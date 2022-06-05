الأردن.. “متحرش التكنو” يتبجح بالظهور على الهواء مباشرة:”لم ألمس طالبة” (فيديو)

وطن- في أول رد منه على الاتهامات التي وجهت له بالتحرش بطالبات كلية العلوم والتكنولوجيا في الأردن، نفى الاستاذ بالجامعة أحمد السعد، كل التهم المنسوبة له من قبل الطلاب ووصفها بالكيدية.

الاستاذ المتحرش بالطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا يرد

وفي مداخلة له عبر برنامج “تفاعلكم” على شاشة قناة “العربية” السعودية، قال الدكتور أحمد السعد، إنه منذ مساء، الجمعة، وهو يتعرض لما وصفه بـ”الهجمة الشرسة” من قبل عدد كبير من الطلاب بالإضافة لحسابات وهمية.

وكانت مواقع التواصل في الأردن وعبر وسم “متحرش التكنو”، ضجت بشهادات للعديد من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا الحاليين والسابقين، عن فضائح أخلاقية وعمليات ابتزاز جنسي للطالبات بالجامعة من قبل الاستاذ المذكور.

الدكتور أحمد السعد، وفي مداخلته رفض كل هذه التهم وقال إن كل ما تم تسريبه على مواقع التواصل من صور محادثات له مع بعض الطالبات “مفبرك”.

وتابع أنه لا يوجد أي دليل مادي يدينه ولا يوجد باسمه أي قضية واحدة سابقة في هذا الشأن.

وأوضح “السعد” الدكتور بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، أن إدارة الجامعة تواصلت معه وأنه سيذهب غدا إلى مكتب رئاسة الجامعة، للحديث مع اللجنة المشكلة بخصوص هذا الأمر.

التحقيق مع الدكتور أحمد السعد من قبل إدارة الجامعة

وعندما سألته مذيعة “العربية”:هل سيفتحون تحقيق معك؟، أجاب:”نعم سيحققون معي بالموضوع، وطبعا هذا حق الجامعة وهذا الإجراء العادي في مثل هذه القضايا.”

“ما ردك على الاتهامات الموجهة لك؟”، سؤال آخر طرحته المذيعة على الدكتور “السعد” أجاب عليه بالقول:”أنا عندي مجموعة من النقاط حابب أذكرها وشكرا لكم لإتاحة الفرصة لي عبر هذا البرنامج.”

واستطرد:”انا من يوم الجمعة مساء، أتعرض لهجمة شرسة من قبل عدد كبير من الأشخاص طلاب بالإضافة لحسابات وهمية.. كالذي سمعناه قبل قليل والذي يدعي فيه هذا الشاب أنه صوت بنت هو قام بتغيره حفاظا عليها.”

وقال الاستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا:”ولكن المتابع لهذا الفيديو يستطيع بوضوح أن يدرك أن هذا الفيديو مفبرك، وإنه من إعداد الشاب ومن خياله المريض.”

متحرش التكنو: لم ألمس طالبة وأتعرض لهجمة شرسة

وعن التغريدات الكثير التي دونت تحت وسم “متحرش التكنو” وكشفت عن فضائح جنسية للاستاذ الجامعي، قال أحمد السعد:”كل البوستات التي أتت بعد ذلك قامت على هذا الفيديو.. والاسكرين شوت كلها مفبركة وكلها من حسابات عملت من قبل الطلاب.”

وتابعت المذيعة أسئلتها مستنكرة:”لماذا يا دكتور الطلاب كلهم يستهدفوك بهذا الشكل.”

ليأتي الرد المتوتر والغير المقنع من الاستاذ المتهم بالتحرش في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأ{دن:”والله هذا اتفاقات بينهم وممكن يكونوا عدد معين من الطلاب المتفقين.”

مذيعة “العربية” تحرج متحرش التكنو

وأحرجته المذيعة بقولها:”حضرتك صارلك سنوات بدرس وهناك طلاب لك حاليين وسابقين يؤكدون نفس الكلام وصحة الحوادث المشار إليها.”

أجاب أحمد السعد:”أنا لم يسجل علي أي قضية من هذا القبيل الطلاب يستطيعون أن يقولوا ما يشاؤون.. لكن هل يوجد علي قضية مسجلة ضدي هذه كلها اتهامات مغرضة.”

وأحرجته مذيعة “العربية” مرة أخرى وخاطبته بأن هذه الحوادث كانت تحدث طوال السنوات الماضية “ولكن لقربك من إدارة الجامعة بيتم لملمة الموضوع.”

الأمر الذي نفاه الدكتور الجامعي بكلية العلوم والتكنولوجيا في الأردن قائلا:”هذا ليس صحيحا وهذا اتهام لإدارات الجامعة السابقة بأنها كانت تغطي على تصرفاتي.”

وأوضح أن “هذا كلام غير منطقي وغير واقعي.. لأن إدارات الجامعة على مر تاريخ جامعة العلوم والتكنولوجيا لا تتهاون بأي مخالفة تحدث على أرض الجامعة.. سواء من طالب أو طالبة أو من أستاذ جامعي، وهذا كله كلام ليس له معنى.”

وتساءل الدكتور أحمد السعد الذي أطلق وسم “متحرش التكنو” لأجله وتصدر التريند بالأردن:”ما معنى قربي من إدارة الجامعة.. أنا لم أستلم أي منصب إداري من إدارة الجامعة.”

واختتم:”لو أنا قريب من الإدارة كنت تقلدت عدة مناصب، من رئيس قسم إلى عميد إلى غيره.. كلها شكاوى كيدية ليس أكثر.”

جامعة العلوم والتكنولوجيا وقصة التحرش

يشار إلى أن قصة الاستاذ الجامعي الذي يتهم بالتحرش، بدأت منذ الجمعة بتصدر وسم بعنوان “متحرش التكنو” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الأردن.

مش رح اقدر احط كل التسجيلات الصوتيه هون بس موجوده كامله عهاد الثريد اسمعوها#متحرش_التكنو https://t.co/Hir3XsDOjQ — صِبا (@_Tseba) June 4, 2022

حيث كشف نشطاء عن هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات وتفاصيل بعض الوقائع الدنيئة التي حدثت في مكتبه الشخصي.

وأدلى بعض الطلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا بشهاداتهم، على مواقع التواصل وكشفوا تفاصيل خطيرة في فضيحة مدوية للاستاذ الجامعي، مطالبين باتخاذ إجراء حاسم ضده.