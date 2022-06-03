لماذا حصلت آمبر هيرد على مليوني دولار خلال محاكمة جوني ديب؟

وطن – بينما فاز الممثل جوني ديب في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، منحت هيئة المحلفين هيرد مليوني دولار كتعويض عن الأضرار.

وقالت مجلة إنديا توداي، أنه قد انتهت أخيرًا قضية جوني ديب و طليقته أمبر هيرد في قاعة المحكمة، بعد جلسات استمرت 6 أسابيع، حيث منحت هيئة المحلفين لممثل “Pirates of the Caribbean” أكثر من 10 ملايين دولار ومنحت كذلك زوجته السابقة مليوني دولار.

قضية التشهير

تعود قضية التشهير التي رفعها ديب ضد آمبر هيرد، بعد أن نشرت مقالا في 2018 بصحيفة واشنطن بوست وصفت فيه نفسها بأنها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي”. ورغم أن المقال لم يذكر ديب بالاسم، إلا أن محاميه قال إنه أضر بحياته المهنية.

من جهتها، قالت هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة فيرفاكس، في فيرجينيا بالولايات المتحدة

إن ديب يجب أن يتلقى 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

ولكن تم تخفيض المبلغ إلى 350 ألف دولار، لأن قانون ولاية فيرجينيا الأمريكية يضع حد أقصى للتعويضات العقابية لا يتجاوز الـ 350 ألفًا، وبذلك يصل المجموع إلى 10.35 مليون دولار.

لماذا حصلت هيرد على 2 مليون دولار كتعويض؟

بينما وجدت هيئة المحلفين في محكمة فرجينيا، أن آمبر شوهت سمعة زوجها السابق، من خلال مقال زعمت فيه أنها كانت ضحية لعنف أُسري.

فقد وجدت أيضََا أن هيرد تعرضت للتشهير من قبل أحد محامي ديب، الذي اتهمها بتدبير خدعة مفصلة تضمنت بعثرة محتويات شقتهما لتبدو أسوأ بالنسبة للشرطة، وبهذا منحت هيرد تعويضا بقيمة مليوني دولار.

أول تعليق من هيرد بشأن الحكم

تعليقا على الحكم الصادر، قالت هيرد، التي جلست بصمت في المحكمة أثناء إصدار الحكم، إنها “منفطرة القلب”.

وأضافت في بيان نشرته على حسابها على تويتر “أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات.”

“إنّه نكسة. إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى الوقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة. إنه ينقض فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد”.

أول تعليق من ديب

أمّا ديب، والذي لم يحضر جلسة النطق بالحكم، فعلّق بالقول: “هيئة المحلفين أعادت لي حياتي، أنا ممتن للغاية”.

وتابع في بيان نُشر على حسابه على “إنستغرام”: “آمل أن يكون مسعاي لقول الحقيقة قد ساعد آخرين، من الرجال أو النساء الذين وجدوا أنفسهم في وضعٍ مماثل لوضعي، وأن يساعد الداعمين لهم على ألّا يستسلموا أبداً”.