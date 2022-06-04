بيكيه وشاكيرا يقطعان التكهنات ويعلنان الانفصال رسميا.. ضبطته متلبسا بخيانتها

وطن- قطع الثنائي جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة الإسباني، والنجمة العالمية شاكيرا، التكهنات الدائرة مؤخرا بشأن انفصالهما، وأعلنا رسميا، السبت، خبر الانفصال.

انفصال بيكيه وشاكيرا

ويأتي هذا الانفصال الذي تصدر محركات البحث وحديث النشطاء، بعد علاقة استمرت 12 عاما بين بيكيه وشاكيرا.

ومعروف أن نجم برشلونة وشاكيرا لم يتزوجا رغم هذه المدة الطويلة من العلاقة بينهما، ولديهما طفلين هما ميلان وساشا، 9 أعوام و6 أعوام على التوالي.

بيكيه وشاكيرا الثنائي الشهير الذي شغل الجمهور طيلة سنوات، ذكرا في بيانهما المشترك ما نصه: “نأسف لتأكيد أننا افترقنا وذلك من أجل مصلحة أبنائنا، الذين هم على رأس أولوياتنا.”

وطالب الثنائي الجمهور باحترام خصوصيتهما، بحسب البيان.

وبدأت علاقة شاكيرا ببيكيه في العام 2010، أثناء بطولة كأس العالم والتي أقيمت وقتها في جنوب إفريقيا، وافتتحتها النجمة العالمية بأغنيتها الشهيرة “واكا واكا”.

سبب انفصال شاكيرا وبيكيه

وأصبح اسم “بيكيه وشاكيرا” الكلمات الأكثر رواجا على محرك البحث العالمي جوجل، بعد وقت قصير جدا من إعلان خبر انفصال الثنائي.

ودار معظم بحث الجمهور عن السبب الذي دفع شاكيرا للانفصال، عن صخرة دفاع برشلونة رغم هذه المدة الطويلة لعلاقتهما ووجود طفلين.

وفي هذا السياق كانت تقارير أجنبية نشرت تسريبات قبل فترة، عن خبر الانفصال هذا، لافتة إلى أن سببه هو خيانة بيكيه لشاكيرا.

وكانت صحيفة إسبانية رياضية هي أول من كشفت عن هذا الأمر، ولفتت إلى أن بيكيه عاد للعيش وحيدا في منزله بـ”كالي مونتانير، بعيدا عن شاكيرا والمنزل الذي جمعهما لسنوات.

موقع “إل بريوديكو” الإسباني ذكر كذلك أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه.

وعبرت عن ذلك بالإشارة له في كلمات أغنيتها الأخيرة “Te Felicito” أو “تهانينا”.

شاكيرا تلمح لخيانة بيكيه

وكانت تقول فيها: “لقد حذروني لكنني لم أنتبه. أدركت أنك الجزء الخاطئ، لا تخبرني أنك آسف، إني أعرفك جيدا وأعلم أنك تكذب”.

هذا بالإضافة إلى سفر شاكيرا مرتين إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية، في مايو، رفقة طفليها من دون بيكيه.

كما لم ينشر أيا منهما صورا تجمعهما على حساباتهما بمواقع التواصل، في الفترة الأخيرة كما كان يفعلان سابقا بشكل منتظم.

وتحدثت التقارير أيضا عن أن شاكيرا ضبطت بيكيه متلبسا وهو يخونها مع امرأة أخرى، ما دفعها لاتخاذ قرار الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة.

وكان بيكيه يقوم بتدشين حفلات صاخبة يحضر بها فتيات عقب أي فوز كبير لبرشلونة، مؤخرا وهو ما فجر غضب شاكيرا.

وشاكيرا هي مغنية عالمية لبنانية الأصل، تحظى بشعبية كبيرة حول العالم ولها جمهور ضخم أيضا على صفحاتها بمواقع التواصل المختلفة.