عائلة تعثر على سلحفاة فقدتها قبل 30 عاماً .. وسبب بقائها حيّة صادم! (صور)

وطن– عثرت أسرة ناتالي دي ألميديا على سلحفاة مفقودة “مانويلا” التي فقدتها في عام 1982 أثناء إجراء اصلاحات في المنزل.

العثور على سلحفاة مفقودة بعد 30 عامًا

وقد عُثر عليها حية وهي بصحة جيدة بعد 30 عامًا وقد كانت مختبئة داخل مخزن كان يحتوي على أجهزة ومعدات قديمة، وفقا لما أودته صحيفة ميرور البريطانية.

وقد سمعت ناتالي عن السلحفاة، لكن قيل لها إنها اختفت عندما كانت والدتها تبلغ من العمر 8 سنوات.

وظن أفراد الأسرة آنذاك بأن السلحفاة تسللت الى خارج المنزل أثناء إجراء الإصلاحات.

لكن وبعد ثلاثة عقود وبعد وفاة الوالد، قررت الأسرة الذهاب إلى المنزل لتنظيف إحدى الغرف.

مفاجأة غير متوقعة

أثناء تنظيف إحدى الغرف التي كانت موجودة في الطابق العلوي

صدموا بوجود السلحفاة، داخل صندوق خشبي، يحتوي على جهاز تسجيل قديم

رغم الصعوبات، تمكن الحيوان من إيجاد طريقة للبقاء على قيد الحياة لأكثر من ثلاثة عقود محبوسًا داخل الصندوق الخشبي.

ويعتقد أن السلحفاة “مانويلا” تمكنت من البقاء على قيد الحياة طوال تلك السنوات بسبب تناولها النمل الأبيض

والذي تم العثور عليه أيضًا في الأرضية الخشبية الخاصة بالمخزن.

ومع ذلك، بعد ما يقرب من 10 سنوات، وفي تحديث للقصة، اتضح أن مانويلا لا تزال على قيد الحياة

وتسمى الآن مانويل. حيث اتضح خلال الفحص البيطري الروتيني، لهذا العام أن السلحفاة الشجاعة هي في الواقع ذكر.

كم سنة تعبش السلحفاة؟

يمكن أن تعيش السلحفاة حتى 255 عامًا، ويمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بدون طعام وماء.

ويُعتبر جوناثان أقدم سلحفاة في العالم يعيش حاليًا في جزيرة سانت هيلينا في جنوب المحيط الأطلسي.

ويبلغ من العمر 180 عامًا، وقد وصل لأول مرة إلى الجزيرة، كهدية للسير ويليام جراي ويلسون في عام 1882، الذي أصبح فيما بعد حاكمًا للجزيرة.

ومع ذلك، قال طبيبه البيطري، جو هولينز ، في مارس: “لأكون صادقًا، أظن أنه أكبر سنًا من ذلك، لكن لا يمكننا أن نعرف أبدًا.”