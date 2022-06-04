إذا شعرت بالاكتئاب بعد الانتهاء من مشاهدة مسلسل فأنت تعاني من هذه المتلازمة

وطن-إذا كنت من متابعي سلسلة تلفزية على غرار “Peaky Blinders” و”This Is Us”و “Killing Eve” … وشعرت بوخز في قلبك عند انتهائها، فأنت لست وحدك فالكثيرون يشعرون بما تشعر به بمجرد انتهاء السلسلة التي يحبونه وقضوا وقتا طويلا في متابعتها. ويعرف هذا الاكتئاب باسم متلازمة اكتئاب ما بعد المسلسل.

يظهر هذا الحزن في أثناء بث جينيريك الحلقة الأخيرة من السلسلة النهائية؛ حيث نشعر بالفراغ ونغرق فجأة في نوع من الاكتئاب الممزوج بالحنين والاشتياق.

فقدان البوصلة

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، إنها اللحظة التي نشعر فيها بالاكتئاب أكثر من غيرها. في الواقع، إن أسوأ ما في المسلسل هو نهايته بأجزائه كلها أوعدم الاستمرار في بث أجزائه لسبب ما، وهكذا من المحتمل عدم متابعة شخصياتنا المفضلة. اليوم، نحن في بعض الأحيان نأمل في إعادة تشغيل مسلسلات قديمة حتى بعد مرور 10 سنوات.

هذا الشعور له اسم يحدده المعجم الحضري على النحو التالي: “اكتئاب ما بعد المسلسل وهو الحزن الذي يشعر به المرء بعد قراءة أو مشاهدة مسلسل أو قصة طويلة جدًا. إنه عبارة عن شعور بالمرارة بمجرد أن تعلم أن الرحلة قد انتهت لكنك لا تريدها أن تنتهي، بحسب ما ترجمته “وطن”.

تواصل مع الشخصيات

لفهم هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما والتي لا يتم الحديث عنها بشكل واضح، طلب محرر من مجلة MEL، إيان ليكليتنر، من علماء النفس تقديم المشورة بشأن هذه المسألة.

وفي هذا السياق يقول متخصص القلق كيفن فوس: “عندما نندمج مع احداث قصة رائعة – سواء كانت كتابًا أو فيلمًا أو برنامجًا تلفزيونيًا – فإنك تترك نفسك لا إراديا تغرق في الخيال والرومانسية والدراما والحركة. ثم بمرور الوقت، يمكننا تطوير علاقة حميمة مع هذه الشخصيات من خلال متابعة آثرهم الإبداعي والاستماع إلى طريق تفكيرهم وتطورهم العاطفي”.

ويوضح: “نقوم أيضًا بتشبيه أجزاء من شخصيتنا بالشخصيات التي نتعرف عليها. وعندما ننتهي من سلسلة، علينا سنضطر إلى توديع هته الشخصيات الذين علمتنا الكثير، وكأننا نحزن على صديق مقرب أو شريك”.

خذ ما هو إيجابي في المسلسل

لا داعي للذعر فوفقًا لعالمة النفس جانيت ريموند: “من المهم أن تشعر بالاكتئاب حتى تبدأ غرائز البقاء لديك تبحث عن شيء آخر همه في العالم الحقيقي لتركز عليه وتغذي نفسك بطريقة مختلفة. إنه حافز للخروج من الخيال وإنشاء شيء يمكن أن يبقى معك لفترة أطول، وخاصة العلاقات الشخصية مع أحبائك الموثوق بهم”.

واختتمت المجلة بالقول، للتخلص من هذا الشعور، لديك عدة خيارات. يمكنك إبقاء المسلسل في مخيلتك من خلال سرد أخباره للأشخاص الذين لم يتابعوه. يمكنك الاقتراب من حسابات المعجبين للتحدث مع الأشخاص الذين يشعرون بنفس المشكلة. يمكن أيضًا أن يساعدك الاستماع إلى البودكاست أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو قراءة التعليقات حول هذا الموضوع. يمكنك ببساطة مشاهدة المسلسل مرة ثانية أو أكثر.