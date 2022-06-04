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رياضة

موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات المجانية الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يستضيف ملعب “استاد القاهرة” الدولي، الأحد، مباراة مصر وغينيا، في منافسات الجولة الأولى من منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر أمام غينيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ولكن بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وبعض دول الخليج العربي، فستكون عند الساعة العاشرة مساءً.

كما وبتوقيت الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مصر وغينيا كالعادة، عبر شبكة قنوات ” beIN Sport“، الرياضية القطرية الناقل الحصري لكافة مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sport HD 3 “، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013 (H)، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، معدل ترميز 2/3.

كما وستبث عبر شبكة قنوات ” On Time Sport 1″ الرياضية المصرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10853، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وستنقل كذلك عبر قناة “ On Time Sport“، المصرية على البث الأرضي. بتردد الرقمي (UHF32)، أو التماثلي بتردد (UHF 9).

التعليق على مباراة مصر وغينيا

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة منتخب مصر “الفراعنة” أمام غينيا، عبر شبكة قنوات “HD beIN Sport”، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وسيعلق على ذات المباراة عبر شبكة قنوات ” On Time Sport”، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

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تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب إيهاب جلال المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب غينيا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: عمر كمال، أيمن أشرف، محمد حمدي الونش، ياسر إبراهيم، كما وسيأتي في خط الوسط، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عمرو السولية.

وسيعتمد المدرب جلال في خط الهجوم على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش. كما وسيغيب عن التشكيلة بسبب الإصابة الحارس محمد الشناوي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم.

يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد سمح بحضور 40 ألف مشجع لمشاهدة مباراة مصر وغينيا على ملعب “استاد القاهر” الدولي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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