطباخ، مديرة اعمال شيرين، وسائقها الخاص، وسيدتين أخريين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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