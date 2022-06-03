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عائلة تعثر على سلحفاة فقدتها قبل 30 عاماً .. وسبب بقائها حيّة صادم! (صور)

يعتقد أنها تمكنت من البقاء على قيد الحياة طوال تلك السنوات بسبب تناولها النمل الأبيض

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
سلحفاة مفقودة watanserb.com
تمكنت من البقاء على قيد الحياة طوال هذه المدة في صندوق خشبي

وطن– عثرت أسرة ناتالي دي ألميديا على سلحفاة مفقودة “مانويلا” التي فقدتها في عام 1982 أثناء إجراء اصلاحات في المنزل.

العثور على سلحفاة مفقودة بعد 30 عامًا

وقد عُثر عليها حية وهي بصحة جيدة بعد 30 عامًا وقد كانت مختبئة داخل مخزن كان يحتوي على أجهزة ومعدات قديمة، وفقا لما أودته صحيفة ميرور البريطانية.

السلحفاة “مانويلا”

وقد سمعت ناتالي عن السلحفاة، لكن قيل لها إنها اختفت عندما كانت والدتها تبلغ من العمر  8 سنوات.

وظن أفراد الأسرة آنذاك بأن السلحفاة تسللت الى خارج المنزل أثناء إجراء الإصلاحات.

لكن وبعد ثلاثة عقود وبعد وفاة الوالد، قررت الأسرة الذهاب إلى المنزل لتنظيف إحدى الغرف.

مفاجأة غير متوقعة

أثناء تنظيف إحدى الغرف التي كانت موجودة في الطابق العلوي

صدموا بوجود السلحفاة، داخل صندوق خشبي، يحتوي على جهاز تسجيل قديم

رغم الصعوبات، تمكن الحيوان من إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة لأكثر من ثلاثة عقود محبوسًا داخل الصندوق الخشبي.

ويعتقد أن السلحفاة “مانويلا” تمكنت من البقاء على قيد الحياة طوال تلك السنوات بسبب تناولها النمل الأبيض

والذي تم العثور عليه أيضًا في الأرضية الخشبية الخاصة بالمخزن.

ومع ذلك، بعد ما يقرب من 10 سنوات، وفي تحديث للقصة، اتضح أن مانويلا لا تزال على قيد الحياة

وتسمى الآن مانويل. حيث اتضح خلال الفحص البيطري الروتيني، لهذا العام أن السلحفاة الشجاعة هي في الواقع ذكر.

كم سنة تعبش السلحفاة؟

يمكن أن تعيش السلحفاة حتى 255 عامًا، ويمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بدون طعام وماء.

ويُعتبر جوناثان أقدم سلحفاة في العالم يعيش حاليًا في جزيرة سانت هيلينا في جنوب المحيط الأطلسي.

السلحفاة جوناثان

ويبلغ من العمر 180 عامًا، وقد وصل لأول مرة إلى الجزيرة، كهدية للسير ويليام جراي ويلسون في عام 1882، الذي أصبح فيما بعد حاكمًا للجزيرة.

ومع ذلك، قال طبيبه البيطري، جو هولينز ، في مارس: “لأكون صادقًا، أظن أنه أكبر سنًا من ذلك، لكن لا يمكننا أن نعرف أبدًا.”

لطبيب البيطري الخاص بالسلحفاة “جو”
المصدرصحيفة ميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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