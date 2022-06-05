الإفراج عن أبناء سعد الجبري “شرط” بايدن للقاء محمد بن سلمان

وطن- كشفت الكاتبة والباحثة الأمريكية “Barbara Slavin” مدير مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، عن سبب تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى السعودية.

زيارة بايدن للسعودية

وقالت “باربرا” في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنه تم تأجيل رحلة بايدن إلى السعودية لأن ولي العهد محمد بن سلمان مُطالب أولًا بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

glad @POTUS trip to #Saudi has been postponed. First #MBS needs to free political prisoners including the alJabris and Loujain should be free to travel. @JabriMD @FreeLoujain. @JakeSullivan46 — Barbara Slavin (@barbaraslavin1) June 4, 2022

وأوضحت أنه من بين المعتقلين الذين يجب إطلاق سراحهم “آل الجبري”، وتقصد بهم أبناء المستشار السعودي الأمني السابق.

وكذلك إعطاء لجين الهذلول حريتها بحسب ما ذكرته الباحثة الأمريكية.

لجين الهذلول تحت الإقامة الجبرية

ويشار إلى أن لجين الهذلول، موضوعة تحت الإقامة الجبرية في السعودية منذ إطلاق سراحها من المعتقل بضغط دولي، ولا يمكنها السفر خارج المملكة.

واختتمت باربرا تغريدتها بالقول:”ينبغي أن يكونوا أحراراً في السفر”.

وكان جو بايدن كان قرر تأجيل زيارته للشرق الأوسط، التي كان يعتزم القيام بها في أواخر يونيو الجاري، حيث تقرر تأجيل الزيارة إلى شهر يوليو المقبل.

مجلة "FOREIGN AFFAIRS" الأمريكية: "بايدن" لن يتمكن من إقناع السعوديين بزيادة إنتاج النفط وأن قرار الرئيس الأمريكي الركوع لولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" سيكون خطأ؛ لأنه سيغادر خالي الوفاض. — دبلوماسي (@diplomatices) June 5, 2022

خطيبة الراحل خاشقجي منزعجة من الزيارة المحتملة

وكانت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي (المتورط في تدبير عملية اغتياله ولي العهد)، قد عبرت عن انزعاجها من احتمالية إجراء الزيارة.

خديجة قالت في مقابلة مع شبكة “cnn” الأمريكية، إنّ بايدن إذا ما عقد لقاء من بن سلمان فإنّ ذلك سيكون ضربة لمؤيدي الحرية والعدالة.

وأشارت إلى أنّ الرئيس الأمريكي سيخسر بوصلته الأخلاقية إذا ما أقدم على هذه الخطوة.

وقد وجهت انتقادات لبايدن منذ الحديث عن إجراء هذه الجولة، وتم تذكيره بما صرّح به في برنامجه الانتخابي عندما قال إنه يجب نبذ السعودية بسبب مقتل جمال خاشقجي.

تأجيل زيارة بايدن للسعودية

ويشار إلى أن مسؤولين أمريكيين صرحوا لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية قبل يومين، بأن زيارات الرئيس جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها حتى يوليو.

مشيرة إلى أن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان، إن توقف “بايدن” في السعودية لن يكون في أواخر يونيو.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الرحلة إلى إسرائيل تم تأجيلها. حيث كان من المتوقع أن تتم معالجة كلتا الزيارتين في رحلة بايدن المقررة مسبقًا إلى ألمانيا وإسبانيا هذا الشهر.

ولم يتضح سبب التأخير على الفور، في حين قال الدبلوماسي الأجنبي ومسؤولان إنهم علموا، الجمعة، بخطط السفر المؤجلة.