تجلط الأوردة العميقة في الطائرة.. كيف يمكن للمسافرين تجنب الأمر؟

وطن- تعد حالة تجلط الأوردة العميقة مصدر قلق لكثير من الناس عندما يسافرون بالطائرة.

وتحدثت صحيفة “إكسبرس” البريطانية مع أحد الخبراء لمعرفة كيف يمكن للمسافرين تقليل مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خلال السفر.

تجلط الأوردة العميقة (DVT) هي عبارة عن جلطة دموية تحدث في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم. ويمكن أن تنتج بعد فترات طويلة من الخمول أثناء الرحلة. تؤثر الحالة عادة على الساق أو الحوض.

احذر من هذه المشروبات!

في هذا السياق، يقول البروفيسور مارك وايتلي، وهو استشاري جراحة الأوردة الرائد في المملكة المتحدة ومؤسس عيادة وايتلي، أن البقاء رطبًا يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في الرحلات الطويلة.

قائلا “الجفاف يؤثر على مكونات الدم، مما يجعله أكثر كثافة ولزوجة.ولتجنب الإصابة بالجفاف، من المهم شرب الكثير من السوائل بما في ذلك الماء وشاي الأعشاب وعصير الفاكهة أثناء الطيران.”

وأضاف “الشاي والقهوة يحتويان على مادة الكافيين التي تؤدي في الواقع إلى فقدان الماء. ومن ثم فإن هذه المشروبات إلى جانب المشروبات الكحولية يمكن أن تجعل الجفاف أسوأ.”

كما نصح البروفيسور وايتلي بارتداء جوارب ضاغطة لأنها تقلل من احتمالية تجمع الدم في الأوردة وبالتالي تقلل من مخاطر تجلط الدم.”

مضيفََا “أكدت الأبحاث أن جوارب السفر هذه تقلل من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.”

كيف تتجنب جلطة الساق أثناء السفر؟

كما قال البروفيسور “حافظ على نشاطك قدر الإمكان عند الطيران. وذلك عن طريق القيام ببعض تمارين التمدد البسيطة والمشي في ممر المقصورة مرة واحدة على الأقل في الساعة. خاصةً إذا كنت في رحلة طويلة تزيد عن أربع ساعات.”

وأشار متحدث باسم شركة أكسا للرعاية الصحية العالمية إن الجلوس بشكل مريح سيساعد الركاب أيضًا على مد أرجلهم أثناء الرحلة.

حيث قال: ضع حقيبتك في الخزانة وليس تحت مقعدك.”

مضيفََا “يمكنك حتى الحجز مسبقًا للحصول على مقاعد آمنة مع مساحة إضافية للساقين. إذا كنت تعاني من أي آلام في الظهر، اجلس مستقيماً و ضع وسادة صغيرة وراء ظهرك.”

يزداد خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة مع مدة الرحلة وعندما يكون الضغط في كابينة الطائرة منخفضًا.

قال البروفيسور وايتلي إن الخطر على الأشخاص الأصحاء هو واحد لكل 4656 رحلة تستغرق أكثر من أربع ساعات. بينما يرتفع الخطر إلى واحدة من كل 1264 رحلة طيران تزيد عن 16 ساعة.

وأضاف”يزداد الخطر بشكل أكبر لدى الأفراد الذين لديهم عوامل خطر أخرى. مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أو السرطان أو الحوامل أو الذين خضعوا لعملية جراحية كبرى”.

علامات تحذيرية

تورم أو ألم في الطرف المصاب، وعادة ما يكون في الساق

ألم لا يمكن وصفه في الساق خاصة عند الوقوف أو المشي

جلد أحمر ودافئ عند لمسه

وقال البروفيسور وايتلي إن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة يمكن أن تؤثر في بعض الأحيان على كلا الساقين ولكنها عادة ما تؤثر فقط على أحدهما.