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لماذا انسحب محامو خليفة حفتر من تمثيله أمام المحاكم الأمريكية؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قضايا ضد خليفة حفتر المحاكم الأمريكية watanserb.com
الجنرال المتقاعد خليفة حفتر

وطن – كشف “التحالف الليبي- الأمريكي” المكلف عن عائلات ضحايا جرائم حرب ارتكبها بحق أبنائهم، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، عن انسحاب فريق المحاماة الذي يمثل ويدافع عن “حفتر” في إحدى قضاياه المرفوعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التحالف في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في انتصار جديد لعائلات الضحايا الليبيين ضد مجرم الحرب خليفة حفتر وبجهود المخلصين من ابناء الوطن الأكارم، فريق محامي خليفة حفتر يرسل رسالة الي القاضية ليونا برينكما ويطلب منها اعفائهم من تمثيل مجرم الحرب لعدم تواصله معهم وعدم التعاون معهم للتعاطي مع متطلبات المحكمة وتهربه من دفع مصاريف المحامين”.

حفتر يتهرب من دفع اتعاب محاميه

ونشر التحالف نص الفقرة الختامية في الطلب القانوني الذي قدمه فريق المحاماة للقاضية والذي جاء فيه نصا: “لم يف المدعى عليه ماديًا بالتزاماته تجاه محامي الدفاع ولم يتواصل أو يتعاون مع فريق محاميه خلال المحاكمة”.

وأوضحت الفقرة أنه “واذا استمرار التمثيل في هذه المرحلة من شأنه أن يفرض عبئًا ماليًا غير معقول على محامي الدفاع. لذلك يطلب فريق المحاماة بكل احترام أن تقبل المحكمة أمرًا يسمح لهم بالانسحاب من منصب محامي السجل للمدعى عليه خليفة حفتر”.

عصام عميش ينشر وثيقة محامي “حفتر” 

من جانبه، نشر رئيس التحالف، الدكتور عصام عميش، صورا للوثائق التي قدمها فريق الدفاع عن “حفتر” وعلق عليها قائلا: “هذه الوثيقة القانونية التي قدمها محامي حفتر ليطلب من القاضية برينكما اعفائهم من تمثيل مجرم الحرب لتخلفه عن دفع الاتعاب وعدم التواصل والتجاوب مع فريق المحامين”.

وأضاف أن “لعنة دماء الضحايا تلاحق الطغاة البغاة مرتكبي جرائم الحرب وسافكي دماء الابرياء، هؤلاء المحامين يتخلون عن مجرم الحرب لعلمهم ان حكم الادانة صار قاب قوسين او ادني”.

واختتم قائلا: “محامي أسر الضحايا الليبيين يسجل وثيقة قانونية مع المحكمة للمطالبة بالحكم الغيابي بالادانة لمجرم الحرب وجلسة الاستماع القادمة يوم 10 يونيو ستكون حاسمة بعون الله تعالي”.

ويواجه خليفة حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية عدة قضايا في محكمة فرجينيا؛ بارتكابه جرائم حرب في ليبيا، حيث رفعت ضده عدد من العائلات الليبية دعاوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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