ياسمين صبري بالأبيض مجدداً بعد شهر من طلاقها.. ما السر؟ (شاهد)

وطن- شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها بدون مكياج داخل سيارتها.

ياسمين صبري بدون مكياج

وظهرت ياسمين صبري في الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي نظارات شمسية ولا تضع مساحيق التجميل.

ثم ظهرت بعدها وهي تُقلب في قائمة المطعم الذي توجهت إليه لتناول طعام الإفطار.

وكانت ياسمين صبري، قد تصدرت محركات البحث بعد ظهورها بفستان أبيض، بعد مرور شهر فقط على طلاقها.

الفستان الأبيض

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الشخصي جلسة التصوير التي اعتمدت فيها على اللون الأبيض.

حيث ارتدت ياسمين فستاناً أبيض طويل من الشيفون، يتوسطه مجموعة من النقوش. مستكملة إطلالتها بإكسسوارات وحقيبة يد مربعة التصميم. واعتمدت تسريحة الكعكة.

ولم تعلق ياسمين على الصور سوى بإيموجي قلب، بينما ربط متابعوها الفستان الأبيض برسالة مبطنة حول طلاقها. ورأوا أنها إشارة إلى ارتباطها قريباً مجدداً.

وتمنى آخرون حدوث ذلك ورأوا في الفستان الأبيض تفاؤلاً بزفاف جديد للفنانة.

الشيف ياسمين

ومنذ طلاقها، تحرص ياسمين على مشاركة متابعيها لحظاتها السعيدة التي تعيشها في المحيط الهندي مع عائلتها.

ونشرت الفنانة المصرية مجموعة من الصور مع شقيقها الأصغر عمر، والتي ظهرت فيها على طبيعتها.

كما نشر عمر فيديو قصير لياسمين وهي تقوم بالطبخ بنفسها، ووصفها بأنها “شيف”. مشيدًا بمجهودها في المطبخ وقدرتها على طهي طعام جيد.

مهرجان كان

وتعيش ياسمين أوج نشاطاتها الفنية عقب أسابيع فقط من انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وتألقت ياسمين صبري في حفل عشاء Women in Cinema، ضمن الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي.

وارتدت ياسمين صبري، فستاناً طويل لامعاً دون أكتاف، وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها، وطبقت ماكياجاً ناعماً أظهر نعومة بشرتها ونضارتها.

ونشرت ياسمين صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل، وعقبت: “شكراً كان الجميلة”.

أبو هشيمة وإطلالات شبابية

ولا يتوانى أحمد أبو هشيمة عن فعل الأمر نفسه، حيث استمر بمفاجأة متابعيه بصوره التي تتميز بإطلالة شبابية ورسمية أحياناً بعد أيام فقط من الطلاق.

واعتبر المتابعون أن أبو هشيمة يوجه رسالة بعد طلاقه من ياسمين، بأنه بخير، ويعيش حياته بأفضل حال.