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الهدهد

هزة أرضية تضرب الكويت .. شاهد ماذا فعلت بالحقول النفطية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هزة أرضية في الكويت watanserb.com
هزة أرضية في الكويت

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تأثير هزة أرضية ضربت الكويت فجر، السبت، على آبار النفط.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رصد أحد الشبان اشتعال عدد من الآبار، موضحا ان هزة أرضية تسببت بفصل أجزاء من المعدات التي تشغل الآبار، مما أدى لاشتعال النيران بها.

وكانت هزوة أرضية قوية، قد ضرب الكويت في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، وشعر بها السكان في أرجاء البلاد.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.
وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي.

وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن الزلزال الذي وقع على عمق 40 كيلو متر، عند دائرة عرض (29.06 شمالا) وخط طول (47.85 شرقا).

وذكر المركز أن سكان في أماكن مختلفة من أرجاء البلاد أبلغوا عن شعورهم بالهزة الأرضية.

وقال مغردون على موقع “تويتر”، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان. فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال.

ولم تعلن جهات رسمية عن أضرار مادية أو بشرية بعد.

المصدرالمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل - رصد تويتر - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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