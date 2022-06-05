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اقتصاد

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء اليوم

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم

وطن- تشهد أسعار الدولار في السودان مقابل الجنيه استقرارا للأسبوع الثالث على التوالي داخل البنوك السودانية، مع تغير طفيف بسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار في السوق السوداء

وأفاد متعاملون في هذه السوق السوداء لـ(وطن)، أن سعر الدولار بها انخفض بشكل طفيف عن أسعار أمس، السبت.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم، الأحد، 570 جنيها للشراء، و574 جنيها للبيع.

بينما كانت أسعار الدولار بالسوق الموازي في السودان، السبت، 571 جنيها للشراء، مقابل 575 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنوك السودانية.. ارتفاع طفيف ببنك الخرطوم

بنك “الخرطوم” أكبر بنوك البلاد رفع سعر صرف الدولار اليوم، الأحد، بشكل طفيف عند 567.50 جنيها للشراء، مقابل 571.75 جنيها للبيع.

وتفاوتت هذه الأرقام قليلا لدى بنوك السودان الأخرى دون تغير كبير، لتستقر الأسعار داخل البنوك لليوم الثالث على التوالي.

سعر اليورو في السودان اليوم

وبحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم، فقد ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني، إلى 608.18 جنيها للشراء، و612.75 جنيها للبيع.

وذلك مقابل 607.65 جنيها للشراء، و612.21 جنيها للبيع، أمس السبت.

سعر الإسترليني مقابل الجنيه السوداني

وجاء الجنيه الإسترليني بحسب تسعيرة ذات البنك عند 708.69 للشراء، و714 للبيع، بزيادة عن أسعار أمس التي كانت 708 جنيها للشراء، و 713 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني

هذا وسجل الريال السعودي ارتفاعا داخل بنك الخرطوم 151.11 جنيها للبيع، و152.24 جنيها للشراء.

وكانت أسعار الريال أمس، السبت، داخل ذات البنك 150.97 جنيها للشراء، مقابل 152.11 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

الدرهم الإماراتي بلغ سعره داخل ذات البنك 154.53 جنيها للشراء، مقابل 155.69 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان

فيما ارتفع سعر الدينار البحريني داخل بنك الخرطوم إلى 1505.70 جنيها للشراء، و1516.99 جنيها للبيع.

وكانت أسعار الدينار البحريني أمس، 1504.37 للشراء، و1515.66 للبيع.

سعر الريال القطري والريال العماني مقابل الجنيه السوداني

وجاء الريال القطري داخل بنك الخرطوم أيضا 155.13 جنيها للشراء، مقابل 156.30 جنيها للبيع.

الريال العماني سجل سعره داخل البنك المذكور 1474.40 جنيها للشراء، بينما جاء سعر البيع 1485.46 جنيها.

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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