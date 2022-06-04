موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات المجانية الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يستضيف ملعب “استاد القاهرة” الدولي، الأحد، مباراة مصر وغينيا، في منافسات الجولة الأولى من منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وستنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر أمام غينيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ولكن بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وبعض دول الخليج العربي، فستكون عند الساعة العاشرة مساءً.

كما وبتوقيت الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

🔴 📸 | منتخب مصر يواصل استعداداته لمباراة غينيا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة من مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار .#EFa pic.twitter.com/TLwW6ir2un — EFA.eg (@EFA) June 3, 2022

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القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مصر وغينيا كالعادة، عبر شبكة قنوات ” beIN Sport“، الرياضية القطرية الناقل الحصري لكافة مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sport HD 3 “، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013 (H)، ومعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، معدل ترميز 2/3.

🔴 📸 | محمد صلاح يشارك في المران استعدادا لغينيا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ إنضم محمد صلاح قائد منتخب مصر، للمعسكر ظهر اليوم وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو الجاري في الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.#EFA pic.twitter.com/n5pzUhXLZf — EFA.eg (@EFA) June 2, 2022

كما وستبث عبر شبكة قنوات ” On Time Sport 1″ الرياضية المصرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10853، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وستنقل كذلك عبر قناة “ On Time Sport“، المصرية على البث الأرضي. بتردد الرقمي (UHF32)، أو التماثلي بتردد (UHF 9).

التعليق على مباراة مصر وغينيا

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة منتخب مصر “الفراعنة” أمام غينيا، عبر شبكة قنوات “HD beIN Sport”، المعلق المصري علي محمد علي.

🔴 📸 | تدريبات تنشيطية للمنتخب في فندق الإقامة استعدادا لمباراة غينيا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريبات تنشيطية صباح اليوم الخميس ، للاعبي المنتخب ،بفندق الاقامة في إطار الاستعداد لمباراتي غينيا و إثيوبيا.#EFA pic.twitter.com/SutNcwZX8y — EFA.eg (@EFA) June 2, 2022

كما وسيعلق على ذات المباراة عبر شبكة قنوات ” On Time Sport”، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

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تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب إيهاب جلال المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب غينيا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: عمر كمال، أيمن أشرف، محمد حمدي الونش، ياسر إبراهيم، كما وسيأتي في خط الوسط، محمد النني، أحمد سيد زيزو، عمرو السولية.

وسيعتمد المدرب جلال في خط الهجوم على الثلاثي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش. كما وسيغيب عن التشكيلة بسبب الإصابة الحارس محمد الشناوي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم.

🔴 | إيجابية مسحة كورونا لمحمد الشناوي 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر ، لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، وتم عزل الحارس في فندق الإقامة منذ أمس.#EFA pic.twitter.com/IncD3FUiZN — EFA.eg (@EFA) June 2, 2022

يشار إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد سمح بحضور 40 ألف مشجع لمشاهدة مباراة مصر وغينيا على ملعب “استاد القاهر” الدولي.

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