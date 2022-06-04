ابنة جوني ديب تعيش لحظات حميمية مع حبيبها “ياسين” في أول ظهور لها بعد فوز والدها (شاهد)

وطن– رصدت عدسات الكاميرات ليلي روز ديب، لأول مرة منذ فوز والدها جوني ديب في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وهي تتناول العشاء مع صديقها ياسين شتاين في ويست هوليوود.

عناق طيور الحب

وظهرت الممثلة وعارضة الأزياء ليلي روز (23 عاماً)، وهي تعانق حبيبها مغنى الراب الفرنسي، أثناء استراحة للتدخين خارج المبنى بحسب ما ظهر في الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”.

وبدت ليلي روز أنيقة بملابسها الكاجوال، حيث كانت ترتدي بنطالاً أسود مع تيشرت وسترة جلدية بنفس اللون.

واختارت ليلي حقيبة صغيرة ذات ألوان زاهية، وارتدت أقراط رقيقة وخاتم لإضفاء لمسة من التألق.

وكانت ابنة جوني ديب تبتسم لصديقها قبل أن تعانقه، في عناق أشبه بطيور الحب.

فوز جوني ديب

أما مغنى الراب ياسين (22 عاماً)، فقد ارتدى ملابس غير رسمية أيضاً، عبارة عن بنطال جينز وقميص أسود مع قبعة.

وجاءت هذه اللقطات التي التقطها مصوروا الباباراتزي يوم الأربعاء بعد ساعات من فقط من فوز والدها جوني ديب بقضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وليلي روز ممثلة وعارضة أزياء، تحمل جنسية والدها الأمريكية، ووالدتها الفرنسية المغنية فانيسا باراداي.

سفيرة شانيل

انفصل والدي ليلي في عام . 2012 ومع انفصال الزوجين أصبحت ابنة جوني ديب وشقيقها الأصغر ” جاك ” مشتتين بين فرنسا وأمريكا.

وبدأت ليلي مسيرتها في عرض الأزياء ثم انخرطت في التمثيل من خلال فيلم (تاسك) رغم صغر سنها من اخراج ” كيفين سميث ” .

تم اختيار ليلي روز لتكون سفيرة لماركة شانيل.

وسبق أن تحدثت آمبر هيرد خلال المحكمة، عن علاقة جوني ديب بابنته ليلي.

غارقة في المخدرات

وقالت أمبر هيرد للمحكمة إنها شعرت ذات مرة “بقلق” شديد تجاه الفتاة الصغيرة ليلي روز، التي كانت تبلغ يومها 14 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“، ذكرت آمبر هيرد على وجه الخصوص مشادّة مع جوني ديب، حدثت بعد أن قَبِل الأخير دعوة ابنته “لنجم موسيقي” أكبر منها للنوم في منزلهم.

وقالت هيرد أمام المحكمة: “شعرت أنّه يجب عليّ حماية ليلي روز. بالطبع، هما ليسا أطفالي، وهذا ليس مكاني، وأنا أفهم ذلك. وأنا أعلم أنه موضوع حسّاس؛ لذلك أفهم سبب غضب جوني منّي”.

وادعت هيرد أن ليلي “غارقة في المخدرات” بسبب والدها. زاعمة أنه كان يحثّها على تدخين الماريجوانا عندما كانت مراهقة.