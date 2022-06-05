أصالة تحرج ابنها خالد أمام 13 ألف شخص والأخير يندهش: “مش مصدق”! (فيديو)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، فيديو طريف للفنانة السورية أصالة نصري، أثناء إحياءها حفلاً في دبي قبل أيام.

“لودي فين؟”

حيث أوقفت أصالة الحفل لتبحث عن ابنها الأكبر خالد الذهبي وسط الحضور.

وتظهر أصالة نصري بالفيديو وهي تتوقف عن الغناء وتقول مستعينة بالميكرفون: “لودي فين؟.

ويظهر خالد نجل أصالة، وهو يرد عليها بصوت عالي مستنكراً: “أنا هنا يا مامي، يا ماما، مش مصدق أنها بتنده علي أدام 13 الف واحد”.

ثم غيرت الفنانة السورية من كلمات أغنيتها “لو تعرف حبيبي” لتضيف اسمه لها، وغادرا معاً الحفل بعد انتهاءه.

توأم أصالة

وفي سياق آخر، احتفلت أصالة نصري بعيد ميلاد طفليها التوأم علي وآدم، من طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان.

ونشرت أصالة ألبوم صور من عيد ميلاد علي وآدم برفقة أختهما الكبرى شام الذهبي وزوجها أحمد هلال، وأخيهما الأكبر خالد.

أما المفاجأة في عيد الميلاد، كانت حضور الابن الأكبر لطارق العريان. بينما غابت أصالة عن الحفل بسبب تواجدها في مدينة جدة لتقديم حفل غنائي وقتها.

رسالة مؤثرة

وعلقت أصالة على الصور قائلة: ” أنتوا النّور بحياتى أنتوا الأملّ.. أنتوا عيونى اللى بدّى شوف فيها الدّنيا حلوة حتى وهى صعبة.. بوعدكم تفرحوا طول ما أنا موجودة.. يا مصدر السّعادة ياكلّ الحلى الله يحفظكم ويسعدكم ويخلّيكم لبعض وإلى يا ولاد قلبى وروحى يا علينى يا أدّومى”.

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وتابعت: ” الله يحفظ ولاد كلّ النّاس ويحفظ ولادى وبدعى لقلوبكم تبقى منورة بالمحبّة والطّموح والنّجاح.. أنا وأنتوا قصّة حلوة وقصّة قدّوة وحكاية عيلة صغيرة بتقول بكلّ صبح الحمد لله نحنا سوا.. كلّ سنه وتوأمى بألف خير آمين يا رب العالمين.”

كما احتفلت شام الذهبي بنشر نفس الصور، عبر حسابها على “انستجرام”. معقبة: “الاحتفاء بكما هو أحد أجمل الأشياء في حياتي. أنتما مصدر سعادة منذ يوم ولادتكما، أخوتي يبلغان من العمر 11 عامًا”.

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طارق العريان ونيكول سعفان

ورغم انشغال والدهما طارق العريان بعلاقته مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، إلا أنه لم ينس معايدة أبناءه من أصالة.

ونشر العريان أكثر من صورة برفقة التوأم وعلق: “آدم وعلي عيد ميلاد سعيد، أحبكما جدا”.