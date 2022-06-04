سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

وطن – شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 5 يونيو 2022، ثباتا نوعيا داخل معظم بنوك السودان.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وثبت بنك “الخرطوم” سعر صرف الدولار عند 567 جنيها للشراء، مقابل 571.25 جنيها للبيع.

وتفاوتت هذه الأرقام قليلا لدى بنوك السودان الأخرى دون تغير كبير، لتستقر الأسعار داخل البنوك لليوم الثالث على التوالي.

سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

هذا وشهدت أسعار الدولار بالسوق السوداء في السودان ارتفاعا ملحوظا منذ، السبت،

واستقر سعر الدولار في السوق الموازية بالسودان منذ تعاملات الأمس، عند 571 جنيها للشراء، و575 جنيها للبيع.

وذلك بحسب ما أفاد متعاملون دائمون في هذه السوق لـ(وطن)، والذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم لحساسية الأمر.

بينما كان سـعر الدولار بالسوق الموازي، الخميس من الأسبوع الماضي، 567 جنيها للشراء، مقابل 571 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وبحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم، فقد بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني، 607.65 جنيها للشراء، و612.21 جنيها للبيع.

سعر الإسترليني مقابل الجنيه السوداني

وجاء الجنيه الإسترليني بحسب تسعيرة ذات البنك عند 708 جنيها للشراء، و 713 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني

هذا وسجل الريل السعودي داخل بنك الخرطوم 150.97 جنيها للشراء، مقابل 152.11 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

الدرهم الإماراتي بلغ سعره داخل ذات البنك 154.40 جنيها للشراء، مقابل 155.56 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان

فيما سجل الدينار البحريني 1504.37 للشراء، و1515.66 للبيع.

سعر الريال القطري والريال العماني مقابل الجنيه السوداني

وجاء الريال القطري داخل بنك الخرطوم أيضا 155 جنيها للشراء، مقابل 156.16 جنيها للبيع.

الريال العماني سجل سعره داخل البنك المذكور 1473.10 جنيها للشراء، بينما جاء سعر البيع 1484.15.

أزمات السودان الاقتصادية

ويعاني السودان منذ فترة طويلة من أزمات اقتصادية متلاحقة جراء ارتباك المشهد السياسي في البلاد، منذ الإطاحة بنظام عمر البشير.

ما كان له الأثر البالغ في تدمير اقتصاد الدولة، وارتفاع مستوى التضخم وانهيار العملة المحلية.

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