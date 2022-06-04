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شاكيرا تنشر صورة من المستشفى بعد أنباء نقلها هناك وتكشف مفاجأة جديدة (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تنشر صورة من المستشفى بعد أنباء نقلها هناك وتكشف مفاجأة جديدة (شاهد) watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن– كشفت النجمة العالمية شاكيرا، أن الأنباء المتداولة حول نقلها إلى المستشفى اليوم، إثر خيانة حبيبها  جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة الإسباني، لها غير صحيحة.

صورة قديمة

ونشرت شاكيرا صورة عبر “تويتر”، وهي تقبل والدها الذي امتلأ وجهه بالكدمات. وأرفقته ببيان توضح فيه الحقيقة.

وكتبت شاكيرا: ” وصلتني الكثير من الرسائل أنني في المستشفى.. أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضي. حينما كان والدي مريض وفى المستشفى حيث يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمك”.

وتابعت النجمة ذات الأصول اللبنانية: “أتلقى الكثير من الرسائل التي تثير قلقي بشأن أنني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة مؤخرًا.. أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضى، يوم 28. عندما تعرض والدى للأسف لسقوط سيئ ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن”.

وختمت: “لقد أرسلتم جميعا أطيب تمنياتكم بطريقتكم، وشكرا لكم جميعا كما هو الحال دائما على كل حبكم ودعمكم”.

انفصال شاكيرا وبيكيه

كما أكدت شاكيرا في بيان مشترك مع بيكيه، خبر انفصالهما الذي شغل العالم أمس تزامناً مع انتهاء قضية جوني ديب وآمبر هيرد.

وذكر الثنائي في بيانهما المشترك ما نصه: “نأسف لتأكيد أننا افترقنا وذلك من أجل مصلحة أبنائنا، الذين هم على رأس أولوياتنا.”

وطالب الثنائي الجمهور باحترام خصوصيتهما، بحسب البيان.

وكانت مجلة “Hola” قد ادعت أن جيران شاكيرا وبيكيه شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلهما. وذكرت أن المغنية الكولومبية نقلت إلى إحدى العيادات الطبية في مدينة برشلونة، وتواجد بيكيه معها وبدا عليه علامات القلق بالإضافة إلى والدتها.

نوبة هلع

وأشارت المجلة إلى أن نقل شاكيرا الى مستشفى جاء بسبب تعرّضها لنوبة هلع؛ بعد أنباء خيانة بيكيه.

وبحسب المجلة فإنّ الأطباء سألوا المغنيّة إذا كانت تحتاج رعاية نفسية أم لا، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وكانت صحيفة EL Periodico” الإسبانية، ذكرت أن شاكيرا عثرت على حبيبها بيكيه الذي ارتبطت به منذ 12 عاماً دون زواج، وهو يخونها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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