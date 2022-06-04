الرئيسيةالهدهدتركيا تضرب الشمال السوري.. أصابت جنودا للنظام وتحدت تحذيرات الأمريكان
الهدهد

تركيا تضرب الشمال السوري.. أصابت جنودا للنظام وتحدت تحذيرات الأمريكان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تركيا تضرب الشمال السوري watanserb.com
تركيا تضرب الشمال السوري

وطن- بدأت تركيا، شن عمليتها العسكرية في مناطق الشمال السوري، في هجوم تقول أنقرة إنه يستهدف تفكيك خطر ما تسميها التنظيمات الإرهابية، فيما تتحدث دمشق عن عدوان على سيادتها.

قصف تركيا لمناطق شمال شرق سوريا

وشنَّت القوات التركية قصفا اليوم السبت، على مواقع تمركز قوات النظام السوري في ريف محافظة الحسكة، في هجوم خلف ستة إصابات بين قوات النظام.

واستهدفت القوات التركية، قرية أم الكيف الواقعة الواقعة غرب ناحية تل تمر بالمدفعية الثقيلة، في هجوم شنته تركيا رفقة فصائل مسلحة موالية لها، عند الرابعة من فجر السبت بالتوقيت المحلي.

أضرار القصف التركي

يأتي هذا فيما قالت وكالة أنباء النظام (سانا) إنّ القصف التركي أسفر عن خروج محطة تحويل كهرباء ناحية تل تمر عن الخدمة، وذلك بعد إطلاق قذائف على الخطوط الكهربائية المغذية لها.

وأفاد مسؤول محلي، وفق الوكالة، إن القصف ألحق الضرر الأضراربخط 66 ك. ف، الذي يغذي محطة تحويل كهرباء تل تمر 20-66 ك. ف ما أسفر عن خروجها من الخدمة.

تدريبات عسكرية للجيش الحر

وسبق بدء الهجوم تدريبات عسكرية أجراها الجيش الوطني الحر (موال لأنقرة) أمس الجمعة، بمشاركة 500 عنصر باستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة تنفيذ تكتيكات الانتشار في المواقع على الخطوط الأمامية.

وقالت وكالة الأناضول التركية (رسمية)، إن الجيش الوطني السوري تنتشر في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، التي تم السيطرة عليها من تنظيمي “داعش” و”واي بي جي/ بي كا كا” (تنصفها أنقرة إرهابية).

زراعة ألغام في تل رفعت

وقالت الوكالة التركية، إنّ عناصر “واي بي جي/ بي كا كا”، المتمركز في منطقة تل رفعت السورية، زرعت كميات كبيرة من الألغام على مداخل ومخارج مركز المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصادر (لم تسمها) القول إن مسلحي التنظيم كثّفوا أنشطة التلغيم والتفخيخ في مركز المنطقة وذلك لإبطاء العملية التركية عبر زرع ألغام مضادة للدبابات والأفراد عند مداخل الطرق المؤدية إلى مركز تل رفعت.

أردوغان يوضح سبب العملية العسكرية

العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، يقول أردوغان أنها تستهدف تأمين عمق 30 كيلومتراً على الحدودها مع البلد الغارق في حرب أهلية منذ 2011.

وقال أردوغان، إن بلاده ستعمل على تطهير مناطق تل رفعت ومنبج ممن وصفهم بـ”الإرهابيين” عند الحدود الجنوبية لتركيا.

وأضاف في تصريحات اليوم السبت: “نواصل التحضير لاستكمال الخط الأمني في الجنوب، نحن مزقنا الممر الإرهابي المراد تشكيله على حدودها الجنوبية عبر عملياتها السابقة، ونحضر لتنفيذ عمليات جديدة”.

أكملنا استعدادات عملية “عفرين”.. أردوغان يهدد أمريكا: سنسحق “جيش الترويع” في شمال سوريا

تحذير أمريكي لتركيا

في غضون ذلك، حذرت الولايات المتحدة تركيا من شن هجوم عسكري في سوريا، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن قلقًا كبيرًا يساور بلاده من أي هجوم جديد من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي وفق قوله.

إلا أن الرئيس التركي قال إن بلاده لا تنتظر إذنًا من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا.

في الوقت نفسه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إنّ بلاده لن تقبل بوجود من سماهم “إرهابيين” على حدودها الجنوبية، مع شمال سوريا.

طه عودة لـ”وطن”: العملية التركية في سوريا ضغط على واشنطن وستنعكس إيجاباً على تركيا

المصدرسانا ، توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

فوزي الرواحي.. كشف هوية العماني الذي سقط في نهر بإيدر التركية وتفاصيل جديدة (شاهد)

الهدهد

حادثة اعتداء جديدة على امرأة سورية بسبب شجار أطفال

حياتنا

فيديو صادم يوثق سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار بتركيا ومصيره مجهول (شاهد)

الهدهد

كلمة “مُبكية” لمحمود الحسنات عن المسنة السورية بغازي عنتاب

الهدهد

تأجيل زيارة محمد بن سلمان لتركيا.. متحدث باسم الرئاسة التركية يكشف السبب

الهدهد

لحظة القبض على الرجل التركي الذي ركل المسنة السورية ليلى محمد في وجهها

الهدهد

ركل تركي لوجه مسنة سورية بقدمه في غازي عنتاب يستنفر تركيا والمجرم بات “عبرة”

الهدهد

فيديو مؤلم لشاب تركي يركل مُسنة سورية بقدمه في غازي عنتاب!

تقارير

طه عودة لـ”وطن”: العملية التركية في سوريا ضغط على واشنطن وستنعكس إيجاباً على تركيا

حياتنا

أفضل 10 مطارات في أمريكا (صور)

الهدهد

اعتقال زعيم تنظيم داعش الجديد في تركيا.. من هو؟

تقارير

زيارة “تبون” لتركيا .. محلل جزائري يتحدث لـ”وطن” عن أهميّتها وانعكاساتها على الجزائر ودول الجوار

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ياسمين عبدالعزيز على سرير المستشفى من جديد وتعليقات غامضة مثير للقلق (شاهد)

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

“إلا رسول الله يا مودي”.. مفتي عُمان يدعو المسلمين لانتفاضة بعد التطاول على أم المؤمنين عائشة

سعر الدولار في السودان.. متعاملون بالسوق السوداء يكشفون لـ(وطن) السعر الحقيقي

في الرياض.. حفل خاص مختلط ورقص وفتيات بملابس فاضحة (فيديو)!

فستان أصالة في دبي بفتحات أعلى الفخذين تكشف الكثير.. كيف تصرفت؟ (شاهد)

شاكيرا تنشر صورة من المستشفى بعد أنباء نقلها هناك وتكشف مفاجأة جديدة (شاهد)

الأردن.. (وطن) تكشف هوية الاستاذ المتحرش بالطالبات في جامعة العلوم والتكنولوجيا

من هي الفنانة الفلسطينية فداء الكبرا التي أثارت الجدل بكشف تفاصيل ليلة دخلتها!

صحة محمود عباس .. ما حقيقة الأنباء عن تدهورها وتكليفه حسين الشيخ ببعض مهامه الجوهرية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا