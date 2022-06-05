ساديو ماني يدخل تاريخ السنغال بعد تسجيله الهاتريك في شباك بنين (فيديو)

وطن – تربع النجم السنغالي المُخضرم ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي 30 عاماً، على صدارة هدافي منتخب السنغال على مدار التاريخ، متفوقاً بذلك هنري كامارا، بعد تسجيله الهاتريك في شباك بنين بتصفيات أمم أفريقيا 2023.

هاتريك ساديو ماني

ونجح السنغالي ماني من تسجيل الهاتريك التاريخي مع منتخب بلاده، داخل شباك بنين، في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وجاء أهداف نجم فريق ليفربول “الريدز”، في الدقيقة ال12 وال60 من ركلتي جزاء، وال22، في مرمى شباك بنين في تصفيات أمم أفريقيا.

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كما وأصبح ساديو ماني قائد المنتخب السنغالي، الهداف التاريخي لأسود التيرانغا برصيد 32 هدفاً، متجاوزاً بذلك على مواطنه هنري كامارا الذي سجل 31 هدفاً.

The king 👑 The record man 👨 Notre Balon D’or | 32 buts en selection national avec le Sénégal 🇸🇳 | Après la rencontre 🆚 Benin et les 3 buts de MANÉ – Sadio devient le meilleur butteur de l’équipe national du Sénégal #football #senegal #africa #sadiomane pic.twitter.com/rW1GDj3Fwr — Football (@FootballSenegal) June 4, 2022

أهداف منتخب السنغال وبنين

وحقق منتخب السنغال ” أسود التيرانغا”، الفوز على بنين، بثلاثة أهداف ثمينة. مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2023. في مرحلة الدفاع عن لقبه.

📹 ملخص المباراة: 🇧🇯 1-3 🇸🇳 السنغال بطل كأس الأمم الإفريقية 2021 يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بأداء مثالي أمام بنين في #TotalEnergiesAFCONQ2023 🦁@Fsfofficielle | @fbfofficiel pic.twitter.com/9vyXcB7o9u — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 4, 2022

وأحرز ساديو ماني أولى أهداف المباراة، في الدقيقة ال12 من ركلة جزاء، ليعزز التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال22. كما وعاود ذات اللاعب ليسجل الهاتريك التاريخي مع أسود التيرانغا في الدقيقة ال60 من ركلة جزاء.

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كما وسجل الفريق الخصم بنين داخل مرمى السنغال، الهدف الوحيد في الدقيقة ال88، من توقيع جونيور أولايتان.

البطاقة الحمراء

وشهدت المباراة طرد نجم منتخب بنين سيسي دالميدا في الدقيقة ال51، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه من قبل حكم المباراة. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023، بثلاثة نقاط ثمينة في مستهل مشواره، بفارق نقطتين عن وصيفه منتخب روندا في المركز الثاني بنقطة واحدة.

يشار إلى أن منتخب السنغال قد توج بلقب كأس أمم أفريقيا. لأول مرة في تاريخه العام الماضي، بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيج.

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