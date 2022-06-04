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بعد إنكاره للإسراء والمعراج.. إبراهيم عيسى يعلن عزمه تفسير القرآن الكريم.. سيبدأ بهذه السورة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إبراهيم عيسى watanserb.com
إبراهيم عيسى

وطن- واصل الكاتب الصحفي والإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، إثارة الجدل، معلنا عن عزمه تفسير القرآن الكريم.

وقال “عيسى” في حوار مع الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير موقع “القاهرة 24”:”عندي طموح أني أكتب خواطر حول القرآن الكريم زي طموح سيد قطب بالظبط.. لأني مش هكتب آرائي هكتب جملة ما فهمته وعرفته واستوعبته من تفاسير الآخرين ومن أحدث ما يمكن أن يكون مطروحًا من رؤى، وهبدأ بإذن الله بصورة الكهف قريبا.”

محمود المملوك والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في مكتبته
محمود المملوك والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في مكتبته

وأضاف “عيسى” مبررا قيامه بهذه الخطوة قائلا: ” مبقاش عندنا تفسير للقرآن من معاصرين سواء سيد قطب وقبله الشيخ المراغي واجتهاده الكبير في تفسيره، وإنما من يوم في ظلال القرآن لسيد قطب فين تفسير القرآن؟ هل القرآن أغلق على تفسير القدماء؟”.

وأوضح أن هناك “أسئلة كبيرة لما تطرحها في تفسير القدماء لو أنت مقرر تجرد نفسك من الخوف والانزعاج كل المذاهب الفقهية الأربعة قدمت ومات أصحابها مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل”.

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إبراهيم عيسى ينفي حدوث الإسراء والمعراج

وكان إبراهيم عيسى قد تسبب بموجة غض عارمة ضده في شهر فبراير/شباط الماضي، بعد تكذيبه لواقعة الإسراء والمعراج وزعمه أنها “قصة وهمية”، على حد تعبيره، مهاجماً رجال الدين الذين يتحدثون عن المعراج على أنه “حقيقة”، وفق قوله.

كما هاجم “عيسى” خلال تقديمة برنامجه “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس” رجال الدين، وانتقدهم بأنهم يقدمون للناس “نصف الحقيقة”، وقال إن بعضهم “يسردون قصصاً دينيةً غير كاملة”، واعتبر أن الناس ليسوا بحاجة إلى “المشايخ” من أجل أن يعلموهم الدين.

إبراهيم عيسى مع الكاتب الصحفي محمود المملوك

اعتبر “عيسى” أن من بين القصص “الوهمية” التي يروّجها رجال الدين، حادثة المعراج التي ينظر إليها المسلمون على أنها واحدة من المعجزات التي خصّ بها الله نبيه محمداً.

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المصدرالقاهرة 24 ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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