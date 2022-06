الإفراج عن أبناء سعد الجبري “شرط” بايدن للقاء محمد بن سلمان

وطن- كشفت الكاتبة والباحثة الأمريكية “Barbara Slavin” مدير مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، عن سبب تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى السعودية.

وقالت “باربرا” في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنه تم تأجيل رحلة بايدن إلى السعودية لأن ولي العهد محمد بن سلمان مُطالب أولًا بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

glad @POTUS trip to #Saudi has been postponed. First #MBS needs to free political prisoners including the alJabris and Loujain should be free to travel. @JabriMD @FreeLoujain. @JakeSullivan46

