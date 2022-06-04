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رسالة شاب سعودي لآمبر هيرد تجتاح السوشيال ميديا.. لن تصدق ما قاله لها عبر الخاص! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رسالة شاب سعودي لآمبر هيرد تجتاح السوشيال ميديا.. لن تصدق ما قاله لها عبر الخاص! (فيديو) watanserb.com
آمبر هيرد

وطن– فجر شاب سعودي، موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مواساته النجمة الأمريكية آمبر هيرد على طريقته الخاصة.

أمبورتي!

وتداول ناشطون مقطعاً صوتياً للشاب السعودي الذي لم يعرف اسمه، وهو يواسي آمبر هيرد بعد خسارتها قضية التشهير التي رفعها عليها طليقها النجم جوني ديب.

وطلب الشاب الزواج من آمبر، ووعدها أن يعيشا معاً حياة سعيدة.

وخاطب الشاب آمبر هيرد بالقول: “أمبورتي خلاص دام الدنيا قفلت بوجهك، مالك غيري. وبعدين أنا شفت إنه الناس خلاص تكرهك وقاعدة تتنمر عليكي، وإنتي معرضة للكراهية”.

“قررت أستر عليكي”

وتابع: “يا بعد قلبي انت. خلاص أنا قررت أستر عليكي. ما يقدر النعمة جوني أنا أدري. وبعدين أنا افضل من السايب اللي كنتي تعيشين معه”.

وكتب الشاب رسالة أيضاً لآمبر عبر تويتر: “لا تنسين. بتنقينها نق يا أمبورتي وبترجعي إنسانة عادية”.
وانتشرت الرسالة الصوتية على صفحات السوشيل ميديا وسط سخرية الناشطين. ومنهم من رأى أنه طريف، بينما اتهمه آخرون بأنه قد تعاطى مخدراً قبل أن يقدم على هذا التصرف.

وحذره آخرون من أن الممثلة الشهيرة قد ترفع عليه قضية، بينما سخر آخرون من إمكانية إجبارها له على تسديد ديونها وقيمة التعويض لجوني ديب.

جوني ديب ينتصر

وبينما فاز الممثل جوني ديب في دعوى التشهير التي رفعها ضد أمبر هيرد، منحت هيئة المحلفين الأخيرة مليوني دولار كتعويض عن الأضرار.

وقالت مجلة إنديا توداي، أنه قد انتهت أخيرًا قضية جوني و طليقته أمبر في قاعة المحكمة، بعد جلسات استمرت 6 أسابيع، حيث منحت هيئة المحلفين لممثل “Pirates of the Caribbean” أكثر من 10 ملايين دولار ومنحت كذلك زوجته السابقة مليوني دولار.

ووجدت هيئة المحلفين في محكمة فرجينيا، أن آمبر شوهت سمعة زوجها السابق، من خلال مقال زعمت فيه أنها كانت ضحية لعنف أُسري.

فقد وجدت أيضاً أن هيرد تعرضت للتشهير من قبل أحد محامي ديب، الذي اتهمها بتدبير خدعة مفصلة تضمنت بعثرة محتويات شقتهما لتبدو أسوأ بالنسبة للشرطة. وبهذا منحت هيرد تعويضا بقيمة مليوني دولار.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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