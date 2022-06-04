شرطي يُنقذ لاعب توتنهام من الموت بأعجوبة بعد إطلاق النار عليه

وطن – ذكرت وسائل إعلام برازيلية، عن نجاه نجم فريق توتنهام الإنجليزي إيمرسون رويال 23 عاماً، بعد تعرضه لإطلاق نار، خلال قضائه العطلة الصيفية داخل بلاده.

وقال موقع “أوليبيرال” البرازيلي، بأن لاعب ظهير فريق توتنهام إيمرسون، تعرض لإطلاق النار عليه، أثناء التقاطه صورة تذكارية مع رجل شرطة في مدينة ساو باولو، قبل أن يطلق النار عليه.

الشرطي وإنقاذ إيمرسون

وبين الموقع، بأن البرازيلي إيمرسون رويال، أطلق عليه أكثر من 20 طلقة، أثناء تواجده داخل أحد المقاهي الليلية في ساو باولو.

وأشارت تقارير أخرى، تحدثت عن تواجد شرطي في المكان الذي أطلق فيه النار على اللاعب، وهو ما أنقذ الأخير من الموت المحقق بأعجوبة.

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تضارب الأقاويل

لكن موقع “جوول” العالمي، قد تحدث بأن اللاعب البرازيلي إيمرسون قد تعرض لحادثة سرقة، أثناء خروجه من أحد المقاهي الليلية، من قبل لصوص مجهولين. ليتطور الأمر إلى إطلاق النار متبادل بين رجل أمن كان متواجد في المكان والسارق.

ايمرسون رويال شكر الشرطي عبر انستغرام pic.twitter.com/1bPCPkQF99 — E P L W O R L D (@EPLworld) June 4, 2022

وأضاف الموقع ” رجل الأمن (الشرطي)، نجح في إصابة السارق، وهو الآن يمكث داخل أحد المشافي في البرازيل تحت حراسة مشددة”. وفق ما نقله عن مصادر مقربة من عائلة البرازيلي إيمرسون.

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الانتقال إلى توتنهام

وانتقل إيمرسون إلى صفوف فريق توتنهام الإنجليزي ” السبيرز”، في الميركاتو الشتوي الماضي عام 2021، قادماً من نادي برشلونة الإسباني. قبل انتهاء فترة إعارته الأخيرة مع فريق ريال بيتيس الإسباني.

إيمرسون رويال: “ سأتحدث قريبًا عما حدث… شكراً على إهتمام الجميع والحمدلله أنا بخير. “ 🙏🏼💙 pic.twitter.com/EEA6GVbgVK — شبكة توتنهام (@ArabicSpurs) June 3, 2022

ونجح فريق توتنهام من خطف بطاقة التأهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا. الموسم المقبل، بعد منافسة قوية حتى الأنفاس الأخيرة مع أرسنال على المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

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