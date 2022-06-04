سمير صبري.. مفاجأة من فيفي عبده أثناء غُسل وكفن الفنان الراحل أخرت دفنه!

وطن– كشف المخرج المصري محمد تركي، مفاجآت جديدة عن الفنان المصري الراحل سمير صبري، وما فعلته الراقصة المصرية فيفي عبده أثناء تغسيله وتكفينه.

كفن من السعودية

وكان سمير صبري قد أوصى محمد تركي قبل وفاته، بأن يكون متواجداً خلال إجراءات الغسل والدفن. كونه مخرج برنامجه الإذاعي “ذكرياتي” عبر إذاعة الأغاني، ومرافقاً له طوال 7 أعوام.

وقال محمد تركي في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، حول تفاصيل غُسل الفنان الراحل: “وأنا موجود في غرفة الغُسل، فوجئت والباب بيخبط جامد. فتحته حوالي 5 سم تقريبًا ولاقيت صاحب أحد محال المجوهرات، بيقولي استنى متكفنش سمير صبري دلوقتي. عشان فيفي عبده جايبة كفن من السعودية ومغسول بماء زمزم. ومصممة أنه يتكفن بيه”.

حناء ومسك

وتابع المخرج المصري: “قلت له بس نقابة المهن التمثيلية تكفلت بكل هذه الأمور وجايبة كفن برضو. فقال لي: الكفن ده جاي من السعودية، وأفضل خصوصًا أنه مغسول بماء زمزم. وكانت جايبة كمان حناء ومِسك”.

وأردف: “بالفعل سمير صبري اتكفن بالكفن اللي جابته فيفي عبده، وحطينا الحنة والمسك في القبر”.

وأكد تركي أن فيفي عبده حرصت على السفر إلى الإسكندرية، للمشاركة في مراسم الدفن. مردفاً: “حتى وهي راجعة القاهرة عربيتها عطلت، ورجعتها على ونش، فهي كانت حريصة على وداعه حتى مثواه الأخير”.

كاتبة مصرية: “ليس لديه ابن”

وفي سياق آخر، نفت الكاتبة الصحفية شهيرة النجار حديث الماكيير محمد عشوب حول وجود ابنين لسمير صبري، أحدهما ابن فنانة شهيرة.

وقالت شهيرة: “غير صحيح ولو سمير صبري لو كان لديه ابن لرحب به جدا. لأنه كان يحب الأولاد ويعتبر أولاد أصدقائه هم أولاده”.

وأضافت شهيرة في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “لما سألت سمير عن حقيقة وجود ابن له قالي كنت أتمنى. ولما شفت له حوار تليفزيوني بيقول كان عندي ابن توفى وعمره 5 سنين. ومرة أخرى قال عندي ابن اسمه طارق وهو في أمريكا، وفي مرة لما فتحناه في الموضوع انزعج وقفلنا الموضوع”.

أكثر من رواية

وأشارت شهيرة إلى أن الفنان الراحل كانت له أكثر من رواية عن ابنه. وعندما ألف كتابا ذكر ابنه وإن عنده 40 سنة.

وأردفت: “لما سألته أيهم أصدق، رد سمير و قال لي اعتبريهم كلهم صادقين. سألته يعني عندك ابن ولا لأ، قال لي كنت أتمنى”.

وهو ما أكده الناقد الفني طارق الشناوي، والذي قال أن حديث الفنان الراحل عن ابنه، كان مجرد كذبة بيضاء وخيال جامح أو رغبة مشروعة وحلم لم يتحقق.

كذبة بيضاء

وقال الشناوي خلال مداخلة بنفس البرنامج: “كل شخص لديه رغبات كثيرة في حياته لم يحققها. وسمير اضطر مرة أن يقول إنه أنجب. وبعد 20 سنة عندما سألوه، بدأ يرتبك لأنها لم تكن حقيقة ولا تعتبر كذبة أو اتهام، ولم يهتك عرضًا، حديثه كان مجرد حلمًا لم يتحقق، فهو كذبة بيضاء، وأي كلام آخر في هذا الشأن ليس له معنى”.

وانتقد الشناوي حديث محمد عاشوب معقبا: “ما قاله خطأ قاتل ودخول في مناطق لا تجوز وهتك أعراض. لذا إذا أرادنا كتابة بورتريه عن سمير صبري، سنذكر أنه تمنى أن يكون له طفل. وقال عندي طفل أحيانًا قال إنه عايش وأحيانًا ميت. والأقرب للحقيقة أنها أمنية صدقها وتمادى معها”.