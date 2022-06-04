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رياضة

شرطي يُنقذ لاعب توتنهام من الموت بأعجوبة بعد إطلاق النار عليه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إيمرسون لاعب توتنهام ينجو من الموت المحقق بعد تعرضه لإطلاق نار watanserb.com
نجاة لاعب توتنهام من موت محقق بعد إطلاق النار عليه في البرازيل

وطن – ذكرت وسائل إعلام برازيلية، عن نجاه نجم فريق توتنهام الإنجليزي إيمرسون رويال 23 عاماً، بعد تعرضه لإطلاق نار، خلال قضائه العطلة الصيفية داخل بلاده.

وقال موقع “أوليبيرال” البرازيلي، بأن لاعب ظهير فريق توتنهام إيمرسون، تعرض لإطلاق النار عليه، أثناء التقاطه صورة تذكارية مع رجل شرطة في مدينة ساو باولو، قبل أن يطلق النار عليه.

الشرطي وإنقاذ إيمرسون

وبين الموقع، بأن البرازيلي إيمرسون رويال، أطلق عليه أكثر من 20 طلقة، أثناء تواجده داخل أحد المقاهي الليلية في ساو باولو.

وأشارت تقارير أخرى، تحدثت عن تواجد شرطي في المكان الذي أطلق فيه النار على اللاعب، وهو ما أنقذ الأخير من الموت المحقق بأعجوبة.

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لكن موقع “جوول” العالمي، قد تحدث بأن اللاعب البرازيلي إيمرسون قد تعرض لحادثة سرقة، أثناء خروجه من أحد المقاهي الليلية، من قبل لصوص مجهولين. ليتطور الأمر إلى إطلاق النار متبادل بين رجل أمن كان متواجد في المكان والسارق.

وأضاف الموقع ” رجل الأمن (الشرطي)، نجح في إصابة السارق، وهو الآن يمكث داخل أحد المشافي في البرازيل تحت حراسة مشددة”. وفق ما نقله عن مصادر مقربة من عائلة البرازيلي إيمرسون.

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الانتقال إلى توتنهام

وانتقل إيمرسون إلى صفوف فريق توتنهام الإنجليزي ” السبيرز”، في الميركاتو الشتوي الماضي عام 2021، قادماً من نادي برشلونة الإسباني. قبل انتهاء فترة إعارته الأخيرة مع فريق ريال بيتيس الإسباني.

ونجح فريق توتنهام من خطف بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا. الموسم المقبل، بعد منافسة قوية حتى الأنفاس الأخيرة مع أرسنال على المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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