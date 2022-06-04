سعر الدولار في السودان.. متعاملون بالسوق السوداء يكشفون لـ(وطن) السعر الحقيقي

وطن- شهد سعر صرف الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني، السبت، انخفاضا في سعر البيع لدى البنوك بخلاف آخر تعاملات رسمية، الخميس، قبل الإجازة.

سعر الدولار في السودان اليوم

بنك الخرطوم سعر الدولار، السبت، في أحدث نشراته الاقتصادية عند 567 جنيها للشراء، و571.25 جنيها للبيع.

بينما كان ذات البنك والذي يعد أكبر البنوك في السودان، قد سعر الدولار الأمريكي يوم، الخميس، وقبل العطلة عند 572 جنيها.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء.. السعر الحقيقي

هذا وشهدت أسعار الدولار بالسوق السوداء في السودان ارتفاعا ملحوظا، عن آخر التعاملات في يوم، الخميس.

حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية بالسودان عند 571 جنيها للشراء، و575 جنيها للبيع.

وذلك بحسب ما أفاد متعاملون دائمون في هذه السوق لـ(وطن)، والذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم لحساسية الأمر.

بينما كان سعر الدولار بالسوق الموازي، الخميس من الأسبوع الماضي، 567 جنيها للشراء، مقابل 571 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وبحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم، فقد بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني، 607.65 جنيها للشراء، و612.21 جنيها للبيع.

سعر الإسترليني مقابل الجنيه السوداني

وجاء الجنيه الإسترليني بحسب تسعيرة ذات البنك عند 708 جنيها للشراء، و 713 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني

هذا وسجل الريل السعودي داخل بنك الخرطوم 150.97 جنيها للشراء، مقابل 152.11 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

الدرهم الإماراتي بلغ سعره داخل ذات البنك 154.40 جنيها للشراء، مقابل 155.56 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان

فيما سجل الدينار البحريني 1504.37 للشراء، و1515.66 للبيع.

سعر الريال القطري والريال العماني مقابل الجنيه السوداني

وجاء الريال القطري داخل بنك الخرطوم أيضا 155 جنيها للشراء، مقابل 156.16 جنيها للبيع.

الريال العماني سجل سعره داخل البنك المذكور 1473.10 جنيها للشراء، بينما جاء سعر البيع 1484.15.