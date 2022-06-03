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فيديو صادم يوثق سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار بتركيا ومصيره مجهول (شاهد)

سفارة السلطنة أكدت أنه يجري البحث عنه

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سقوط عماني في نهر تركي watanserb.com
سقوط عماني في نهر تركي

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار شمال تركيا.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مواطن عماني وهو يقف على إحدى الصخور وسط النهر الجارف، وكان يتلمس المياه بيديه، قبل أن يفقد توازنه، وتنزلق قدمه، ويسقط في النهر.

وأكدت وسائل إعلام عمانية، أن جهودا تبذل من قبل الدفاع المدني ورجال الشرطة والجيش التركي للبحث عنه.

من جانبها، قالت سفارة سلطنة عمان في تركيا في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”:” تلقت السفارة بلاغ بسقوط مواطن عماني في احدى أنهار مدينة آيدر بشمال تركيا والجهود مبذولة من قبل الدفاع المدني ورجال الشرطة والجيش التركي للبحث عن المفقود”.

وأهابت الس فارة “بالمواطنين اتباع إرشادات السلامة الخاصة بالسياحة في تركيا تفاديا للحوادث.”

المصدروطن - رصد تويتر وانستغرام
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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