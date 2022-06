ساديو ماني يدخل تاريخ السنغال بعد تسجيله الهاتريك في شباك بنين (فيديو)

وطن – تربع النجم السنغالي المُخضرم ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي 30 عاماً، على صدارة هدافي منتخب السنغال على مدار التاريخ، متفوقاً بذلك هنري كامارا، بعد تسجيله الهاتريك في شباك بنين بتصفيات أمم أفريقيا 2023.

ونجح السنغالي ماني من تسجيل الهاتريك التاريخي مع منتخب بلاده، داخل شباك بنين، في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وجاء أهداف نجم فريق ليفربول “الريدز”، في الدقيقة ال12 وال60 من ركلتي جزاء، وال22، في مرمى شباك بنين في تصفيات أمم أفريقيا.

All time top scorer 32 buts et on continue #football #senegal #dakar #thebest @CAF_Online pic.twitter.com/OxxmSpCxar

— Football (@FootballSenegal) June 4, 2022