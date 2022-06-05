شاكيرا لم تتعرض للخيانة وبيكيه بريء.. السبب الحقيقي لانفصال الثنائي بعد 12 عاماً!

وطن- نفت وسائل إعلام إسبانية، أن تكون الخيانة وراء انفصال النجمة الكولومبية شاكيرا، عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.

خيانة مع والدة صديقه غافي!

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن الأخبار الكاذبة حول انفصال شاكيرا وبيكيه بدأت باتهام الأخير بخيانة حبيبته مع والدة زميله في الفريق غافي.

وأكدت الصحيفة أن هذا الخبر الذي انتشر بسرعة البرق، غير صحيح. وأن مصدره صحفي إسباني ساخر

أما الكذبة الأخرى بحسب الصحيفة، فهو خيانة بيكيه لشاكيرا مع شابة شقراء لا تزال طالبة ومضيفة، وعمرها 20 عاماً فقط. دون الكشف عن هويتها.

تدهور العلاقة

وهو ما تبين أنه أيضاً غير صحيح. فوفق ما نقلت صحيفة”lavanguardia” عن مصادر قريبة من اللاعب. أكدت أن بيكيه غادر منزله وانتقل ليعيش بمفرده منذ أكثر من 3 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن سبب هذه الخطوة ليس ظهور شخص آخر في حياة بيكيه أو الخيانة. بل بسبب تدهور علاقته مع شاكيرا على مر السنين.

وأكدت شاكيرا في بيان مشترك أمس مع بيكيه، خبر انفصالهما الذي شغل العالم تزامناً مع انتهاء قضية جوني ديب وآمبر هيرد.

وذكر الثنائي في بيانهما المشترك ما نصه: “نأسف لتأكيد أننا افترقنا وذلك من أجل مصلحة أبنائنا، الذين هم على رأس أولوياتنا.”

وطالب الثنائي الجمهور باحترام خصوصيتهما، بحسب البيان.

نقل شاكيرا إلى المستشفى

وكانت مجلة “Hola” قد ادعت أن جيران شاكيرا وبيكيه شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلهما. وذكرت أن المغنية الكولومبية نقلت إلى إحدى العيادات الطبية في مدينة برشلونة، وتواجد بيكيه معها وبدا عليه علامات القلق بالإضافة إلى والدتها.

وأشارت المجلة إلى أن نقل شاكيرا الى مستشفى جاء بسبب تعرّضها لنوبة هلع؛ بعد أنباء خيانة بيكيه.

لكن شاكيرا نشرت صورة عبر “تويتر”، وهي تقبل والدها الذي امتلأ وجهه بالكدمات. وأرفقته ببيان توضح فيه الحقيقة.

وكتبت شاكيرا: ” وصلتني الكثير من الرسائل أنني في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضي. حينما كان والدي مريض وفى المستشفى حيث يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك”.

وتابعت النجمة ذات الأصول اللبنانية: “أتلقى الكثير من الرسائل التي تثير قلقي بشأن أنني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة مؤخرًا.. أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضى، يوم 28. عندما تعرض والدى للأسف لسقوط سيئ ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن”.

وختمت: “لقد أرسلتم جميعا أطيب تمنياتكم بطريقتكم، وشكرا لكم جميعا كما هو الحال دائما على كل حبكم ودعمكم”.