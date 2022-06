هزة أرضية تضرب الكويت .. شاهد ماذا فعلت بالحقول النفطية

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تأثير هزة أرضية ضربت الكويت فجر، السبت، على آبار النفط.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رصد أحد الشبان اشتعال عدد من الآبار، موضحا ان هزة أرضية تسببت بفصل أجزاء من المعدات التي تشغل الآبار، مما أدى لاشتعال النيران بها.

وكانت هزوة أرضية قوية، قد ضرب الكويت في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، وشعر بها السكان في أرجاء البلاد.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي.

Eyewitnesses reported shaking in ##Kuwait 3 min ago (local time 04:29:05)⚠At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗ pic.twitter.com/csYHovGGav

— EMSC (@LastQuake) June 4, 2022