فيديو صادم يوثق سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار بتركيا ومصيره مجهول (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار شمال تركيا.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مواطن عماني وهو يقف على إحدى الصخور وسط النهر الجارف، وكان يتلمس المياه بيديه، قبل أن يفقد توازنه، وتنزلق قدمه، ويسقط في النهر.

وأكدت وسائل إعلام عمانية، أن جهودا تبذل من قبل الدفاع المدني ورجال الشرطة والجيش التركي للبحث عنه.

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من جانبها، قالت سفارة سلطنة عمان في تركيا في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”:” تلقت السفارة بلاغ بسقوط مواطن عماني في احدى أنهار مدينة آيدر بشمال تركيا والجهود مبذولة من قبل الدفاع المدني ورجال الشرطة والجيش التركي للبحث عن المفقود”.

وأهابت الس فارة “بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة الخاصة بالسياحة في تركيا تفاديا للحوادث.”