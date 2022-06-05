الرئيسيةالهدهدالإفراج عن أبناء سعد الجبري "شرط" بايدن للقاء محمد بن سلمان
الهدهد

الإفراج عن أبناء سعد الجبري “شرط” بايدن للقاء محمد بن سلمان

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الإفراج عن أبناء سعد الجبري watanserb.com
الإفراج عن أبناء سعد الجبري "شرط" بايدن للقاء محمد بن سلمان

وطن- كشفت الكاتبة والباحثة الأمريكية “Barbara Slavin” مدير مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، عن سبب تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى السعودية.

زيارة بايدن للسعودية

وقالت “باربرا” في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إنه تم تأجيل رحلة بايدن إلى السعودية لأن ولي العهد محمد بن سلمان مُطالب أولًا بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

بايدن في السعودية الشهر المقبل للقاء محمد بن سلمان.. ماذا تغير؟

سعد الجبري

سعد الجبري ومحمد بن سلمان
سعد الجبري ومحمد بن سلمان

وأوضحت أنه من بين المعتقلين الذين يجب إطلاق سراحهم “آل الجبري”، وتقصد بهم أبناء المستشار السعودي الأمني السابق.

وكذلك إعطاء لجين الهذلول حريتها بحسب ما ذكرته الباحثة الأمريكية.

لجين الهذلول تحت الإقامة الجبرية

لجين الهذلول تحت الإقامة الجبرية
لجين الهذلول تحت الإقامة الجبرية

ويشار إلى أن لجين الهذلول، موضوعة تحت الإقامة الجبرية في السعودية منذ إطلاق سراحها من المعتقل بضغط دولي، ولا يمكنها السفر خارج المملكة.

واختتمت باربرا تغريدتها بالقول:”ينبغي أن يكونوا أحراراً في السفر”.

وكان جو بايدن كان قرر تأجيل زيارته للشرق الأوسط، التي كان يعتزم القيام بها في أواخر يونيو الجاري، حيث تقرر تأجيل الزيارة إلى شهر يوليو المقبل.

خطيبة الراحل خاشقجي منزعجة من الزيارة المحتملة

خطيبة الراحل خاشقجي منزعجة من الزيارة المحتملة
خطيبة الراحل خاشقجي منزعجة من الزيارة المحتملة

وكانت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي (المتورط في تدبير عملية اغتياله ولي العهد)، قد عبرت عن انزعاجها من احتمالية إجراء الزيارة.

خديجة قالت في مقابلة مع شبكة “cnn” الأمريكية، إنّ بايدن إذا ما عقد لقاء من بن سلمان فإنّ ذلك سيكون ضربة لمؤيدي الحرية والعدالة.

وأشارت إلى أنّ الرئيس الأمريكي سيخسر بوصلته الأخلاقية إذا ما أقدم على هذه الخطوة.

وقد وجهت انتقادات لبايدن منذ الحديث عن إجراء هذه الجولة، وتم تذكيره بما صرّح به في برنامجه الانتخابي عندما قال إنه يجب نبذ السعودية بسبب مقتل جمال خاشقجي.

تأجيل زيارة بايدن للسعودية

ويشار إلى أن مسؤولين أمريكيين صرحوا لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية قبل يومين، بأن زيارات الرئيس جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها حتى يوليو.

مشيرة إلى أن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان، إن توقف “بايدن” في السعودية لن يكون في أواخر يونيو.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الرحلة إلى إسرائيل تم تأجيلها. حيث كان من المتوقع أن تتم معالجة كلتا الزيارتين في رحلة بايدن المقررة مسبقًا إلى ألمانيا وإسبانيا هذا الشهر.

ولم يتضح سبب التأخير على الفور، في حين قال الدبلوماسي الأجنبي ومسؤولان إنهم علموا، الجمعة، بخطط السفر المؤجلة.

قضية سعد الجبري .. تفاصيل عرض التسوية مع محمد بن سلمان مقابل الإفراج عن ابنيه

المصدر cnn ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مسؤول سعودي رفيع يطمئن إسرائيل: لا تستعجلوا التطبيع بيننا سيحدث بلا شك

الهدهد

خطيبة خاشقجي: بايدن سيخسر بوصلته الأخلاقية إذا التقى محمد بن سلمان

الهدهد

جمال ريان يوجه رسالة لـ”بايدن” .. ذكره بـِ”خاشقجي” وهذا ما طلبه منه

الهدهد

مفاجأة .. تأجيل زيارة “بايدن” للسعودية بعد ساعات من تأكيده إمكانية حدوثها

الهدهد

“بايدن” يربط زيارته للسعودية بالسلام مع إسرائيل وهذا ما قاله عن حقوق الإنسان في المملكة

الهدهد

دعوات مقاطعة البنزين تهز المملكة.. انتفاضة شعبية ضد القيادة السعودية

الهدهد

مثليو الجنس في السعودية يُفاخرون بأفعالهم علانية.. ومطالب شعبية بعقاب رادع

تقارير

إسرائيل توافق على ترتيبات أمنية لإنزال قوات سعودية على جزيرتي “تيران وصنافير”

الهدهد

جورج قرداحي يستفز السعودية مجددا بعد الإعلان عن تجديد الهدنة في اليمن.. ماذا قال؟

الهدهد

عبداللطيف آل الشيخ يلقي منصبه الوزاري جانبا ويشتم “الإخوان” ومغردون يذكرونه بما مضى

الهدهد

تفاصيل جديدة.. لماذا اعتقل محمد بن سلمان عددا من القضاة الموالين له؟!

الهدهد

البيت الأبيض يؤكد أن “بايدن” لم يغير موقفه من السعودية ويصر على جعلها منبوذة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا