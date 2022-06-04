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“إلا رسول الله يا مودي”.. مفتي عُمان يدعو المسلمين لانتفاضة بعد التطاول على أم المؤمنين عائشة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين لانتفاضة watanserb.com
مفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين لانتفاضة

وطن- تسببت تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، المسيئة لزوجة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للسيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ، في موجة غضب عارمة في العالم العربي، وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، من أول العلماء الذين تصدوا لهذا التطاول.

“إلا رسول الله يا مودي”

وكان “Naveen Kumar Jindal” المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، والذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نشر تغريدة مسيئة للسيدة عائشة، فجرت غضب المسلمين.

وفي تغريدته الخبيثة زعم المتحدث باسم الحزب الحاكم، أن زواج الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من السيدة عائشة وهي لم تبلغ 10 سنوات بعد، يندرج تحت مسمى الاغتصاب.

تطاول الحزب الحاكم في الهند على أم المؤمنين عائشة

وردا على هذا التطاول والإساءة الغير مقبولة، أصدر المفتي العام للسلطنة بيانا عاجلا عقب تلك التصريحات، شن فيه هجوما عنيفا على الحزب الحاكم بالهند، ودعا المسلمين للانتفاضة.

وبحسب البيان الذي رصدته (وطن) فقد اعتبر الشيخ أحمد الخليلي، أن التطاول على أم المؤمنين عائشة هو بمثابة حرب على كل المسلمين في العالم.

وقال:”إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام، وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها.”

مفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين لانتفاضة

وشدد المفتي أن ذلك “أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة ليوقفوا هذا العدوان السافر على أمة الإسلام وعلى نبيها.”

وطالب الخليلي باجتماع هذه الأمة في صعيد واحد للدفاع عن نبيها وعن حرمات دينها، حيث يكتب الله لها بهذا الفعل “النصر ويفتح لها من أبواب الخير ما لا تحتسب” حسب وصفه.

وأوضح:”فلا يلبث أن يكون هذا الأمر خيرا لها وشرا على عدوها.

واستشهد مفتي سلطنة عمان بقول الله تعالى في قصة الإفك بسورة النور:(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

كما اختتم بيانه بأبيات شعرية شهيرة تقول:

فـيا غارة اللّه اغـضبى وخيوله

اركبـي ومـواضـيـه انعمي بورود

ومني على الأعـداء مـنـك بزورة

تريحهـم مـن كل كفرهـم بلحود

موجة غضب واسعة على مواقع التواصل

وفجرت هذه الإساءة لزوج النبي وأم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ موجة غضب عارمة على مواقع التواصل، في كل البلدان العربية وبين المسلمين في العالم أجمع.

وتصدر وسم بعنوان “إلا رسول الله يا مودي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، في كل الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر دول الخليج، والمغرب والجزائر وتونس.

هذه “خطة” مفتي سلطنة عمان التي دعا إليها للردّ على المتطاولين على النبي محمد ﷺ

“فداك أبي وأمي يا رسول الله”

وأدانت الهيئة العامة لنصرة النبي هذه الإساءة ونشرت بيانا لها على تويتر، ودعت المليار مسلم للتدوين عبر الوسم.

وكتبت الهيئة ما نصه:”فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله.. المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند بهاراتيا جاناتا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فهل من رادع له؟”

وأضافت:”ندعو مليار مسلم إلى التدوين معنا عبر هاشتاج”.

ناشط باسم أحمد السيد كتب:”منذ مدة والمسلمون في الهند يتعرضون لاضطهاد ممنهج، واعتداءات متكررة، برعاية حكومية، ومباركة دينية هندوسية، تضرر بسببها آلاف المحجبات وكثير من الضعفاء، وتجاوز الأذى مداه بإساءة وقحة تجاه نبينا وتاج رؤوسنا محمد ﷺ كتبها أحد المسؤولين الحكوميين في الهند.”

فيما دون الدكتور عبدالله الشايجي:”الناطق الحقير باسم حزب رئيس الوزراء الحاكم الهندوسي المتطرف، يتعمد الاساءة والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.”

وأكد أنه “يستفز 2 مليار مسلم-ربع البشرية في استمرار لنهج اعتداءات وترهيب 140 مليون مسلم في الهند!”

واختتم “لا خير فينا إذا لم ننتصر لرسولنا.”

ويشار إلى أن إساءات الحزب الحكم في الهند متكررة وليست هذه المرة الأولى، كما أن حكومة مودي تضطهد المسلمين في الهند أيما اضطهاد وتنتهك جميع حقوقهم، فضلا عن مجازر تنفذ بحقهم من قبل الهندوس المتطرفين برعاية مودي وتحت بصره.

متحدث الحزب الحاكم في الهند يشتم النبي ﷺ ويطعن في عرضه وغضب واسع

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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